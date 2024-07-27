Елена Вайцеховская: «Повешенный вверх ногами олимпийский флаг – жутковатый момент в своем символизме. Перевернутый флаг означает беду, чрезвычайное положение»
Елена Вайцеховская высказалась о церемонии открытия Олимпиады-2024.
Во время открытия Игр олимпийский флаг повесили в перевернутом виде.
«Повешенный вверх ногами на флагшток олимпийский флаг на вчерашней церемонии открытия – жутковатый момент в своем символизме.
На международном языке перевернутый флаг означает, что в стране беда, чрезвычайное положение. И ведь по сути именно это переживает сейчас весь олимпийский спорт – в какую обертку ни заверни его на Играх», – написала журналистка в телеграм-канале.
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А я думал, к чему кольцо в Сочи не раскрылось?
Ну и естественно, когда по основной теме полный провал, минусодрочеры сваливают с неё на обвинения в гомосексуализме, фашизме и т.д. Какой примитив... Ну, продолжай, похохочем...