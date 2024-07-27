Губерниев о церемонии открытия Олимпиады: «От тех, кто накидывает говно на вентилятор, я смеюсь. Французы здорово подготовились, молодцы»

Теги Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев в целом положительно оценил открытие Олимпиады-2024.

«Спокойно отношусь к тому, как прошла церемония открытия Олимпиады. Сделали, как могли. Люди порадовались – это замечательно. В целом мне понравилось. На нюансы обращать внимание не хочу.

От тех, кто накидывает говно на вентилятор, я смеюсь. Не надо сравнивать летнюю Олимпиаду в Париже с нашей зимней. Зачем?

Они сделали это, как видели. Я не хочу это бурно обсуждать. Безусловно, были неудачные моменты. Французы здорово подготовились. Молодцы. Никаких происшествий не было. Для меня главное – спорт», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

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Открытие с трибуны – провал. Я четыре часа промокал за 500 евро

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60 комментариев
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Губерниев как уж на сковородке - и нашим, и вашим.
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Дима Дима
Ты их там куда не целуй там везде жопа
Они тебя все равно не любят 😂
И открытие было то ещё говно
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Ответ Andy
Ребят и девчат кто смотрел как она вам по 10 бальной шкале?
10 трансов из 10.
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+17
Тайная вечеря с трансгендерами значит зашла ему.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Губерниев как уж на сковородке - и нашим, и вашим.
Это называется проституцией.
+14
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Ответ Andy
Ребят и девчат кто смотрел как она вам по 10 бальной шкале?
Одна из лучших по открытию , мне очень понравилось. 9 из 10.
+11
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+6
особенно удалась пародия на Тайную вечерю, да, Дим? Бесформенное нечто в роли Христа, трансвеститы в роли апостолов и девочка на сладкое. Браво, французы, вы- невероятные!
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Последнее время(да и чаще всегда) его высказывания и позиция не говорят о какой то попытки объективности или взвешенности, но исключительно о желании казаться такой элитной белой вороной, рупором общественной справедливости. Очень выгодная позиция.
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Перестаньте накидывать Губерниева на вентилятор
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"От тех... смеюсь" - а ведь считает себя лучше Загитовой.
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Ничего другого от губера и не ожидалось. Такой активный куколд
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Вечный Лизоблюд
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Ответ Lion El&#8242;Johnson
Французы - молодцы, а ты Губерниев - нет. Свободные люди всё равно тебя орка будут ненавидеть, как не крутись.
свободные люди настолько свободны, что даже яйцп освободили в прямом эфире на весь мир))
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"Безусловно, были неудачные моменты." --- Неудачные моменты - это бесконечная тягомотина по всем позициям и вишенкой в виде речей Баха и организатора. А шоу извращенцев, изображающих Тайную вечерю - это вызов всем нормальным.
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Давайте наш ответ - накрашенный Губерниев в женском платье в эфире Матч ТВ.
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Ответ Andy
Ребят и девчат кто смотрел как она вам по 10 бальной шкале?
Лучшая из тех, которые видел (9 из 10). Не скучный парад, а уличный фестиваль.
Музыка - вообще топ: и евродэнс, и Годжира.
Ну и постарались максимально широкий круг зрителей охватить. Опять же - угодили нашим хранителям традиционных ценностей, которых хлебом не корми - дай на каких-нибудь геев посмотреть и поплеваться с удовольствием.
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Великий лицемер!
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Ответ Mars500
Тайная вечеря с трансгендерами значит зашла ему.
Так он любит Тайланд
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Ответ Andy
Ребят и девчат кто смотрел как она вам по 10 бальной шкале?
Мне не понравилось как президенты и министры стояли в очереди на красной дорожке, чтоб пожать руку Макронам и сфотографироваться с ними. А потом все повторилось с Бахом. Представила наших, стоящих в очереди.
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Ответ Andy
Ребят и девчат кто смотрел как она вам по 10 бальной шкале?
Содом и Гоморра теперь на дне Мёртвого моря, Христос сжёг их за содомию, ничему жизнь не учит. (Христос - Создатель Вселенной - Символ Веры.)
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Ответ Lexx2
особенно удалась пародия на Тайную вечерю, да, Дим? Бесформенное нечто в роли Христа, трансвеститы в роли апостолов и девочка на сладкое. Браво, французы, вы- невероятные!
Скорее, сказочные
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Ответ Viks
"Безусловно, были неудачные моменты." --- Неудачные моменты - это бесконечная тягомотина по всем позициям и вишенкой в виде речей Баха и организатора. А шоу извращенцев, изображающих Тайную вечерю - это вызов всем нормальным.
Со всем согласен, но это не "неудачные моменты", это зашквар полный
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Хочет Дима французский батон.
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А кто накидывает? Те, которые говорили, что смотреть не будут? Врали? Смотрели или " не читал, но не одобряю."
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Ответ Petter Hegre
А я смотрел вчера весь вечер и кайфовал! И до лампочки мне перевёрнутый флаг! Ты тоже кайфовал, но смотрел совсем другое, ролики Дзюбы 😅😅😅 Чтож, какждому своё, на вкус и цвет... 😅😅😅
Если ты кайфуешь от танцующих трансов, не вижу смысла продолжать диалог.
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"Французы здорово подготовились. Молодцы." --- Молодцы, что показали всему ЦИВИЛИЗОВАННОМУ миру лицо левацкой либерастии, потакающей всем фантазиям извращенцев.
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Ну спорно, очень много странных решений, какая-то жутковая эклектика, тусовочка и повесточка, Франция совсем не почувствовалась, даже крошечная доля от ее прежнего величия и блеска.
Даже близко не стоит это открытие с открытием лондонских и сочинских ОИ
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-2
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Ответ Petter Hegre
А я смотрел вчера весь вечер и кайфовал! И до лампочки мне перевёрнутый флаг! Ты тоже кайфовал, но смотрел совсем другое, ролики Дзюбы 😅😅😅 Чтож, какждому своё, на вкус и цвет... 😅😅😅
Даже видео Дзюбы не выглядело так мерзко, как эта свистопляска с трансами
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Ответ Александр Колосов
Подняли флаг вверх ногами -👍. Поиздевались над православными христианами - 👍. Отличная церемония открытия. Тут даже госпропаганда не нужна
А почему именно над православными христианами?
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Ответ Александр Колосов
Даже видео Дзюбы не выглядело так мерзко, как эта свистопляска с трансами
А я просто не акцентировал на них внимание, только и всего. А ты, как я понимаю, специально их выискивал?
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