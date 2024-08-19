Легкоатлетка Кочанова: «Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, это изначально безумно разные старты по формату»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Олимпийская сборная России чемпионат России Олимпиада-2024 Мария Кочанова Игры БРИКС Легкая атлетика

Легкоатлетка Кочанова заявила, что Игры БРИКС нельзя сравнивать с Олимпиадой.

Ранее в Екатеринбурге завершился чемпионат России. Мария Кочанова победила в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра, что соответствует олимпийскому нормативу – за это спортсменка получит призовые в размере 1 миллиона рублей. В июне Кочанова также стала первой на Играх БРИКС в Казани.

– Вы принимали участие в Играх БРИКС. Они могут когда-то стать достойной альтернативой Олимпиаде?

– Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, потому что это изначально безумно разные старты по формату. Олимпиада – более официальный старт, а Игры БРИКС – коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому назвать одно альтернативой другого никак нельзя.

– Что будете делать с выигранным миллионом?

– Об этом еще не думала, потому что не знаю, как скоро его увижу. Когда получу, тогда и буду принимать решение. А процесс из-за бюрократических моментов может затянуться,– ответила 22-летняя Кочанова.

Российские легкоатлеты не были допущены до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

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16 комментариев
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Все правильно.
Одно мероприятие - политическая пыль в глаза из разряда "эй, смотрите, мы не одни в мире, нас не бросили!!!".
А другое - просто большой спортивный праздник, на который люди едут со всех уголков мира, просто чтобы даже лишь поучаствовать в историческом событии.
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Сколько можно издеваться над спортсменами, задавая такие вопросы?
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Очень адекватное мнение.
Олимпиада - спортивный праздник всего мира.
Игры БРИКС - коммерческие соревнования ( с чётким привкусом политики ).
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Разница для нас зрителей существенная - Олимпиаду мы смотрели, про БРИКС лишь слышали... Сотню чемпионов ОИ знаем в лицо, чемпионов БРИКС я даже не назову, кроме того чувака синхрониста: как там его имя?
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«Чемпионы БРИКС»... Меня одно название уже пугает.
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все эти соревнования БРИКС очень похожи на того суслика, которого никто не видит, но который есть...
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Ответ Tomas Nepotrebko
Сколько можно издеваться над спортсменами, задавая такие вопросы?
Журналисты пытаются поймать спортсменов на отсутствии патриотизма.
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Коммерция это когда организаторы зарабатывают деньги на соревнованиях, а когда спортсменам раздают деньги за никому не нужные старты, то это показуха с элементами благотворительности
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Ответ Виктор Иванович
Все правильно. Одно мероприятие - политическая пыль в глаза из разряда "эй, смотрите, мы не одни в мире, нас не бросили!!!". А другое - просто большой спортивный праздник, на который люди едут со всех уголков мира, просто чтобы даже лишь поучаствовать в историческом событии.
У БРИКС есть преимущество - можно участвовать, не выходя из дома.
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Не исключено, что показушный лям вообще не получит. Вон, курянам тож по десяточке обещали. А ценнейшие олимп.награды и $ премии за них - никогда и никуда не денутся... Вот и вся разница между этими стартами.
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"Игры БРИКС – коммерция"
Организаторы заработают денег? Нет, только потратят. "Коммерция" по-русски.
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Ещё и призовые зажали🥴 Просто нет слов...
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"Олимпиада – более официальный старт, а Игры БРИКС – коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны."
мвахахахахахахахахахах))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ей бы с толковым словарем посидеть..
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То, что во фразе присутствует слово "безумно" - уже говорит о многом...
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Ответ Виктор Иванович
Журналисты пытаются поймать спортсменов на отсутствии патриотизма.
не попытаются поймать журналисты то тогда будут пытаться ловить уже самих журналистов ))))
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