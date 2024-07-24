Минина о фильтрации россиян перед ОИ: «Знакомилась с видео, где меня упрекали за лайк. Убрала его. Там ничего такого не было, но почему-то за него зацепились»

Тхэквондистка Минина рассказала, что ей предъявляли претензии из-за лайка.

Россиянка Татьяна Минина завоевала олимпийскую лицензию, но Международный олимпийский комитет ( ) не допустил ее к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

– Чуть меньше года назад ты была в Париже. Это первый визит?

– Нет, мы были до этого как отдыхающие в 2018 году. Тогда это была моя мечта. Поэтому не видела никаких минусов. Сейчас же заметила, что город грязный, но красивый. Город контрастов. Мне Париж нравится.

– В последний приезд представляла, что окажешься в Париже через год?

– Возможно, да. Тогда тоже все было скомканно и непонятно, допустят ли нас до отборочных. Поэтому 50 на 50.

– Допуск до международных соревнований был неожиданным, учитывая, что все представляют ЦСКА?

– Нет. Мы все-таки надеялись. Потому что ничего такого не делали, чтобы нас не допускать. Да, мы были в команде ЦСКА, но числились на гражданской должности.

Поэтому об этом как-то не задумывались. А то, что сейчас не допустили до Олимпиады, как раз стало неожиданностью. Так как до этого допустили до всех отборочных, чемпионата Европы, чемпионата мира. А в конце сделали так...

– Спортсменов перед допуском изучали. Чистила ли ты соцсети или думала, чтобы почистить?

– Я все равно стараюсь следить, что выставляю, кого лайкаю. Не помню, чтобы чистила. Но знакомилась с видео, где меня за какой-то лайк упрекали.

По-моему, его искала и в итоге убрала. Там тоже ничего такого не было, но почему-то за него зацепились, – сказала серебряный призер -2020.

Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?