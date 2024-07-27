Илон Маск о церемонии открытия Олимпиады: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам»
Миллиардер Илон Маск высказался о церемонии открытия Олимпиады в Париже.
«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – написал Маск в соцсети.
Он ответил на твит с кадрами из церемонии открытия и подписью: «Отвергаем вырождение».
Летние Олимпийские игры 2024 года открылись накануне в Париже.
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Резко поменялось мнение. Хорошо, что это не показывали у нас.
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