МОК об открытии Олимпиады-2024: «В оргкомитете заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль»

МОК выступил с официальным заявлением о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Открытие прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих.

« принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в относительно церемонии открытия.

На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что у него не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению.

В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — говорится заявлении Международного олимпийского комитета.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады