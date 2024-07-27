Духовник олимпийской сборной России: «Предложенное в Париже кощунственное действо демонстрирует богоборческие взгляды руководства МОК»
Духовник олимпийской сборной России высказался об открытии Олимпиады в Париже.
«Во время шоу на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже разыграна сцена с участием трансвеститов. Эта пародия на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и кощунственное отношение к христианским ценностям и нормам морали абсолютно неприемлема.
Это попрание символов и понятий, священных для христиан, а также прямое искажение замысла Бога о человеке.
Новый Завет призывает любить грешника, но ненавидеть грех.
А на открытии ОИ-2024 совершается легализация содомского греха и связанной с ним смены пола в общественном пространстве.
Предложенное в Париже кощунственное действо демонстрирует нецеломудренные и прямо богоборческие взгляды руководства Международного олимпийского комитета.
Кроме этого, ставит под сомнение нравственность тех, кто согласится, что данная позиция является нормой и сводит на нет всякую педагогическую и воспитательную ценность ОИ, по самой своей изначальной задумке призванной нести в мир идеалы добра и единения», – сказал протоиерей Андрей Алексеев.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
Vive La France !!!