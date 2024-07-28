МОК об открытии Олимпиады-2024: «В оргкомитете заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль»

Теги МОК открытие Олимпиада-2024 Легкая атлетика

МОК выступил с официальным заявлением о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Открытие прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих. 

«МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно церемонии открытия.

На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что у него не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению.

В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — говорится заявлении Международного олимпийского комитета. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ципсошники уверяли, что только российским депутатам не понравилась церемония 😅
+19
-5
+14
А заранее подумать? Могли бы пару негров-рабов показать, собирающих тростник на плантациях Новой Каледонии)
+10
0
+10
Ответ Alex.K71
Комментарий скрыт
А что не так?По отношению к другим странам...Россия уничтожает фашистов-и это правильно и здорово.
+13
-4
+9
Моральные и культурные уроды, вы сделайте пародию на ислам и иудаизм, вам совершенно непреднамеренно прилетит быстро и больно, и будет очень даже не жаль...
+10
-1
+9
"Кого-то обидели" - в ю-тюбе мильонные просмотры с возмущенными людьми. ... Совершенно ужасная "шалость". Это "веселая пародия" реально разрушает и разделяет общество, порождает обиду и озлобленность.
+8
-1
+7
Томас Бах делает с Олимпийским движением то же, что Чеферин и Инфантино с мировым футболом.
Остановите эту планету, я сойду.
+6
0
+6
"это было совершенно непреднамеренно" --- Непреднамеренно пародировать Тайную Вечерю на открытии СПОРТИВНОГО мероприятия шоблой извращенцев? МОК в это верит?
+6
-1
+5
Ага
Не злонамеренно, а просто дебилы потомственные
Это в корне меняет дело
+8
-3
+5
Ой 🤭🤭🤭 не могу Жалко им стало 😁😁😁
+4
0
+4
это так же неприемлемо, как всякие "шутки" с кораном или холокостом.
+4
0
+4
Короче мы вам навалили под дверь. Если вам это не нравится, нам очень жаль. Убирать не будем.
+5
-1
+4
Ответ Ковид 07.10.52
Да вы целую думу обидели и остальных особ приближенных к власти в целой стране. прощения не будет.
Кто тебя в интернет выпустил в 70+ лет? 🤣
+4
0
+4
Извинятся при закрытии те же лица? 😅
+4
-1
+3
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Викс, ты весь сайт уже завалил своими либероидными леваками. Утром зашёл - ты с либероидными леваками, днём, опять то же. Вечер - опять либероидные леваки захватили мир. Может это ты захватил мир, а мы не знали?
+3
-1
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Да вы целую думу обидели и остальных особ приближенных к власти в целой стране. прощения не будет.
Нам то пофиг. Это для многих,, из их Мира,, удивительно стало . Дожились со своей толерантностью и лгбтшностью.
+2
0
+2
надеюсь их сожгут за такое.
+4
-2
+2
Жалко у пчелки
+4
-3
+1
Интересно, можно верующим в суд подать?
+1
0
+1
we sorry. Sorry! Deeply sorry...
0
0
0
МОК слил французов, как только начало подгорать. Интересно, как Макарон к такому кидалову отнесется. Хулиганили то вместе.
0
0
0
Ответ justslow
Жалко у пчелки
В попке 😁😁😁
0
0
0
Комментарий удален модератором
В био Макрона останутся эти два длинных позорных стола - один с Олимпиады и второй с Путиным.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Нам то пофиг. Это для многих,, из их Мира,, удивительно стало . Дожились со своей толерантностью и лгбтшностью.
Нам, это кому?
0
0
0
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Ты бы определился уже, за красных ты или за белых. Прям Ебздогыч. Версия 2.
+1
-1
0
«МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр --- Разъяснения - это не извинения. Разъяснения не от первого лица, а от десятых лиц - это настаивание на своей правоте.
+1
-1
0
Ответ Viks
С либероидными леваками, допустим, надо бороться!
Зачем?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий