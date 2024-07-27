Вице-премьер Сербии: «Если одним событием нужно объяснить причины столкновения цивилизаций нового Запада и нового Востока, это событие – открытие Олимпиады и открытие Игр БРИКС»
Вице-премьер Сербии сравнил открытие Олимпиады в Париже и Игр БРИКС в Казани.
«Если одним событием нужно объяснить разницу и причины столкновения между цивилизацией нового Запада и цивилизацией нового Востока, то это событие – открытие ОИ в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани.
В Париже Мария Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отрубленную голову. «Золотой телец» является своим последователям, а больной человек, который все это поставил, «Тайную вечерю» представляет как сцену из порнофильма.
В Казани спортсмены – под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, болезненных видений.
Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?» – цитирует Александра Вулина «Р-Спорт» со ссылкой на его пресс-службу.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
как минимум)
Сколько там игры пишем посмотрело?
Вот в Тайланде, например, много трансов, а ещё насекомых едят как Фастфуд. И туда очень много туристов едет из России, и покупают билеты на эти транс-шоу, и некоторые едят этот фастфуд. Но возвращаясь в свои города, они же не хотят посмотреть на мужика с сиськами в платье, и кузнечиков массово не жарят (да и мужиков тоже).
Я не в курсе !
Просто кто-то следит за спортом, а кто-то за декорациями. Вице-премьер Сербии вот за декорациями следит, поэтому ему БРИКС зашел больше чем еще толком не начавшиеся ОИ