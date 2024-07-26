Губерниев дал интервью американскому New York Times: «Вновь лютый international level 💪»

Дмитрий Губерниев дал интервью американскому изданию The New York Times.

В статье опубликованы слова комментатора в поддержку российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Также Губерниев отметил, что недопуск многих россиян вызовет у целого поколения атлетов недовольство по отношению к Западу.

«Люди занимаются спортом, чтобы выиграть олимпийскую медаль. И на фоне решений (об отстранениях – Sports) возникнет новый виток конфронтации, поскольку люди хотят расширять свой кругозор, увидеть Европу и показать миру, на что они способны. А им не дают этого сделать. Поэтому в итоге их ответом будет: «Идите к черту», – заявил Губерниев New York Times.

«Выступил в газете New York Times, позицию обозначил, вновь лютый international level (международный уровень – Sports)…💪», – позже написал комментатор в своем телеграм-канале.

Сегодня, 26 июля, проходит церемония открытия Олимпиады.

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