Тихонов об Олимпиаде в Париже: «Надо было показать всему миру это безобразие – где кого изнасиловали, где кого обокрали»

Александр Тихонов заявил, что на Олимпиаде в Париже творится безобразие.

Оргкомитет Игр отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС.

«Надо поступать «по-тихоновски», я прошел хорошую школу жизни, я всегда говорил так: «Когда мне стучат в дверь, я сначала стреляю в дверь, потом открываю». Нельзя над Россией так издеваться. Это диктуют американцы, это не диктует ни Европа, ни Международный олимпийский комитет.

Надо было показывать Олимпиаду, мы сами себе вредим. Чем народ не заслужил посмотреть, что там творится? Где кого изнасиловали, где кого обокрали. Надо было показать всему миру это безобразие. Культура Европы умирает, там останутся архитектура и памятники», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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