Оргкомитет Олимпиады-2024 о церемонии открытия: «Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. Если кого-то обидели, приносим извинения»

В оргкомитете Олимпиады-2024 принесли извинения за церемонию открытия Игр.

Открытие прошло в столице Франции 26 июля.

«Мы уже говорили на эту тему. Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества.

Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения», – сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.

Также она ответила на вопрос, почему видеоролик с хайлайтами церемонии удалили с ютуб-канала и сайта МОК.

«Это связано с геоблокировкой», – цитирует Дешам «Р-Спорт».

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады