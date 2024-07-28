Оргкомитет Олимпиады-2024 о церемонии открытия: «Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. Если кого-то обидели, приносим извинения»
В оргкомитете Олимпиады-2024 принесли извинения за церемонию открытия Игр.
Открытие прошло в столице Франции 26 июля.
«Мы уже говорили на эту тему. Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества.
Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения», – сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.
Также она ответила на вопрос, почему видеоролик с хайлайтами церемонии удалили с ютуб-канала и сайта МОК.
«Это связано с геоблокировкой», – цитирует Дешам «Р-Спорт».
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Ребёнок 10 лет рядом с трансом у которого из трусов кохонес вывалились
Голый , средних лет мужик в стрингах на блюде и прочие мерзости.
Разнообразие в педофилии вы хотели показать или в сатанизме?)
Странная задумка объединить людей, ещё и макнуть христиан в унижение.
C Spire занимает 6-е место в списке крупнейших интернет-провайдеров в США.
Проститутки!
Педерасты разукрашенные!
Дегенераты!
Ублюдки!
Это я понял месье, а кого ещё позвать нести олимпийский факел?
А почему тогда не включили в шоу людей с физическими или психологическии отклонениями? Они разве не общество, не пример разнообразия ? Все просто, это сделано для продвижения ЛГБТ , и не надо прикрываться разнообразием.
Сейчас же я поверю что через двадцать лет педофилы вместе с детьми будут открывать игры. А на заднем плане будет порнуха.
А что тут такого
"мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества."
Педофил разве не человек что ли? У него просто другой вкус и другое мнение. А мы за разнообразие.
Так что люди, которые говорят мне все равно, я просто на это не смотрю и не обращаю внимания, вас это ждет.
PS если они действительно хотели поиздеваться над «Тайной вечерей», то за эту мерзость они ответят.