Сотрудница оргкомитета МОК из России о недопуске к Олимпиаде: «По сути, отказали по цвету паспорта. Проверку не прошли и те, кто уехал из страны»

Теги МОК Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Сотрудница оргкомитета МОК Ольга Лаева рассказала, что ее не допустили к работе на Олимпиаде-2024.

Ранее Лаева принимала участие в организации нескольких Олимпиад, в том числе в Токио и Пекине.

– Прежде всего – чем ты занимаешься?

– Я эксперт по media and broadcast operations, говоря простым языком – по работе со СМИ и телевещателями. Хотя у меня есть разный опыт – и маркетинг, и протокольная работа в госорганах.

Мы ведем аккредитацию, жилье, транспорт. Наша задача – объяснить местным, как должен быть организован турнир. Пример – как пустить шаттлы, чтобы было удобно всем.

По сути, практически все, кто видит происходящее на спортивном событии, – видят это глазами журналистов, фотографов, вещателей. Ты как человек, который открывает глаза миру.

И насколько качественно я подготовлю место, так это событие и увидят. Если плохо подготовлю – ты будешь рассказывать, почему кормили не тем, а туалеты не работают.

– Какое было последнее событие и какие в планах?

– Последнее из крупных — фестиваль молодежи и студентов в Сочи, сейчас работаю для ФИФА над чемпионатом мира по футзалу в Узбекистане. Должна была ехать в Париж, но не срослось, как у многих.

Спортсменов пустили, пусть и частично, а нас нет, и я это не совсем поняла. Потому что проверяют на аккредитацию одинаково. Есть подозрение, что спортсменов уже проверяли не раз. Среди нас первых стали банить в ноябре.

– Как это происходило?

– Меня и моих коллег звали в оргкомитет на взаимодействие с прессой – это то, где я работала в Сочи, Лозанне. Контракты подписываются заранее – поэтому данные в МВД Франции отправляли давно. И людям стали приходить письма с отказами.

Причем с каждым россиянином стали связываться те, кто их знает, кто их когда-то приглашал – и объяснялись в личной беседе. Прямо не говорили, а так: «Мы примерно понимаем, с чем это связано, будем пытаться что-то сделать».

Я была последней, кому ничего не приходило. Работала на чемпионате мира ФИФА по пляжному футболу в январе и получила рассылку – а там написано среди достижений, каких новых сотрудников они наняли. И на моей позиции совсем другой человек.

По историям коллег поняла, что попала под ту же раздачу. Вид на жительство, когда училась в Sciences Po, даже не помог.

Я написала на всякий случай в оргкомитет – это какая-то ошибка? Не ответили. Только через месяц мне написал знакомый: «Удобно созвониться?» Поизвинялись, но причины, думаю, все понимают. И даже в ФИФА этому удивились.

– Так а формальная причина есть?

– Не прошел background check, проверку службы безопасности. Но по сути отказали по цвету паспорта. Такую же проверку не прошли люди, которые после начала спецоперации уехали из страны, причем у них могло быть оппозиционное мнение по поводу политики.

Потом я слышала мнение, что перестали обмениваться информацией российские и французские власти, и у их министерства нет оснований для проверки. Выглядит оправданно. Но спортсменов, тем не менее, подтверждают. Всех волонтеров тоже забанили. С журналистами, так понимаю, по-разному.

ФИФА подключилась и предложила мне другое мероприятие. Уровень другой, но по степени задора интереснее. На Олимпийских играх, когда ты уже приходишь под Игры, ты делаешь то, что спланировано другими, как робот, – сказала Лаева. 

«Была надежда, что мы вне политики». Российских волонтеров впервые не пустили на Олимпиаду

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25 комментариев
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Ответ Potapson
А были какие-то иллюзии?
Ну а как же? Нам же постоянно говорят о демократии, свободе во всем, лояльном обществе и высоком....
+23
-4
+19
А были какие-то иллюзии?
+13
-1
+12
Культура отмены она такая. Всем уехавшим на заметку. Сколько ты не хай Россию, а для властей западных стран ты будешь человеком второго сорта
+27
-17
+10
Ответ Игорь Васильев
Культура отмены она такая. Всем уехавшим на заметку. Сколько ты не хай Россию, а для властей западных стран ты будешь человеком второго сорта
Сколько не хвали Василича а все равно будешь для властей России человеком второго сорта
+17
-10
+7
Эксперт по media and broadcast operations должна быть черной лесбиянкой не из России
+9
-4
+5
одна моя знакомая с российским (он у неё
единственный) паспортом работает на олимпиаде прямо сейчас как раз в той части, что media and broadcast

так что думаю госпожу Лаеву не допустили не только из-за паспорта
+8
-4
+4
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Всем чинушам хотелось на ОИ , их всегда в команде больше,чем спортсменам.
+4
-2
+2
сколько можно унижаться, не едьте туда, где вам не рады
+2
-1
+1
Ответ Vasiliy S
Вы так замарали паспорт, что его теперь приятнее сменить, чем отмывать
Не дождетесь. Отвечу известными стихами.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
+2
-1
+1
Ответ Евгений Бузату
Комментарий удален модератором
Скажут, что божья роса.
+4
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+1
Ответ Трент Резнор
Эксперт по media and broadcast operations должна быть черной лесбиянкой не из России
не исключено, что поэтому и забанили. была белой, а через полгода почернела и сменила гендер. подозрительно.
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0
+1
Ответ Vadim Medvedev
одна моя знакомая с российским (он у неё единственный) паспортом работает на олимпиаде прямо сейчас как раз в той части, что media and broadcast так что думаю госпожу Лаеву не допустили не только из-за паспорта
Мы тебе конечно верим, конечно, конечно...
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0
Комментарий удален модератором
Ответ Vadim Medvedev
одна моя знакомая с российским (он у неё единственный) паспортом работает на олимпиаде прямо сейчас как раз в той части, что media and broadcast так что думаю госпожу Лаеву не допустили не только из-за паспорта
наверно зиги там рисовали по ночам на стенах не иначе
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Это цветочки.
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Спортс, а интервью с допущенными русскими и беларусами будет? Их там хватает.
А это нытье напоминает ситуацию - "мне отказали потому что я - чёрный/гей/старый/русский."
Не прохождение background check - могут быть разные причины.
Работаю в иностранной "англосакской" компании, все проходят через background check. Обычная практика на Западе. Русских и беларусов - хватает, как и украницев.

А" благодарить" госпожа Лаева за такое крайне настороженное отношение к русским прекрасно знает кого. После поваров, любителей шпилей, велосипедистов в парках, жителей альпийских шале начинается тотальное подозрение.
Как к таджикам и украинцам в России, например. Абсолютно зеркальная ситуация.
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Да и пофиг
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