МПК не будет проводить дополнительную проверку россиян и белорусов, допущенных к Паралимпиаде. На этом настаивала Украина

Международный паралимпийский комитет не будет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр в Париже.

Ранее сообщалось, что на этом настаивает Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины.

Глава НПК Украины Валерий Сушкевич обратился к руководству МПК, оргкомитету Игр в Париже и президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием дополнительно проверить россиян и белорусов, допущенных к Паралимпийским играм, на соответствие критериям допуска.

Аккредитации и визы для участия в Паралимпийских играх в Париже получили 88 российских спортсменов. Двое атлетов еще ждут решения по допуску.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.