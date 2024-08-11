Глава Якутии поздравил уроженку региона Трофимову с 14-м местом на Олимпиаде. Легкоатлетка выступает за Кыргызстан

Теги Бег Олимпиада-2024 Сардана Трофимова Марафон сборная Киргизии жен Легкая атлетика

Глава Якутии поздравил Сардану Трофимову с выступлением на Олимпиаде в Париже.

Сегодня Трофимова заняла 14-е место в марафоне. Спортсменка, которая родилась в Якутске, представляет сборную Кыргызстана с 2022 года.

«На Олимпийских играх в женском марафоне Сардана Трофимова стала 14-й среди сильнейших бегуний мира.

Сардана вписала себя в историю якутского спорта. Она стала первой представительницей Якутии в олимпийском марафоне. Сардана показала всем нам, что если долго и усердно работать ради поставленной цели – все получится.

От всей души поздравляю с хорошим выступлением на Олимпиаде. Это результат упорной работы и сильного характера. Благодарю Сардану за неоценимый вклад в развитие спорта республики! Молодец!» – написал глава Якутии Айсен Николаев.

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32 комментария
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Чиновник здорового человека
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Кто хотя бы раз в жизни бегал марафон, понимает, что занять место в топ-15 это хороший результат. Кипчоге вообще сошёл, не захотел мучиться. Но здешние комментаторы потрепать языком горазды.
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Ответ sashafan2
Комментарий скрыт
если б ты соревновался с сильнейшими в мире в своей профессии, то 14м в мире в своем деле быть - это не топ? не 14 м в своей фирме/заводе/поликлинике/стройке, а 14 м из сильнейших со всего мира. по-моему, это топ.
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Якутская мудрость - лучше быть 14-м на Олимпиаде за Кыргызстан, чем ехать на Игры БРИКС.
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Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален пользователем
почему? якут поддерживает представительницу своего маленького народа, которая вошла в топ14 лучших на ОИ. по-моему, это правильно и обоснованно.
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Ответ Melnikov1968
Кто хотя бы раз в жизни бегал марафон, понимает, что занять место в топ-15 это хороший результат. Кипчоге вообще сошёл, не захотел мучиться. Но здешние комментаторы потрепать языком горазды.
Хороший?!!!) Это великолепный результат. В такой жесточайшей конкуренции.
+20
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+18
Ответ Melnikov1968
Кто хотя бы раз в жизни бегал марафон, понимает, что занять место в топ-15 это хороший результат. Кипчоге вообще сошёл, не захотел мучиться. Но здешние комментаторы потрепать языком горазды.
Я вообще не понимаю как можно бежать 42 км со средней скоростью 20 км/ч. Темп 3 минуты км, а я из 4 гладкий не выбегаю. Просто железные люди
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Все верно, знатная землячка, приносит известность Якутии
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Ответ sashafan2
Комментарий скрыт
Последняя победительница марафона не из Африки была в 2008 году, а из России - в 1992 году. Так что 14 место якутской спортсменки - это успех, не нужно принижать достижение
+7
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Ответ Зубы Дзюбы
И где бы была Якутия без России?
Там же, где и сейчас
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Ответ sashafan2
Комментарий скрыт
А по факту вы можете соревноваться только с сильнейшими диванодавами
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Ответ sashafan2
Комментарий скрыт
это не забег на 100 метров где бежит 8 человек, это марафон! Достойный результат с учётом того что это первый спортсмен в данной дисциплине.
+3
0
+3
Ответ LLC TRUST
Я вообще не понимаю как можно бежать 42 км со средней скоростью 20 км/ч. Темп 3 минуты км, а я из 4 гладкий не выбегаю. Просто железные люди
как вообще пройти без остановки 42 с копейками км даже со скоростью 5 км/ч?)
+2
0
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Молодец.
Редкий случай адекватного чиновника.
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Ответ Зубы Дзюбы
И где бы была Якутия без России?
В составе Японии, например.
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здоровая грань якутского национализма.
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Редкий пример адекватного чиновника. Просто на вес золота
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Ответ Николай Ульянов
Хороший?!!!) Это великолепный результат. В такой жесточайшей конкуренции.
великолепный это призовое место, 14 же это очень хороший результат, самое главное есть к чему стремиться.
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Ответ tzasasa
В составе Японии, например.
Даже Китай и Корея не в составе Японии, как и острова
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Ответ Зубы Дзюбы
И где бы была Якутия без России?
Одно знаю наверняка. Они были бы без Челси. Хотя постойте... но эти 20 прекрасных лет с Челси.
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Ответ Ozz99
Одно знаю наверняка. Они были бы без Челси. Хотя постойте... но эти 20 прекрасных лет с Челси.
Если вы про Абрамовича, то он был губером Чукотки, а не Якутии
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Ответ ДМ-1чемпион
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Ответ МТБ
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Тофик Гафаров
тролль это ты , у тебя тупо мозгов не хватает что для якутского этноса это колоссальная победа,и поздравления эти не в контексте места в марафоне! Нам бы великим россиянам и в частности русским не мешало бы быть попроще, и думать прежде чем выпускать воздух из головы!!!
Великий русский Тофик Гафаров🤣
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