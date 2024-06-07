Мутко о россиянах на Олимпиаде в Париже: «Президент все сказал. Надо поддерживать всех наших спортсменов»

Виталий Мутко заявил, что на тему поездки россиян на ОИ уже все сказано.

Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Играх. Они смогут выступить в как индивидуальные нейтральные атлеты.

«На эту тему уже все сказано, мы что-то педалируем, сталкиваемся мнениями. Президент все сказал.

Надо поддерживать всех наших спортсменов. Всех», – сказал бывший министр спорта России.

Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше