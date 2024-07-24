Минина о фильтрации россиян перед ОИ: «Знакомилась с видео, где меня упрекали за лайк. Убрала его. Там ничего такого не было, но почему-то за него зацепились»

Теги МОК сборная России жен тхэквондо Олимпиада-2024 Татьяна Минина (Кудашова) Спорт-Экспресс Единоборства

Тхэквондистка Минина рассказала, что ей предъявляли претензии из-за лайка.

Россиянка Татьяна Минина завоевала олимпийскую лицензию, но Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил ее к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

– Чуть меньше года назад ты была в Париже. Это первый визит?

– Нет, мы были до этого как отдыхающие в 2018 году. Тогда это была моя мечта. Поэтому не видела никаких минусов. Сейчас же заметила, что город грязный, но красивый. Город контрастов. Мне Париж нравится.

– В последний приезд представляла, что окажешься в Париже через год?

– Возможно, да. Тогда тоже все было скомканно и непонятно, допустят ли нас до отборочных. Поэтому 50 на 50.

– Допуск до международных соревнований был неожиданным, учитывая, что все представляют ЦСКА?

– Нет. Мы все-таки надеялись. Потому что ничего такого не делали, чтобы нас не допускать. Да, мы были в команде ЦСКА, но числились на гражданской должности.

Поэтому об этом как-то не задумывались. А то, что сейчас не допустили до Олимпиады, как раз стало неожиданностью. Так как до этого допустили до всех отборочных, чемпионата Европы, чемпионата мира. А в конце сделали так...

– Спортсменов перед допуском изучали. Чистила ли ты соцсети или думала, чтобы почистить?

– Я все равно стараюсь следить, что выставляю, кого лайкаю. Не помню, чтобы чистила. Но знакомилась с видео, где меня за какой-то лайк упрекали.

По-моему, его искала и в итоге убрала. Там тоже ничего такого не было, но почему-то за него зацепились, – сказала серебряный призер Олимпиады-2020.

Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?

23 комментария
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Европа. Свобода слова, мнений, выбора. Какая прелесть.
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Она как бы в цска числится, то есть зп от минобороны. Так что не в лайке дело скорее всего. На самом деле за полгода можно было бы и уволиться, чтоб выступить.
Так Татьяна же говорит, что числились на гражданской должности. Это как к примеру оператор котельной в жилом городке при воинской части, но гражданское лицо, по крайней мере, у нас так было. Котельную обслуживают гражданские, но наряд туда из солдат отправляют. Тоже самое в офицерской столовой, работают гражданские, а наряд из солдат - принеси, унеси.
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Отстранить от ОИ за лайк??? Они бы ещё отстраняли за то, что спортсмен покупает продукты от производителя, на которого наложили санкции. Купил колбасу Черкизовского комбината, гречку Увелку, макароны Шебекинские - отстранить от ОИ. Кринж от МОК.
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Минина о фильтрации россиян перед ОИ: «Знакомилась
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фильтрация, концентрация, стерилизация...
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Как числясь на гражданской должности принимала участие в чемпионате мира для военнослужащих?
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Ответ Вадим flanec
Так Татьяна же говорит, что числились на гражданской должности. Это как к примеру оператор котельной в жилом городке при воинской части, но гражданское лицо, по крайней мере, у нас так было. Котельную обслуживают гражданские, но наряд туда из солдат отправляют. Тоже самое в офицерской столовой, работают гражданские, а наряд из солдат - принеси, унеси.
Это по словам Татьяны. Так и с Исинбаевой было, а оказалось майорские погоны)).
В любом случае работодатель военное ведомство, дальше мок разбираться не будет.
Причем это можно было обойти. Устроить детским тренером в фитнесклуб. Однако мозгов не хватило
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Она как бы в цска числится, то есть зп от минобороны. Так что не в лайке дело скорее всего. На самом деле за полгода можно было бы и уволиться, чтоб выступить.
так денюжки же халявные)))
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Позорище конечно что на огромную страну не нашлось топового теквондиста не приписанного к силовикам.
удивляетесь?)
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На сайте ЦСКА во всех новостях "прапорщик Татьяна Минина". Давно на гражданских должностях присваивают воинские звания?
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Ответ werter
Европа. Свобода слова, мнений, выбора. Какая прелесть.
Что такое Европа ?
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Позорище конечно что на огромную страну не нашлось топового теквондиста не приписанного к силовикам.
Три зарплаты и короткая пенсия всегда больше одной, вот и трудоустроены везде: в федеральной сборной, в региональной (а иногда в двух), в минобороны и в росгвардии, да ещё и в какой-нибудь школе олимпийского резерва
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Она как бы в цска числится, то есть зп от минобороны. Так что не в лайке дело скорее всего. На самом деле за полгода можно было бы и уволиться, чтоб выступить.
"как бы"!?
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Ответ Вадим flanec
Так Татьяна же говорит, что числились на гражданской должности. Это как к примеру оператор котельной в жилом городке при воинской части, но гражданское лицо, по крайней мере, у нас так было. Котельную обслуживают гражданские, но наряд туда из солдат отправляют. Тоже самое в офицерской столовой, работают гражданские, а наряд из солдат - принеси, унеси.
На сайте ЦСКА она прапорщик. У вас гражданские тоже погоны носили со звёздочками?
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Ответ Вадим flanec
Так же как выступающие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, не являются пожарными по факту.
дальше будешь жопу рвать за нее?
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