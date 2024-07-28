МОК об открытии Олимпиады-2024: «В оргкомитете заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль»
МОК выступил с официальным заявлением о церемонии открытия Олимпиады в Париже.
Открытие прошло 26 июля. После церемонии организаторы столкнулись с критикой и обвинениями в оскорблении чувств верующих.
«МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно церемонии открытия.
На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что у него не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению.
В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — говорится заявлении Международного олимпийского комитета.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Остановите эту планету, я сойду.
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