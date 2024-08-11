Глава Якутии поздравил уроженку региона Трофимову с 14-м местом на Олимпиаде. Легкоатлетка выступает за Кыргызстан

Глава Якутии поздравил Сардану Трофимову с выступлением на Олимпиаде в Париже.

Сегодня Трофимова заняла 14-е место в марафоне. Спортсменка, которая родилась в Якутске, представляет сборную Кыргызстана с 2022 года.

«На Олимпийских играх в женском марафоне Сардана Трофимова стала 14-й среди сильнейших бегуний мира.

Сардана вписала себя в историю якутского спорта. Она стала первой представительницей Якутии в олимпийском марафоне. Сардана показала всем нам, что если долго и усердно работать ради поставленной цели – все получится.

От всей души поздравляю с хорошим выступлением на Олимпиаде. Это результат упорной работы и сильного характера. Благодарю Сардану за неоценимый вклад в развитие спорта республики! Молодец!» – написал глава Якутии Айсен Николаев.

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