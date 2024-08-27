Глава делегации российских паралимпийцев в Париже: «На сегодня информация такова, что наших спортсменов на церемонию открытия не пускают»

В делегации паралимпийцев России высказались о недопуске на открытие Парижа-2024

В марте Международный паралимпийской комитет объявил, что российские спортсмены не будут приглашены на церемонию открытия Паралимпийских игр, которая состоится 28 августа. На соревнованиях россияне смогут выступить в нейтральном статусе.

«На сегодняшний день у нас информация такова, что наших спортсменов на церемонию открытия не пускают», – сказал руководитель делегации спортсменов Паралимпийского комитета России (ПКР) Иван Потехин.

Паралимпиада завершится 8 сентября.