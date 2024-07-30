Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год

Теги Игры дружбы Международная ассоциация дружбы Легкая атлетика

Международная ассоциация дружбы предложила перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте турнира. 

Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 

«После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год.

Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих.

В случае согласования переноса Игр правительством Российской Федерации оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы предложит новые даты проведения турнира.

Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство для подготовки необходимых документов», – говорится в заявлении.

Международная ассоциация дружбы была создана в апреле указом президента РФ (Федеральный закон от 19.04.2024 № 80-ФЗ) для продвижения Всемирных игр дружбы.  

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31 комментарий
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"Международная ассоциация дружбы"
Я чот в голосину
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+48
интересно, чем занимается Международная ассоциация дружбы? у неё кот Леопольд на логотипе?
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Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

Блин, неожиданно как-то Олимпиада в конце июля началась.
+20
0
+20
Международная ассоциация дружбы (IFA) - это прям хорошо. Объявляется чемпионат мира по дружбе, где будет определен лучший друг. Перебравшие с допингом не будут допущены до соревнований по дружбе.

Соревнования по дружбе - бухание, братание, банька (не зря у нас профильный министр спорта теперь), распевание патриотических песен.
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Всё думали как же озвучить перенос. И ничего лучше не придумали как старое проверенное "По многочисленным просьбам трудящихся и общественных организаций".
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Дружили, дружили, да не выдружили...
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Ответ Bartez1986
интересно, чем занимается Международная ассоциация дружбы? у неё кот Леопольд на логотипе?
Бензопила.

И занимается, соответственно, тем же самым.
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Плевать, это не наши проблемы, проведем через год, ну или два, в крайнем случае, через пять. Главное грязь в Сене обсудить
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Ответ Data Architector
А там и "чемпион по дружбе", "призёр по дружбе", "мировые рекорды по дружбе"... "Соревнования по дружбе - бухание, братание, банька..., распевание патриотических песен" - основные командные соревнования, требуют напряжённых тренировок по командному взаимодействию...
Главы федерации - хореограф Егор Дружинин и актёр Руперт Френд.
+4
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Ответ Carasa
Нужно еще узнать мнение собственников трубопровода дружба и производителей бензопил дружба
И второго по значимости производителя атрибута настоящей мужской дружбы - плавленых сырков.
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Ответ BearS
Friendship is magic!
Тише ты, тише, это в РФ под запретом.
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
Международная ассоциация дружбы (IFA) - это прям хорошо. Объявляется чемпионат мира по дружбе, где будет определен лучший друг. Перебравшие с допингом не будут допущены до соревнований по дружбе. Соревнования по дружбе - бухание, братание, банька (не зря у нас профильный министр спорта теперь), распевание патриотических песен.
А там и "чемпион по дружбе", "призёр по дружбе", "мировые рекорды по дружбе"...
"Соревнования по дружбе - бухание, братание, банька..., распевание патриотических песен" - основные командные соревнования, требуют напряжённых тренировок по командному взаимодействию...
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+3
Ответ sintenced
"Международная ассоциация дружбы" Я чот в голосину
Friendship is magic!
+3
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+3
"Живём мы очень дружно, на на ..... это нужно ?"
+2
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+2
Друзья поссорились что ли?
+2
0
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Ответ Иван Балашов
Бензопила. И занимается, соответственно, тем же самым.
"Распилом"? 🤣
+1
0
+1
Дружба перенесла дружбу на след.год. На-ду-ли, просто кинули... спортсменов, пообещав им свой скрепный блэкджек вместо нейтрального олимпийского. Дружба умерла вместе с играми БРЫГЗ, свалившись в бюджетную дыру гос.распилов.
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
интересно, чем занимается Международная ассоциация дружбы? у неё кот Леопольд на логотипе?
В Ведомостях новость от 19 апреля сего года:

"Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует отношения во время подготовки и проведения Всемирных игр дружбы в России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вводит новое понятие IFA (International Friendship Association) – «Международная ассоциация дружбы», осуществляющая международное спортивное сотрудничество, продвижение и популяризацию соревнования, а также деятельность по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне. Ассоциация будет взаимодействовать с международными спортивными федерациями и другими международными организациями в рамках подготовки и проведения Игр дружбы.
Документ определяет полномочия IFA, организатора соревнований и организационного комитета...."

А название то какое громкое: Международная ассоциация! ))))))
+1
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+1
Ответ sintenced
"Международная ассоциация дружбы" Я чот в голосину
Еще и основана Россией
+1
0
+1
Некогда разбираться со своими Играми, вся Россия следит за кишечной палочкой в Сене!
+1
0
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Письма самим себе...это уже признаки старческой болезни. Здравствуй дорогой товарищ Брежнев!
+1
0
+1
Международная ассоциация дружбы (IFA)

IFA - это такие грузовики были из ГДР.
+1
0
+1
Нужно еще узнать мнение собственников трубопровода дружба и производителей бензопил дружба
+2
-1
+1
Как открытие олимпиады подействовало
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В Париже рассматривали перенос олимпиады, потому что "недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов" после игр БРИКС...
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Ряд международных федераций — это кто, кроме боксеров Лутфуллоева
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В 2025 перенесут на 2026
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За полтора месяца до начала опомнились
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Ответ Bartez1986
интересно, чем занимается Международная ассоциация дружбы? у неё кот Леопольд на логотипе?
... в кимоно с клюшкой.
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Ответ Тов.Ротэнберг
"Распилом"? 🤣
Дружеским, надеюсь ?)
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