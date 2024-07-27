Губерниев о церемонии открытия Олимпиады: «От тех, кто накидывает говно на вентилятор, я смеюсь. Французы здорово подготовились, молодцы»
Дмитрий Губерниев в целом положительно оценил открытие Олимпиады-2024.
«Спокойно отношусь к тому, как прошла церемония открытия Олимпиады. Сделали, как могли. Люди порадовались – это замечательно. В целом мне понравилось. На нюансы обращать внимание не хочу.
От тех, кто накидывает говно на вентилятор, я смеюсь. Не надо сравнивать летнюю Олимпиаду в Париже с нашей зимней. Зачем?
Они сделали это, как видели. Я не хочу это бурно обсуждать. Безусловно, были неудачные моменты. Французы здорово подготовились. Молодцы. Никаких происшествий не было. Для меня главное – спорт», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
Лодки на Сене, Леди Гага, огонь на воздушном шаре – и все это под дождем. Главные фото с открытия Парижа-2024
Открытие с трибуны – провал. Я четыре часа промокал за 500 евро
Ты их там куда не целуй там везде жопа
Они тебя все равно не любят 😂
И открытие было то ещё говно
Музыка - вообще топ: и евродэнс, и Годжира.
Ну и постарались максимально широкий круг зрителей охватить. Опять же - угодили нашим хранителям традиционных ценностей, которых хлебом не корми - дай на каких-нибудь геев посмотреть и поплеваться с удовольствием.
Даже близко не стоит это открытие с открытием лондонских и сочинских ОИ