Прокуратура Парижа начала расследование по делу о травле арт-директора церемонии открытия Олимпиады-2024
В Париже расследуют дело о травле арт-директора церемонии открытия Олимпиады.
Тома Жоли заявил, что подвергся угрозам и оскорблениям в соцсетях из-за сексуальной ориентации и якобы израильского происхождения.
Прокуратура начала расследование эпизодов кибербуллинга в отношении Жоли.
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 прошла 26 июля. Мероприятие подверглось жесткой критике. Организаторов обвинили в оскорблении чувств верующих.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Любите кататься - любите и саночки возить!
А то называется, нагадил, а потом "я не я, и кучка не моя"...
И это не оскорбление, а констатация факта.
Проще говоря, еврей, израильтянин и иудей - это в общем случае три разных человека, а конкретный человек может относиться к любой из этих категорий в любых сочетаниях с соседними.