Прокуратура Парижа начала расследование по делу о травле арт-директора церемонии открытия Олимпиады-2024

В Париже расследуют дело о травле арт-директора церемонии открытия Олимпиады.

Тома Жоли заявил, что подвергся угрозам и оскорблениям в соцсетях из-за сексуальной ориентации и якобы израильского происхождения.

Прокуратура начала расследование эпизодов кибербуллинга в отношении Жоли.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 прошла 26 июля. Мероприятие подверглось жесткой критике. Организаторов обвинили в оскорблении чувств верующих.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады