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Виталий Мутко о переносе Игр дружбы: «Надо профессиональнее выбирать даты»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко высказался о проведении Игр дружбы.

Планировалось, что международные соревнования пройдут в 2024 году в Москве и Екатеринбурге, но в оргкомитете допустили перенос на 2025-й или 2026-й.

«Мы делаем правильно, что организовываем различные соревнования. Наша страна умеет проводить турниры на высшем уровне.

Что касается переноса Игр дружбы, то Владимир Владимирович Путин высказал свое мнение по этому поводу. Надо профессиональнее выбирать даты, и все.

Все-таки большие спортсмены участвуют в Олимпийских играх, подводят себя в пиковую форму к определенной дате, а дальше у них идет спад», – отметил Мутко.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoВиталий Мутко
logoВладимир Путин
Министерство спорта России
Р-Спорт
Игры дружбы
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