«Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации». Депутат Европарламента Марешаль о церемонии открытия Олимпиады
Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила гнев по поводу открытия ОИ-2024.
«Всем христианам в мире, которые посмотрели церемонию открытия и были оскорблены этой пародией на Тайную вечерю. Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации», – написала Марешаль в соцсети.
«Трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, несколькими драг-квин, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии», – добавила она.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что церемония была «крайне неуважительной по отношению к христианам».
Летние Олимпийские игры 2024 года открылись накануне в Париже.
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@Cassidy6685
I strongly suggest firing the opening ceremony planner
@crazy-diamond7683
Felt like the Eurovision and a pride rally
@seanoregan998
Absolutely the worst opening ceremony by far. What was France thinking???
@dsd2dsd2
Even as a gay guy. I think this was way too much.
@jonsnoopy1301
Is it just me...or was that the worst opening ceremony ever?
@futurez12
This was the perfect example of why London 2012 hired a movie director: to make it shine on camera. This ceremony was all over the place. At least 90% of it just didn’t work in any way.
@TonyFisherPuzzles
Bigger freak show than Eurovision. A vomit inducing swathe of wokeness.
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И только на спортсе восхищаются и восторгаются этим открытием. А комментарии как под копирку, как будто боты писали.
Лично я сюда как в зоопарк хожу. А иногда даже как на сафари - кстати, сегодня хороший денек
«Одна из характерных черт русского либерализма - это страшное презрение к народу. Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. Все черты народа осмеяны и преданы позору: вера, кротость, подчинение воле Божией. Для либералов русский народ «косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции».
Фёдор Михайлович гений
Но здесь дело даже не в консервативных ценностях. Шоу было откровенно и нарочито уродливо. Но разве наш либерал может признать, что на Священном Западе могут сделать что то уродливое? И начинается: "а вот кольцо в Сочи", "а христианам вообще не место на ОИ", "а вот у нас", "а вот у вас", " а кто бы говорил" итд.
А кто конкурент? Даванков? Мылов? Штефанов?
Но если ты всё-таки предлагаешь выбирать одно из двух, то я выбираю блины и Путина, и 86% жителей России сделали такой же выбор. Начинай плакать.