Мутко о россиянах на Олимпиаде в Париже: «Президент все сказал. Надо поддерживать всех наших спортсменов»

Теги Виталий Мутко Владимир Путин Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Виталий Мутко заявил, что на тему поездки россиян на ОИ уже все сказано.

Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Играх. Они смогут выступить в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты. 

«На эту тему уже все сказано, мы что-то педалируем, сталкиваемся мнениями. Президент все сказал.

Надо поддерживать всех наших спортсменов. Всех», – сказал бывший министр спорта России.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
надо саппортейшен олл наших спортсменс
+12
-1
+11
Ну и времена в нашем спорте, когда чуть ли не самыми адекватными кажутся Мутко и Губерниев🤪🤪🤪
+4
0
+4
Винер, Вяльбе, Поздняков, Роднина получается против президента. Когда в Харп поедут?
+2
0
+2
Диер респрезезентатив оф зе комитиии. Лет ми спик фром май харт ин рашн...
+2
0
+2
👏
+1
0
+1
педалируем эту тему. бандитский петербург?
+1
0
+1
Охо Леонтич подъехал
+1
0
+1
Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Забыли главу Олимпийского, хы-хы, комитета. Главный иноагент всея Руси.
+1
0
+1
Ответ seMen_SM
Забыли главу Олимпийского, хы-хы, комитета. Главный иноагент всея Руси.
Блин, да, он просто редко в публичном пространстве шумит. Спит пьяный наверное)
+1
0
+1
Ответ selso99
Ну и времена в нашем спорте, когда чуть ли не самыми адекватными кажутся Мутко и Губерниев🤪🤪🤪
при Мутко российский футбол был почти на пике)
я плачу по тем временам, когда Мутко считался клоуном.
На сегодняшний день он прям супер руководитель) хоть и много милого бреда нёс, но результаты при нём впечатляющие
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Так вы определитесь уже. Поддерживаем или враги народа?
0
0
0
Мутко похоронил российский спорт ! Список возглавляет лёгкая атлетика, за ней баскетбол, футбол, гандбол ( м) , водное поло ( м) и тд.
Пока остались только волейбол и хоккей!
Его главным "успехом" была олимпиада в Сочи !
0
0
0
Виталь, много наворовал?
0
0
0
В поездке no criminality
0
0
0
ну вам если президент не скажет, то вы и не сообразите)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий