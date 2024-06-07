Мутко о россиянах на Олимпиаде в Париже: «Президент все сказал. Надо поддерживать всех наших спортсменов»
Виталий Мутко заявил, что на тему поездки россиян на ОИ уже все сказано.
Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Играх. Они смогут выступить в Париже как индивидуальные нейтральные атлеты.
«На эту тему уже все сказано, мы что-то педалируем, сталкиваемся мнениями. Президент все сказал.
Надо поддерживать всех наших спортсменов. Всех», – сказал бывший министр спорта России.
Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше
я плачу по тем временам, когда Мутко считался клоуном.
На сегодняшний день он прям супер руководитель) хоть и много милого бреда нёс, но результаты при нём впечатляющие
Пока остались только волейбол и хоккей!
Его главным "успехом" была олимпиада в Сочи !