«Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации». Депутат Европарламента Марешаль о церемонии открытия Олимпиады

Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила гнев по поводу открытия ОИ-2024.

«Всем христианам в мире, которые посмотрели церемонию открытия и были оскорблены этой пародией на Тайную вечерю. Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации», – написала Марешаль в соцсети.

«Трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, несколькими драг-квин, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии», – добавила она.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что церемония была «крайне неуважительной по отношению к христианам».

Летние Олимпийские игры 2024 года открылись накануне в Париже.

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