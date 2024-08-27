МПК не будет проводить дополнительную проверку россиян и белорусов, допущенных к Паралимпиаде. На этом настаивала Украина
Международный паралимпийский комитет не будет проводить дополнительную проверку российских и белорусских участников Игр в Париже.
Ранее сообщалось, что на этом настаивает Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины.
Глава НПК Украины Валерий Сушкевич обратился к руководству МПК, оргкомитету Игр в Париже и президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием дополнительно проверить россиян и белорусов, допущенных к Паралимпийским играм, на соответствие критериям допуска.
Аккредитации и визы для участия в Паралимпийских играх в Париже получили 88 российских спортсменов. Двое атлетов еще ждут решения по допуску.
Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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