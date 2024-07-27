Илон Маск о церемонии открытия Олимпиады: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам»

Теги Олимпиада-2024 Илон Маск Легкая атлетика

Миллиардер Илон Маск высказался о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – написал Маск в соцсети.

Он ответил на твит с кадрами из церемонии открытия и подписью: «Отвергаем вырождение».

Летние Олимпийские игры 2024 года открылись накануне в Париже. 

 

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135 комментариев
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Аллегория с трансами на тайную вечерию это за гранью добра и зла. Я сам атеист, но даже меня это сильно покоробило. Госпропаганде ничего не нужно придумывать, Европа сама себя дискредитирует
+263
-25
+238
Интересно а почему опять выбрана как религия для глумление христианство. А не ислам? У французов не хватило тестикул? Представители "самой мирной религии" на следующий день закрыли бы эти игры парочкой терактов. А христиане добрые, вторую щеку подставят.
+141
-12
+129
Ну что, местные защитники всего западного и либерального, Маск тоже путину за деньги продался, раз так говорит про олимпиаду?
+139
-41
+98
Ответ culpa
Кто подскажет, что конкретно имел ввиду Маск?
изображение тайной вечерии с использованием трансов, бородатых баб и боди позитивной жирухи в центре
+75
-3
+72
Ответ sashkan77
Аллегория с трансами на тайную вечерию это за гранью добра и зла. Я сам атеист, но даже меня это сильно покоробило. Госпропаганде ничего не нужно придумывать, Европа сама себя дискредитирует
Да я тоже и для меня это дичь. Главный вопрос: на кой вы вообще это делаете? Что бы что? Вот хоть убей, не понимаю. Они там реально поехавшие напрочь, в Последней Республике, хе-хе
+72
-6
+66
Христианам нечего делать на играх в честь олимпийских богов. Зевс накажет.
+86
-25
+61
сценарист церемонии открытия - игаль новиковс
+54
-2
+52
Просто жесть. Не являюсь религиозным человеком, не то, что фанатиком. Но это просто прямое оскорбление. Какой-то сатанизм, даже не верится, что за этим стоят люди.
Резко поменялось мнение. Хорошо, что это не показывали у нас.
Попробовали бы они что-то такое вокруг пророка Мухаммеда сделать.
+43
-7
+36
Ответ sashkan77
Аллегория с трансами на тайную вечерию это за гранью добра и зла. Я сам атеист, но даже меня это сильно покоробило. Госпропаганде ничего не нужно придумывать, Европа сама себя дискредитирует
Ну так и надо воспринимать их как слуг сотоны. С какой стати сатанисты станут щадить чьи-то чувства.
+46
-12
+34
Ответ culpa
Кто подскажет, что конкретно имел ввиду Маск?
непотребства там всякие, бородатые женщины и тд. у консерваторов в сша (к которым принадлежит и маск) довольно сильно подгорело.
+42
-12
+30
Ответ Александр Александров
сценарист церемонии открытия - игаль новиковс
хаха, нет он не сценарист, он тот самый транс с бородой)
+28
-2
+26
они открыли Олимпиаду, но сделали это без уважения
+34
-8
+26
Ответ culpa
Кто подскажет, что конкретно имел ввиду Маск?
Там тайная вечеря была и за столом сидели одни трансы
+25
-1
+24
Ответ Evgeny Trifonov
Интересно а почему опять выбрана как религия для глумление христианство. А не ислам? У французов не хватило тестикул? Представители "самой мирной религии" на следующий день закрыли бы эти игры парочкой терактов. А христиане добрые, вторую щеку подставят.
С точки зрения ислама там оскорбительно практически всё: много неодетых женщин, всяческие изображения и скульптуры людей. Этого уже хватает.
+29
-6
+23
Ответ Александр Орлов
Ну что, местные защитники всего западного и либерального, Маск тоже путину за деньги продался, раз так говорит про олимпиаду?
Конечно!
+30
-7
+23
Ответ culpa
Кто подскажет, что конкретно имел ввиду Маск?
Он про момент с глумлением над "Тайной вечерей".
+23
-2
+21
Хорошо, что я живу в России. Как всё это мерзко выглядит, до блевотины. Содом и Гоморра нынешняя Европа.
+24
-6
+18
ради чего это нужно было показывать? к чему эта неуместная инсценировка? неужели без неё нельзя было обойтись. обязательно нужно заигрывать с этими меньшинствами. мне, давнему атеисту, не понять.
+22
-4
+18
Кто подскажет, что конкретно имел ввиду Маск?
+27
-10
+17
Ответ Alex 1982-2000.
Комментарий скрыт
А кому угодили, если не секрет? По-моему, все в недоумении, как минимум
+21
-5
+16
Просто интересно.. Реально вся местное либеральное скопище считает это нормальным? Или все-таки по привычке пишут?
+19
-4
+15
Это самый позорный спортивный турнир в истории
+19
-4
+15
Ответ Viacheslav Khalzov
Просто жесть. Не являюсь религиозным человеком, не то, что фанатиком. Но это просто прямое оскорбление. Какой-то сатанизм, даже не верится, что за этим стоят люди. Резко поменялось мнение. Хорошо, что это не показывали у нас. Попробовали бы они что-то такое вокруг пророка Мухаммеда сделать.
там смешно было, когда кадр с командой пакистана сменился бородатой женщиной, я чуть пивом не подавился. в пакистане наверное люди ваще офигели)
+15
0
+15
Все верно. Это оскорбительный глум. Представьте, если бы так "обыграли" мусульманские святыни? Да Париж бы снесло, а с христианами можно?
+18
-4
+14
А шутить над мусульманами на церемонии открытия внезапно испугались?
+17
-3
+14
рядом с олимпийским флагом не хватило флага Израиля и укр
+20
-7
+13
Маск один из немногих представителей современного запада, кто вызывает уважение.
+19
-6
+13
Ну что сказать если слова "nидорасы" полностью заслуживает и оправдывает эту терминологию
+16
-4
+12
Ну зато к рептилоидам вполне уважительно.
+14
-2
+12
Мягко сказал. Шабаш извращенцев, изображающих "Тайную вечерю" Леонардо Да Винчи... И ливень обрушился явно не случайно...
+17
-6
+11
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