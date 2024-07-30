Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год
Международная ассоциация дружбы предложила перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте турнира.
Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
«После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год.
Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.
Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих.
В случае согласования переноса Игр правительством Российской Федерации оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы предложит новые даты проведения турнира.
Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство для подготовки необходимых документов», – говорится в заявлении.
Международная ассоциация дружбы была создана в апреле указом президента РФ (Федеральный закон от 19.04.2024 № 80-ФЗ) для продвижения Всемирных игр дружбы.
Я чот в голосину
Блин, неожиданно как-то Олимпиада в конце июля началась.
Соревнования по дружбе - бухание, братание, банька (не зря у нас профильный министр спорта теперь), распевание патриотических песен.
И занимается, соответственно, тем же самым.
"Соревнования по дружбе - бухание, братание, банька..., распевание патриотических песен" - основные командные соревнования, требуют напряжённых тренировок по командному взаимодействию...
"Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует отношения во время подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вводит новое понятие IFA (International Friendship Association) – «Международная ассоциация дружбы», осуществляющая международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию соревнования, а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне. Ассоциация будет взаимодействовать с международными спортивными федерациями и другими международными организациями в рамках подготовки и проведения Игр дружбы.
Документ определяет полномочия IFA, организатора соревнований и организационного комитета...."
А название то какое громкое: Международная ассоциация! ))))))
IFA - это такие грузовики были из ГДР.