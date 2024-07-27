Вице-премьер Сербии сравнил открытие Олимпиады в Париже и Игр БРИКС в Казани.

«Если одним событием нужно объяснить разницу и причины столкновения между цивилизацией нового Запада и цивилизацией нового Востока, то это событие – открытие ОИ в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани.

В Париже Мария Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отрубленную голову. «Золотой телец» является своим последователям, а больной человек, который все это поставил, «Тайную вечерю» представляет как сцену из порнофильма.

В Казани спортсмены – под своими национальными флагами, народные игры без сатанинских символов, не было отрубленных голов, болезненных видений.

Сербы, какой цивилизации вы принадлежите? Сербы, что вам еще непонятно?» – цитирует Александра Вулина «Р-Спорт» со ссылкой на его пресс-службу.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады