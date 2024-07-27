Илон Маск о церемонии открытия Олимпиады: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам»

Миллиардер Илон Маск высказался о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – написал Маск в соцсети.

Он ответил на твит с кадрами из церемонии открытия и подписью: «Отвергаем вырождение».

Летние Олимпийские игры 2024 года открылись накануне в Париже.

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