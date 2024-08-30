Сергей Шубенков: «Приходится думать о завершении карьеры, но хочу еще побегать. Повариться в этом бульоне как можно дольше»
Сергей Шубенков заявил, что думает о возможном завершении карьеры
Спортсмену 33 года, он победитель чемпионата мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами.
– Два года назад вы сказали, что есть мысли о завершении карьеры, но пока нет альтернативы для заработка. Прошло два года, насколько сейчас ситуация изменилась?
– Приходится думать об этом. Но я хочу еще побегать. У меня есть еще силы. Не знаю, дождусь ли я еще каких-либо международных стартов, но хочу повариться в этом бульоне как можно дольше.
– Сколько лет готовы бегать?
– Нет точного понимания. Но уже не очень много, вы не переживайте, ха-ха, – ответил Шубенков.
«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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