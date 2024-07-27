«Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации». Депутат Европарламента Марешаль о церемонии открытия Олимпиады

Теги Олимпиада-2024 Политика Водные виды

Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила гнев по поводу открытия ОИ-2024.

«Всем христианам в мире, которые посмотрели церемонию открытия и были оскорблены этой пародией на Тайную вечерю. Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации», – написала Марешаль в соцсети. 

«Трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, несколькими драг-квин, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии», – добавила она. 

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что церемония была «крайне неуважительной по отношению к христианам». 

Летние Олимпийские игры 2024 года открылись накануне в Париже. 

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43 комментария
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Но что характерно наши либералы и здесь грудью встали на защиту этого цирка уродов.
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На ютубе достаточно почитать комментарии обычных людей с запада, которые в своей массе - негативные. Не верите - зайдите, посмотрите

@Cassidy6685
I strongly suggest firing the opening ceremony planner

@crazy-diamond7683
Felt like the Eurovision and a pride rally

@seanoregan998
Absolutely the worst opening ceremony by far. What was France thinking???

@dsd2dsd2
Even as a gay guy. I think this was way too much.

@jonsnoopy1301
Is it just me...or was that the worst opening ceremony ever?

@futurez12
This was the perfect example of why London 2012 hired a movie director: to make it shine on camera. This ceremony was all over the place. At least 90% of it just didn’t work in any way.

@TonyFisherPuzzles
Bigger freak show than Eurovision. A vomit inducing swathe of wokeness.
-------------------------------------------------------------

И только на спортсе восхищаются и восторгаются этим открытием. А комментарии как под копирку, как будто боты писали.
+50
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База. А местное левачье так и считает, что бородатые транс-негритянки - это и есть "образ Франции".
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+36
да это всем адекватным людям понятно. соевые даже эту дичь умудряются защищать
+39
-6
+33
Ответ riverman1980
Но что характерно наши либералы и здесь грудью встали на защиту этого цирка уродов.
Ага, и все как по команде пишут, как зрители "счастливы" лицезреть стадо беснующихся дегенератов под перевернутым олимпийским флагом.
+45
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+31
Ответ riverman1980
Но что характерно наши либералы и здесь грудью встали на защиту этого цирка уродов.
а наши либерахи любят за всякое г впрягаться, именно поэтому они дискредитировали себя в стране и лишились поддержки адекватной части населения. Не в ту степь их понесло)
+56
-25
+31
Ответ marselo_io_off
На ютубе достаточно почитать комментарии обычных людей с запада, которые в своей массе - негативные. Не верите - зайдите, посмотрите @Cassidy6685 I strongly suggest firing the opening ceremony planner @crazy-diamond7683 Felt like the Eurovision and a pride rally @seanoregan998 Absolutely the worst opening ceremony by far. What was France thinking??? @dsd2dsd2 Even as a gay guy. I think this was way too much. @jonsnoopy1301 Is it just me...or was that the worst opening ceremony ever? @futurez12 This was the perfect example of why London 2012 hired a movie director: to make it shine on camera. This ceremony was all over the place. At least 90% of it just didn’t work in any way. @TonyFisherPuzzles Bigger freak show than Eurovision. A vomit inducing swathe of wokeness. ------------------------------------------------------------- И только на спортсе восхищаются и восторгаются этим открытием. А комментарии как под копирку, как будто боты писали.
Так это ж спортсру. Спортсру - это как если бы старый Твиттер завел ребенка от Реддита. Ну, если бы всякие трансы могли размножаться.
Лично я сюда как в зоопарк хожу. А иногда даже как на сафари - кстати, сегодня хороший денек
+33
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+28
И только сайт доволен церемонией).
+28
-2
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Ответ marselo_io_off
На ютубе достаточно почитать комментарии обычных людей с запада, которые в своей массе - негативные. Не верите - зайдите, посмотрите @Cassidy6685 I strongly suggest firing the opening ceremony planner @crazy-diamond7683 Felt like the Eurovision and a pride rally @seanoregan998 Absolutely the worst opening ceremony by far. What was France thinking??? @dsd2dsd2 Even as a gay guy. I think this was way too much. @jonsnoopy1301 Is it just me...or was that the worst opening ceremony ever? @futurez12 This was the perfect example of why London 2012 hired a movie director: to make it shine on camera. This ceremony was all over the place. At least 90% of it just didn’t work in any way. @TonyFisherPuzzles Bigger freak show than Eurovision. A vomit inducing swathe of wokeness. ------------------------------------------------------------- И только на спортсе восхищаются и восторгаются этим открытием. А комментарии как под копирку, как будто боты писали.
Работают в 3 смены. Даже в ночь с пятницы на субботу. Причём эти же люди 100 процентов считают что в Сочи открытие было плохим
+14
-3
+11
Ответ riverman1980
Но что характерно наши либералы и здесь грудью встали на защиту этого цирка уродов.
«Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».

«Одна из характерных черт русского либерализма - это страшное презрение к народу. Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. Все черты народа осмеяны и преданы позору: вера, кротость, подчинение воле Божией. Для либералов русский народ «косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции».

Фёдор Михайлович гений
+11
-1
+10
Как убрать с главной все новости и блоги об ОИ и её уродливых буднях??
+10
-2
+8
Почитал в тг с утра новости об открытии Олимпиады, посмотрел все эти беснования и был просто поражен надругательством над тайной вечерей. Далее зашёл на Спортс, а там "ВАУ ЛУЧШЕЕ ОТКРЫТИЕ", "ПОТРЯСАЮЩЕ, КАК КРАСИВО" и тд и тп. А говорят, фабрику эльфов прикрыли.
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+8
чугунный скороход предупреждал
+9
-2
+7
Ответ dnk.82
А если либералы консервативные?
Либералов с консервативными ценностями у нас настолько мало, что можно сказать что их нет. В публичном пространстве знаю только историка Волкова.

Но здесь дело даже не в консервативных ценностях. Шоу было откровенно и нарочито уродливо. Но разве наш либерал может признать, что на Священном Западе могут сделать что то уродливое? И начинается: "а вот кольцо в Сочи", "а христианам вообще не место на ОИ", "а вот у нас", "а вот у вас", " а кто бы говорил" итд.
+8
-2
+6
Если бы эти трансы пошутили над мусульманской религией а бородатая женщина спела про пророка то сегодня Париж горел бы а Олимпиада закончилась едва начавшись, но этим ублюдкам разрешили поглумиться только над христианством...
+6
0
+6
Эта Олимпиада по градусу уродства и гротеска уже пробили дно дна. То ли ещё будет. Раньше относился предвзято к такому мнению, но неужели Россия и правда последний оплот адекватности этого мира
+5
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Пригласить трансов, гендеров в платьях чтобы они были открывателями олимпиады это мощно. Унижение для гетеросексуалов, то есть нормальных людей.
+6
-1
+5
Ответ marselo_io_off
На ютубе достаточно почитать комментарии обычных людей с запада, которые в своей массе - негативные. Не верите - зайдите, посмотрите @Cassidy6685 I strongly suggest firing the opening ceremony planner @crazy-diamond7683 Felt like the Eurovision and a pride rally @seanoregan998 Absolutely the worst opening ceremony by far. What was France thinking??? @dsd2dsd2 Even as a gay guy. I think this was way too much. @jonsnoopy1301 Is it just me...or was that the worst opening ceremony ever? @futurez12 This was the perfect example of why London 2012 hired a movie director: to make it shine on camera. This ceremony was all over the place. At least 90% of it just didn’t work in any way. @TonyFisherPuzzles Bigger freak show than Eurovision. A vomit inducing swathe of wokeness. ------------------------------------------------------------- И только на спортсе восхищаются и восторгаются этим открытием. А комментарии как под копирку, как будто боты писали.
Так тут сборище либерастов, ботов и поклонников неньки, что с них ещё взять
+4
-1
+3
Это скорее бал у Сатаны, а не Тайная вечеря.
+3
-1
+2
Ответ Kubinec_
да это всем адекватным людям понятно. соевые даже эту дичь умудряются защищать
Люди под солями даже адекватнее, чем большинство либералов.
+4
-2
+2
Ответ Андрей Балабаев
Работают в 3 смены. Даже в ночь с пятницы на субботу. Причём эти же люди 100 процентов считают что в Сочи открытие было плохим
Действительно, вальс под "Мой ласковый и нежный зверь" хуже какафонии и дрыганья переодетых мужиков
+3
-1
+2
Ответ WatrikVLZ
Так то ты прав конечно, но про то 86% жителей его выбрало это очень смешная шутка от тебя была, спасибо поднял настроение)
86 от проголосовавших же. Вполне допускаю.
А кто конкурент? Даванков? Мылов? Штефанов?
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
Как убрать с главной все новости и блоги об ОИ и её уродливых буднях??
Никак.:( Тут последние лет десять об этом просят(сделать возможность отключения новостей по видам спорта и событиям) но сайт не слышит. Им нужны клики.☹️
+1
0
+1
Ответ dnk.82
А если либералы консервативные?
У нас принято, по недалёкости ума, всех несогласных с курсом называть "либералами", хотя там и консерваторов навалом
+7
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Бал сатаны
+1
0
+1
Левое меньшинство у вас только что выборы выиграло так-то. А партия действующего президента второе место заняла. О чем он?
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0
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Ответ Vadim15
Комментарий удален модератором
Ну, вообще - это ложная дихотомия: можно и не есть блины с лопаты, и не замещать традиционные ценности трансами, причем в циничной форме.

Но если ты всё-таки предлагаешь выбирать одно из двух, то я выбираю блины и Путина, и 86% жителей России сделали такой же выбор. Начинай плакать.
+9
-9
0
Ответ riverman1980
Но что характерно наши либералы и здесь грудью встали на защиту этого цирка уродов.
Комментарий удален модератором
Спортсру как всегда пробил дно
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Ответ крокодил в ванной
База. А местное левачье так и считает, что бородатые транс-негритянки - это и есть "образ Франции".
За кого голосовали
+1
-1
0
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