Томас Бах: «Олимпиада в Париже – это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры»

Томас Бах назвал Олимпиаду в Париже «историей любви».

«Думаю, что игры в Париже в 2024 году – это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры», – сказал президент Международного олимпийского комитета ( ).

«Даже дождь на церемонии открытия останется в нашей памяти и, оглядываясь назад, даже усилит эти Игры и их оценку как весьма успешного события.

Нам не следует заглядывать, чтобы найти какую-то мелочь здесь или там, которая могла бы подорвать наше полностью позитивное мнение об этих Олимпийских играх», – добавил Бах.

Ранее Ватикан выразил разочарование «некоторыми сценами» церемонии открытия Олимпиады.

«Я не получал заявление Ватикана. Но я думаю, когда вы привлекаете такое внимание по всему миру, трудно ожидать, что никто не будет реагировать. Мы воспринимаем это как обратную сторону успеха», – цитирует Баха «Р-Спорт».

Игры в Париже завершатся 11 августа.