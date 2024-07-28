Оргкомитет Олимпиады-2024 о церемонии открытия: «Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. Если кого-то обидели, приносим извинения»

Теги открытие Олимпиада-2024 Легкая атлетика

В оргкомитете Олимпиады-2024 принесли извинения за церемонию открытия Игр.

Открытие прошло в столице Франции 26 июля.

«Мы уже говорили на эту тему. Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества.

Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения», – сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.

Также она ответила на вопрос, почему видеоролик с хайлайтами церемонии удалили с ютуб-канала и сайта МОК.

«Это связано с геоблокировкой», – цитирует Дешам «Р-Спорт».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только вот подавляющее большинство людей в мире против вашего поганого "разнообразия".
+57
-11
+46
Разнообразие в чем?
Ребёнок 10 лет рядом с трансом у которого из трусов кохонес вывалились
Голый , средних лет мужик в стрингах на блюде и прочие мерзости.
Разнообразие в педофилии вы хотели показать или в сатанизме?)
Странная задумка объединить людей, ещё и макнуть христиан в унижение.
+33
-4
+29
МОК - Международная Организация Клоунов.
+20
-3
+17
То есть глумится над христианством это и есть разнообразие? А слабо было по глумится над исламом?
+17
-2
+15
Американская телекоммуникационная компания C Spire, которая специализируется на предоставлении доступа к беспроводному интернету, объявила об отзыве своего рекламного бюджета с Олимпийских Игр в Париже.

C Spire занимает 6-е место в списке крупнейших интернет-провайдеров в США.
+14
-1
+13
Наркоманы!
Проститутки!
Педерасты разукрашенные!
Дегенераты!
Ублюдки!
Это я понял месье, а кого ещё позвать нести олимпийский факел?
+15
-3
+12
Ответ Александр Воронин
Только вот подавляющее большинство людей в мире против вашего поганого "разнообразия".
Ну не знаю, ципсошники в лютом восторге
+17
-7
+10
Разнообразие это пропаганда извращенцев и глумление над традиционными ценностями и религией?
+9
0
+9
Чему удивляться ??? У них это главная повестка на протяжении нескольких десятков лет.Удивляться надо другому ---- в каком экстазе были от открытия наши некоторые блогеры и журналисты. ТЬФУ!!!!
+11
-3
+8
Организаторы наплевали на мнение большинства жителей планеты, почему то решив, что олимпиада это не международное соревнование, а их местное.
А почему тогда не включили в шоу людей с физическими или психологическии отклонениями? Они разве не общество, не пример разнообразия ? Все просто, это сделано для продвижения ЛГБТ , и не надо прикрываться разнообразием.
+6
0
+6
У Исуса теперь просите прощения..)) И не разнообразие общества, но скорее "вещества" у режиссеров-постановщиков. Не впадая в ханжество(потому как вчера еще не настолько однозначно виделось) даже моя бывшая преподавательница, ультратолерантная экзальтированная дама, отъявленный атеист при том, но в высшей степени интеллигентный и интеллектуальный человек, в частной беседе сказала, что "это ###### просто" ) И это самый объективный критерий для меня.)
+5
0
+5
Ответ wlad wasew
Ну извинились же
А толку. Они до сих пор не понимают, что сделали. Да извинения эти для формы, что б не терять в деньгах и не уходили те же рекламщики.
+6
-1
+5
Если бы лет 20 назад сказали, что сейчас делается я бы не поверил.
Сейчас же я поверю что через двадцать лет педофилы вместе с детьми будут открывать игры. А на заднем плане будет порнуха.
А что тут такого
"мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества."
Педофил разве не человек что ли? У него просто другой вкус и другое мнение. А мы за разнообразие.

Так что люди, которые говорят мне все равно, я просто на это не смотрю и не обращаю внимания, вас это ждет.
+6
-1
+5
Уже третье извинение: за флаг, за КНДР и за открытие. Дон
+6
-1
+5
Ответ mihail.gvozdev2020
Чему удивляться ??? У них это главная повестка на протяжении нескольких десятков лет.Удивляться надо другому ---- в каком экстазе были от открытия наши некоторые блогеры и журналисты. ТЬФУ!!!!
Губерниев до сих пор от экстаза не отошел😀
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Иванович
То есть глумится над христианством это и есть разнообразие? А слабо было по глумится над исламом?
Ага, или над иудаизмом, хотя бы для разнообразия)
+4
0
+4
Не подчеркнули, а просто прогнулись под пейдерастов.
+8
-4
+4
Мерзко это всё, особенно оправдания. Ещё немного и я начну поддерживать Инквизицию. Святую, мать вашу Инквизицию с кострами и все дела.
+4
0
+4
Ответ Александр Воронин
Только вот подавляющее большинство людей в мире против вашего поганого "разнообразия".
Дуди и шихманы захлëбываются от восторга вместе во всякими навошами
+5
-2
+3
Я - толстушка, еврейка и квир-лесбиянка. Моя цель - объединить людей и делиться любовью. Я активистка движения за любовь, диджей и продюсер из Парижа»: Организаторы церемонии открытия Олимпиады посчитали Барбару Буч лучшим вариантом на роль Иисуса.
+3
0
+3
Даже рекламщики уходят от такого "разнообразия" и блочит ютуб 😂да уж, открыли, так открыли. А у Макарона всё норм. Редкий конечно #####. Рука-лицо просто.
+6
-3
+3
Ответ wlad wasew
Это была шутка
Извини😁. Но тут некоторые такие вещи говорят на серьёзных щах
+3
0
+3
«Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. --- Врёте, либероиды! Вы пытались напасть на другую часть общества, на их культуру и религию!
+4
-1
+3
Довольно однообразное разнообразие
+3
0
+3
Ничего страшного, просто горите в аду.
+3
0
+3
Похоже не все пропитались ЛГБТК+ повесткой пошла задняя
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Иванович
То есть глумится над христианством это и есть разнообразие? А слабо было по глумится над исламом?
Вы со своим предложением ничем не лучше них. Не надо ни над кем и ни над чем глумиться. Глумиться можно разве что над невежеством и глупостью. Но это уже другая история.

PS если они действительно хотели поиздеваться над «Тайной вечерей», то за эту мерзость они ответят.
+3
-1
+2
Ответ Красная стрела
А толку. Они до сих пор не понимают, что сделали. Да извинения эти для формы, что б не терять в деньгах и не уходили те же рекламщики.
Это была шутка
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Иванович
То есть глумится над христианством это и есть разнообразие? А слабо было по глумится над исламом?
А разве не глумятся? Израиль, спонсируемый США, все мечети в Газе сравнял с землёй. В том числе средневековые. Про гибель людей я вовсе молчу. И как ни в чем не бывало Израильские спортсмены выступают на олимпиаде. Куда ещё больше глумление?
+2
0
+2
С эпатажем, конечно, сильно переборщили. Видимо, организаторы решили, что любой пиар - это хорошо - так игры точно запомнят. Ну, в принципе, они этого добились.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий