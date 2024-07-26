Губерниев дал интервью американскому New York Times: «Вновь лютый international level 💪»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Биатлон

Дмитрий Губерниев дал интервью американскому изданию The New York Times.

В статье опубликованы слова комментатора в поддержку российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Также Губерниев отметил, что недопуск многих россиян вызовет у целого поколения атлетов недовольство по отношению к Западу.

«Люди занимаются спортом, чтобы выиграть олимпийскую медаль. И на фоне решений (об отстранениях – Sports) возникнет новый виток конфронтации, поскольку люди хотят расширять свой кругозор, увидеть Европу и показать миру, на что они способны. А им не дают этого сделать. Поэтому в итоге их ответом будет: «Идите к черту», – заявил Губерниев New York Times.

«Выступил в газете New York Times, позицию обозначил, вновь лютый international level (международный уровень – Sports)…💪», – позже написал комментатор в своем телеграм-канале.

Сегодня, 26 июля, проходит церемония открытия Олимпиады.

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18 комментариев
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Таймс так и до звонков Мостовому докатится
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Ответ Jan Paskel
Таймс так и до звонков Мостовому докатится
What mean “chekanka”, “footbolnaya pohodka”?
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Ljutij international level
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Эффект такой amazing, очень очень affordable
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Фром май харт
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Ответ koshaus
Губер в своём стиле: И нашим, и вашим за шекелёк спляшем...
он - журналист. в чём проблема дать интервью любому изданию из любой страны?
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NYT проводило обзвон или Губерниев им сам набрал ?
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если он действительно общался с NYT - круто, да и сказал всё верно. Должен же кто-то той стороне разъяснять элементарные вещи. Другое дело, что американскому обывателю дела нет до Губерниева, т.к. не знает, кто это, соответственно и читать интервью не будет
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Губер в своём стиле: И нашим, и вашим за шекелёк спляшем...
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кто-то СВО начинает, а виноват Запад
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А сколько раз Губерний упомянул в своём интервью Загитову? Он ведь дня не может прожить, чтобы не вспомнить её. Надо было рассказать американским читателям, как он готов был БЕЗВОЗМЕЗДНО стать ментором олимпийской чемпионки. Они бы поаплодировали его альтруизму.
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Ответ Арсен Венгер (копия)
What mean “chekanka”, “footbolnaya pohodka”?
А потом и до chekushka дойдет
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Ответ Forrest Gamp
кто-то СВО начинает, а виноват Запад
Беги Форест беги
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