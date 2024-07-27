Вице-премьер Сербии: «Если одним событием нужно объяснить причины столкновения цивилизаций нового Запада и нового Востока, это событие – открытие Олимпиады и открытие Игр БРИКС»

Теги открытие Олимпиада-2024 Игры БРИКС Легкая атлетика

Вице-премьер Сербии сравнил открытие Олимпиады в Париже и Игр БРИКС в Казани.

«Если одним событием нужно объяснить разницу и причины столкновения между цивилизацией нового Запада и цивилизацией нового Востока, то это событие – открытие ОИ в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани.

В Париже Мария Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отрубленную голову. «Золотой телец» является своим последователям, а больной человек, который все это поставил, «Тайную вечерю» представляет как сцену из порнофильма. 

В Казани спортсмены – под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, болезненных видений.

Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?» – цитирует Александра Вулина «Р-Спорт» со ссылкой на его пресс-службу. 

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как вчера помню, открытие игр БРИКС, хотя, их никто не видел.
+43
-14
+29
видел вчера сербов на открытии. Целый корабль заняли. Этим всё понятно?
+40
-11
+29
Ответ михаил почта
открытие брикса!?а это что такое?
"Церемония открытия игр прошла в День России 12 июня 2024 года в концертном зале международного выставочного комплекса «Казань Экспо» у казанского аэропорта. В связи с небольшой вместимостью трибун, посетить её смогли только участники и официальные лица." 🤷‍♂️
+26
-4
+22
Ответ Любезный Коссутий
"Церемония открытия игр прошла в День России 12 июня 2024 года в концертном зале международного выставочного комплекса «Казань Экспо» у казанского аэропорта. В связи с небольшой вместимостью трибун, посетить её смогли только участники и официальные лица." 🤷‍♂️
Она была настолько грандиозной, что её никто не увидел?
+17
-8
+9
Смешно, теперь оценивают соревнования не по спортивным результатам. а по художественному исполнению открытия.
+12
-5
+7
Не ваша ли страна всеми силами рвётся в Евросоюз?
+12
-5
+7
Ответ Евгений Цыбулин
Комментарий удален модератором
Так ведь не об этом серб. Понятно, что игры Брикс не того масштаба история. Да и вообще пока непонятно что. Но бал Сатаны тоже был масштабнее, чем спор Иешуа с Пилотом. Зачем нужны эти сомнительные провокации с драг-квир и т.п.? На таком фоне матч ЧР по хоккею с мячом будет верхом нормальной морали и показателем цивилизационных различий?
+9
-2
+7
Ответ OldRedWhite
Ана Брнабич открытая лесбиянка была Премьером Сербии , а теперь возглавила Парламент ! И Патриарх Сербский с ней постоянно встречался и благословлял ))) У себя бы дома он навел порядок , этот неискренний вице-премьер : Смешны и отвратительны его рассуждения о геополитике !
А кто у нас во главе парламента и во главе сбера.
+4
0
+4
учитель, открытие ои и открытие брикс - это два события!
как минимум)
+4
0
+4
Ответ Nightguest
Не ваша ли страна всеми силами рвётся в Евросоюз?
Я рвусь в Евросоюз, но не подоить на теме братушества - грех %)
+3
-1
+2
Ответ слесарь Гавриленко
видел вчера сербов на открытии. Целый корабль заняли. Этим всё понятно?
А им заранее отправили сценарий всего представления?
+4
-2
+2
Церемония открытия Олимпиады в Париже стала логичным символом новой Европы.) Вот такая она сейчас, эта Европа.)
+21
-19
+2
Ответ Олег Кузнецов
Церемония открытия Олимпиады в Париже стала логичным символом новой Европы.) Вот такая она сейчас, эта Европа.)
Какая? Яркая, красочная и с миллионами зрителей?
Сколько там игры пишем посмотрело?
+8
-7
+1
Не сопоставимые соревнования, в принципе
0
0
0
Ответ Sinister Kid
Она была настолько грандиозной, что её никто не увидел?
Кто хотел,увидел,даже премьер Сербии...
0
0
0
Ответ Sinister Kid
Как вчера помню, открытие игр БРИКС, хотя, их никто не видел.
Комментарий удален модератором
Это 2 события
0
0
0
Ответ Sinister Kid
Как вчера помню, открытие игр БРИКС, хотя, их никто не видел.
Это "игры-фантом")
0
0
0
Ответ Евгений Цыбулин
Да какие провокации?Меня вот,вообще не волнует,кто был на открытии-оно было интересным.Хотят так-их право,ОИ у них проходят!
Да пусть хоть коллективно нужду справляют, но и у меня есть право считать это безвкусным и потому неинтересным
0
0
0
Ответ dmitry79
Так ведь не об этом серб. Понятно, что игры Брикс не того масштаба история. Да и вообще пока непонятно что. Но бал Сатаны тоже был масштабнее, чем спор Иешуа с Пилотом. Зачем нужны эти сомнительные провокации с драг-квир и т.п.? На таком фоне матч ЧР по хоккею с мячом будет верхом нормальной морали и показателем цивилизационных различий?
Это для вас это что-то ужасное и неординарное, а для них это часть культуры уже наверное. И это не провокация специально для вас сделанная, а выражение общества что-ли...
Вот в Тайланде, например, много трансов, а ещё насекомых едят как Фастфуд. И туда очень много туристов едет из России, и покупают билеты на эти транс-шоу, и некоторые едят этот фастфуд. Но возвращаясь в свои города, они же не хотят посмотреть на мужика с сиськами в платье, и кузнечиков массово не жарят (да и мужиков тоже).
0
0
0
Цивилизация Азиопы
+1
-1
0
Ответ Kit Belleu
А кто у нас во главе парламента и во главе сбера.
А они тоже осудили ?
Я не в курсе !
0
0
0
Ответ ennioguzzo
ни хуа не смешно...Раньше ОИ объединяли людей. А теперь вносят рознь. Потому что кто-то принял такой вариант открытия, а кто-то категорически нет
Могу вас уверить, что наши обиженки даже , если бы не этот момент , то другой клеймили позором, им же и по реке не нравится , а от флаг перевернутого вообще в экстаз вошли отрадости.
0
0
0
Ответ ennioguzzo
ни хуа не смешно...Раньше ОИ объединяли людей. А теперь вносят рознь. Потому что кто-то принял такой вариант открытия, а кто-то категорически нет
Разобщенность была всегда. На Википедии есть целая статья со всеми бойкотами и скандалами на ОИ, так вот там с 1908 года этот список идет. Там и про немцев и про бойкоты 80-84 и про теракт 72.

Просто кто-то следит за спортом, а кто-то за декорациями. Вице-премьер Сербии вот за декорациями следит, поэтому ему БРИКС зашел больше чем еще толком не начавшиеся ОИ
0
0
0
открытие брикса!?а это что такое?
+13
-13
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий