Тихонов об Олимпиаде в Париже: «Надо было показать всему миру это безобразие – где кого изнасиловали, где кого обокрали»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпиада-2024 ТАСС Биатлон

Александр Тихонов заявил, что на Олимпиаде в Париже творится безобразие.

Оргкомитет Игр отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.

«Надо поступать «по-тихоновски», я прошел хорошую школу жизни, я всегда говорил так: «Когда мне стучат в дверь, я сначала стреляю в дверь, потом открываю». Нельзя над Россией так издеваться. Это диктуют американцы, это не диктует ни Европа, ни Международный олимпийский комитет.

Надо было показывать Олимпиаду, мы сами себе вредим. Чем народ не заслужил посмотреть, что там творится? Где кого изнасиловали, где кого обокрали. Надо было показать всему миру это безобразие. Культура Европы умирает, там останутся архитектура и памятники», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались

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19 комментариев
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«Надо поступать «по-тихоновски», я прошел хорошую школу жизни, я всегда говорил так: «Когда мне стучат в дверь, я сначала стреляю в дверь, потом открываю»

А человек просто привез Тихонову пиццу…
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Шел второй день Олимпиады а эти всё никак не успокоятся 🤦🏻‍♂️
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Сказал осужденный за заказное убийство
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Ответ Bartez1986
В России никого не насилуют и не грабят?
Особенно на фоне новости изнасилование сотрудницы матч ТВ возле студии... И нет этого грязного Парижа...
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В России никого не насилуют и не грабят?
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Тряска всех этих "нас не интересует олимпиада и всё что вокруг неё", когда прекратится?
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Ответ Bartez1986
В России никого не насилуют и не грабят?
Такие уж у нас "патриоты" - лучше всех информированы о том, что там в Европе, Украине, США. Их это больше всего интересует.
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На спортс ру второй день парад психбольных.
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Пока «эти» бессильно брызжут желчью, нормальные люди наслаждаются праздником спорта, всем мир!
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Ответ Вечно в бане
«Надо поступать «по-тихоновски», я прошел хорошую школу жизни, я всегда говорил так: «Когда мне стучат в дверь, я сначала стреляю в дверь, потом открываю» А человек просто привез Тихонову пиццу…
Он поэтому и злой, что постоянно голодный.
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У человека каждый день бесплатная доставка. Завидовать надо!
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Палата номер семь,взбунтовалась)
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До сих пор не простит что ему не накрыли стол один раз в Европе, но сейчас он отошел на второй план, другие пришли на смену
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Никто не собирался смотреть, но все посмотрели и 3 день поливают:)
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А что, в Мали?😏
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