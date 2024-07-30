Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год

Международная ассоциация дружбы предложила перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте турнира.

Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год.

Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих.

В случае согласования переноса Игр правительством Российской Федерации оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы предложит новые даты проведения турнира.

Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство для подготовки необходимых документов», – говорится в заявлении.

Международная ассоциация дружбы была создана в апреле указом президента РФ (Федеральный закон от 19.04.2024 № 80-ФЗ) для продвижения Всемирных игр дружбы.