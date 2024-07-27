Духовник олимпийской сборной России: «Предложенное в Париже кощунственное действо демонстрирует богоборческие взгляды руководства МОК»

Теги открытие Олимпиада-2024 Р-Спорт Водные виды

Духовник олимпийской сборной России высказался об открытии Олимпиады в Париже.

«Во время шоу на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже разыграна сцена с участием трансвеститов. Эта пародия на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и кощунственное отношение к христианским ценностям и нормам морали абсолютно неприемлема.

Это попрание символов и понятий, священных для христиан, а также прямое искажение замысла Бога о человеке.
 
Новый Завет призывает любить грешника, но ненавидеть грех.

А на открытии ОИ-2024 совершается легализация содомского греха и связанной с ним смены пола в общественном пространстве. 

Предложенное в Париже кощунственное действо демонстрирует нецеломудренные и прямо богоборческие взгляды руководства Международного олимпийского комитета.

Кроме этого, ставит под сомнение нравственность тех, кто согласится, что данная позиция является нормой и сводит на нет всякую педагогическую и воспитательную ценность ОИ, по самой своей изначальной задумке призванной нести в мир идеалы добра и единения», – сказал протоиерей Андрей Алексеев.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

12 комментариев
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Сборной нет, а духовник есть))
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А тем временем национальная сборная Франции по баскетболу победила бразильцев и трибуны не умолкали ни на мгновение!
Vive La France !!!
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Какая должность у этого товарища и простите в какой сборной?
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Да подождите Вы, святой отец... (с)
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Ответ ГЕНПЛАН
Сборной нет, а духовник есть))
Духовности нет, а духовник есть.
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лучше про собак и кошек
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Иди плотину в Челябе чини, поп
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А я духовник атеизма или атеистический духовник!
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Красиво излагает...😄😄😄
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Смотрел на этих содомитов, плевался, но от экрана не отходил.
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