Прокуратура Парижа начала расследование по делу о травле арт-директора церемонии открытия Олимпиады-2024

Теги происшествия интернет Олимпиада-2024 соцсети дискриминация Водные виды

В Париже расследуют дело о травле арт-директора церемонии открытия Олимпиады.

Тома Жоли заявил, что подвергся угрозам и оскорблениям в соцсетях из-за сексуальной ориентации и якобы израильского происхождения. 

Прокуратура начала расследование эпизодов кибербуллинга в отношении Жоли.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 прошла 26 июля. Мероприятие подверглось жесткой критике. Организаторов обвинили в оскорблении чувств верующих.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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25 комментариев
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А то, что этот Жоли оскорбил чувства миллиарда христиан, расследовать конечно не надо...
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Ответ Westmoreland
А то, что этот Жоли оскорбил чувства миллиарда христиан, расследовать конечно не надо...
Мусульмане тоже не приветствовали подобные "придумки", кстати
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Если вы готовы к таким "перфомансам", значит будьте готовы и к реакции на них.
Любите кататься - любите и саночки возить!
А то называется, нагадил, а потом "я не я, и кучка не моя"...
+13
-4
+9
А ему значит можно...
+7
-2
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если он действительно имеет израильское происхождение то обвинение в нетрадиционной ориентации отпадает, иудаизм не поддерживает содомитов. А вот за церемонию открытия ОИ ему действительно надо яйца отрезать.
У тебя явно устаревшие данные. Равины даже женят геев, понятно, что не в самом Израиле.
+5
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"А они нас-то за що?"
+4
-1
+3
Человек изгадил мировое мероприятие, оскорбил миллионы людей и ничего, еще и бабло за это срубил. В ответ естественная реакция ненависти - сразу дело заводят. Красота))
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##### и есть. Во всех смыслах этого слова.
И это не оскорбление, а констатация факта.
+5
-3
+2
Чем христиане отличаются от мусульман? Ничем.
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0
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Ответ Gordon Freeman
У тебя явно устаревшие данные. Равины даже женят геев, понятно, что не в самом Израиле.
"Сексуальные связи между мужчинами включены в перечень запретов Торы"
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Тухлая попытка отмазаться.
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Ответ Westmoreland
А то, что этот Жоли оскорбил чувства миллиарда христиан, расследовать конечно не надо...
Оскорбление чувств - не уголовное преступление. А прямые угрозы насилия - уголовное. Всё очень просто, нравится вам это или нет.
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Ответ Evgueniy
Единственный кто высказался официально, это исламский шиитский Иран! Вот такие дела!
Эрдоган тоже
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Ответ Alex1104
Но придумал это он
Кто-то принимал и оплачивал его халтуру...
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Ответ Russ Ivan
Жоли просто наёмный холуй, надо брать выше, тех кто его нанимал и платил за эту порнуху...
Но придумал это он
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
"Сексуальные связи между мужчинами включены в перечень запретов Торы"
А христианство это не запрещает, что ли? Не мешайте в одну кучу этническое происхождение и приверженность на практике нормам поведения, диктуемым религией. Среди евреев количество нетрадиционных персонажей гораздо выше среднего по Европе - посмотрите хотя бы на наш шоу-бизнес.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если он действительно имеет израильское происхождение то обвинение в нетрадиционной ориентации отпадает, иудаизм не поддерживает содомитов. А вот за церемонию открытия ОИ ему действительно надо яйца отрезать.
Все-таки полезно не путать принадлежность к нации и принадлежность к традиционной (для этой нации) религии. А в данном случае, по-видимому, еще и происхождение из определенной страны с предыдущими двумя вариантами.

Проще говоря, еврей, израильтянин и иудей - это в общем случае три разных человека, а конкретный человек может относиться к любой из этих категорий в любых сочетаниях с соседними.
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Что за травля была? Бросили в Сену без скафандра?
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Жоли просто наёмный холуй, надо брать выше, тех кто его нанимал и платил за эту порнуху...
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