Томас Бах: «Олимпиада в Париже – это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры»

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Томас Бах назвал Олимпиаду в Париже «историей любви».

«Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году – это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК).

«Даже дождь на церемонии открытия останется в нашей памяти и, оглядываясь назад, даже усилит эти Игры и их оценку как весьма успешного события.

Нам не следует заглядывать, чтобы найти какую-то мелочь здесь или там, которая могла бы подорвать наше полностью позитивное мнение об этих Олимпийских играх», – добавил Бах.

Ранее Ватикан выразил разочарование «некоторыми сценами» церемонии открытия Олимпиады.

«Я не получал заявление Ватикана. Но я думаю, когда вы привлекаете такое внимание по всему миру, трудно ожидать, что никто не будет реагировать. Мы воспринимаем это как обратную сторону успеха», – цитирует Баха «Р-Спорт».

Игры в Париже завершатся 11 августа.

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32 комментария
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Однополая какая-то
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Говно, скандалы и трансформеры. Так и запомнится…
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Всё так, иногда от любви даже хочется блевать, как после заплыва по Сене
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Заявление Баха очень напоминает рекламу ЛГБТ .
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Бах начинает по уровню мышления и уровню идиотизма к Байдену приближаться
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А ха ха. Особенно триатлонисты до блевоты влюблены в эти игры , и очень они особенно влюблены в речку Сену. Или отказавшаяся биться с мужиком итальянка Карини очень влюблена в эти Игры. Тот, кто на улице возле лавочки спал , так как в номере не было кондиционера , тоже особо влюблен.
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Ответ Ебздрогыч
Всё так, иногда от любви даже хочется блевать, как после заплыва по Сене
Самые отстойные игры в истории.
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Подготовка и проведение Олимпиады в Париже на три с минусом 👎
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Любви больно дофига и такая любовь не в ту дырку)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Заявление Баха очень напоминает рекламу ЛГБТ .
он и сам походу заднеприводный...
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Ответ Пинающий Достоинства
Однополая какая-то
опередил)))
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ему самому не кринжово от этих слов?
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Ответ Трент Резнор
Говно, скандалы и трансформеры. Так и запомнится…
Ну это вам. А кому-то - крутыми состязаниями, великими рекордами, настоящим спортивным праздником
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Ответ Рамзан Халилов
Комментарий удален модератором
По-моему только ты один
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Ответ Трент Резнор
Говно, скандалы и трансформеры. Так и запомнится…
Трансформерс,роботс ин зе скай...
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Церемонию открытия действительно будет трудно забыть
И не только из-за дождя
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Обосраться на весь мир, абсолютно точно знать об этом, но улыбаться и уверять, что все прошло офигительно - уже привычное западное лицемерие.
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"Обратная сторона успеха" Интересная формулировка. Предлагаю взять на заметку многим. Особенно Черчесову. После проигранного матча выходить к журналистам и говорить "Мне не нравится слово поражение, я предпочитаю называть это обратной стороной победы"
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Ой, херр Бах, у вас ̶у̶с̶ медаль отклеилась
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Старый 🐐
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Любовь зла.
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Ответ заблокированному пользователю
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я в Новосибирске живу, так что будь здоров и учись плавать , пригодится, когда Тису придется форсировать
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Ответ PolarBear
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Ответ PolarBear
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Ответ заблокированному пользователю
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Ответ PolarBear
А ха ха. Особенно триатлонисты до блевоты влюблены в эти игры , и очень они особенно влюблены в речку Сену. Или отказавшаяся биться с мужиком итальянка Карини очень влюблена в эти Игры. Тот, кто на улице возле лавочки спал , так как в номере не было кондиционера , тоже особо влюблен.
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По комментариям видно, что нас он уже не считает.
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Ответ Трент Резнор
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