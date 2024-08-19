Легкоатлетка Кочанова: «Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, это изначально безумно разные старты по формату»

Легкоатлетка Кочанова заявила, что Игры БРИКС нельзя сравнивать с Олимпиадой.

Ранее в Екатеринбурге завершился чемпионат России. Мария Кочанова победила в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра, что соответствует олимпийскому нормативу – за это спортсменка получит призовые в размере 1 миллиона рублей. В июне Кочанова также стала первой на Играх БРИКС в Казани.

– Вы принимали участие в Играх БРИКС. Они могут когда-то стать достойной альтернативой Олимпиаде?

– Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, потому что это изначально безумно разные старты по формату. Олимпиада – более официальный старт, а Игры БРИКС – коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому назвать одно альтернативой другого никак нельзя.

– Что будете делать с выигранным миллионом?

– Об этом еще не думала, потому что не знаю, как скоро его увижу. Когда получу, тогда и буду принимать решение. А процесс из-за бюрократических моментов может затянуться,– ответила 22-летняя Кочанова.

Российские легкоатлеты не были допущены до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.