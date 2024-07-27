Елена Вайцеховская: «Повешенный вверх ногами олимпийский флаг – жутковатый момент в своем символизме. Перевернутый флаг означает беду, чрезвычайное положение»

Теги Елена Вайцеховская Олимпиада-2024 Водные виды

Елена Вайцеховская высказалась о церемонии открытия Олимпиады-2024.

Во время открытия Игр олимпийский флаг повесили в перевернутом виде.

«Повешенный вверх ногами на флагшток олимпийский флаг на вчерашней церемонии открытия – жутковатый момент в своем символизме.

На международном языке перевернутый флаг означает, что в стране беда, чрезвычайное положение. И ведь по сути именно это переживает сейчас весь олимпийский спорт – в какую обертку ни заверни его на Играх», – написала журналистка в телеграм-канале. 

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

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70 комментариев
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Ох уж эти любители найти тайные символы) Перевернутый флаг - это конкретная ошибка конкретных людей в конкретный момент. Ничего более
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205 стран-участников, вплоть до Кирибати и островов Кука - сразу видно, что олимпийский спорт в чрезвычайном положении, да.
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Ответ Vladimir Zinkov
Комментарий скрыт
Оно говорит о том, что с олимпийским спортом всё нормально. Не хуже и не лучше, чем прежде.
+30
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Точно!
А я думал, к чему кольцо в Сочи не раскрылось?
+37
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Ответ stin_ger
Точно! А я думал, к чему кольцо в Сочи не раскрылось?
маленькое, нераскрывшееся, кольцо, видимо символизировало дырочку в стене лаборатории
+30
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К старости во всем видишь приближение апокалипсиса
+17
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Ответ kazus
Может перевернутый флаг означает человеческую ошибку и не более
Ну да, а трансы в виде Иисуса с апостолами - просто забавная шутка
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+8
Ответ leon74
Комментарий скрыт
Ну я знаю. И наверняка не один. И что дальше?
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Ответ teddy10
Ох уж эти любители найти тайные символы) Перевернутый флаг - это конкретная ошибка конкретных людей в конкретный момент. Ничего более
Это в Сочи была просто ошибка конкретных людей, а в Париже жуткий символизм))
+13
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Не всегда, бывает это хитрый ход, что ты теперь серб😏
+8
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Иногда перевёрнутый флаг - это просто перевёрнутый флаг.
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Может перевернутый флаг означает человеческую ошибку и не более
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Ответ Макс Фет
и не участвует одна из крупнейших сборных
а в чём причина неучастия?
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Ответ leon74
Комментарий скрыт
Олимпийская чемпионка Монреаля. Тут спортивный сайт в0общем то
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Ответ Olga.t
Это в Сочи была просто ошибка конкретных людей, а в Париже жуткий символизм))
Так и в Сочи тоже символизм. Не раскрывшееся кольцо - что это? На первый взгляд, выглядит как олимпийская медаль, как символ российских побед, но если приглядеться, это та самая дырка в стене лаборатории, через которую меняли пробы. Черная дыра, в которую провалился российский спорт) Если серьезно, каждый увидит то, что хочет - в любой ситуации
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Уверен это последняя летняя олимпиада перед очередным перерывом
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Шабаш извращенцев, изображающих "Тайную вечерю" Леонардо Да Винчи... И ливень обрушился явно не случайно... И флаг вверх ногами тоже не случайно...
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Ответ sergey2022
К старости во всем видишь приближение апокалипсиса
Баба с пустым ведром на встречу Леброну шла ? А Маскерано черная кошка дорогу перебежала .
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Да да либерда пишет случайно произошло. О как заточены.
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где то захихикал капитан врунгель )
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Начала конца. Либерда может многое тут написать, но факт приближение третьей мировой уже невозможно отрицать. Слишком большой конфликт всевозможных интересов, которые мирно уже никто решить не сможет.
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Ответ Любезный Коссутий
205 стран-участников, вплоть до Кирибати и островов Кука - сразу видно, что олимпийский спорт в чрезвычайном положении, да.
и не участвует одна из крупнейших сборных
+3
-2
+1
Но самое главное - Церемония открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году была шокирующе плохой, скучной и насквозь промокшей. Многие считают, что она была названа "худшей в истории", а зрители переключались от хаотичного мероприятия на другой канал ТВ
+6
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Ответ Data Architector
Задело, что твою религию упомянули... Ух, как полыхает! Но ты сам начал здесь заповеди из неё цитировать...)) Ну и естественно, когда по основной теме полный провал, минусодрочеры сваливают с неё на обвинения в гомосексуализме, фашизме и т.д. Какой примитив... Ну, продолжай, похохочем...
Кончита, да это тебя задело, вон сколько букв накидал, хохотун.
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Ответ fregat96
Ну вот, ты и в религию ударился. Кто ты такой, чтобы комментировать религию?)) Это ж не здесь)) Да и зачем тебе религия в принципе, ты ж за Кончиту Вюрст?
Задело, что твою религию упомянули... Ух, как полыхает! Но ты сам начал здесь заповеди из неё цитировать...))
Ну и естественно, когда по основной теме полный провал, минусодрочеры сваливают с неё на обвинения в гомосексуализме, фашизме и т.д. Какой примитив... Ну, продолжай, похохочем...
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Комментарий удален модератором
Ответ Data Architector
То, что не все имеют право комментировать олимпийских чемпионов - одна из заповедей религии хронических минусодрочеров. Ты сегодня уже молился чемпионам?
Ну вот, ты и в религию ударился. Кто ты такой, чтобы комментировать религию?)) Это ж не здесь)) Да и зачем тебе религия в принципе, ты ж за Кончиту Вюрст?
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Плевать на них.
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Ответ fregat96
Просто я, в отличие от тебя, считаю неприемлимым для себя, комментировать олимпийскую чемпионку,права она или нет. Чего добился в жизни ты, плюсодрочер, чтобы комментировать её?
То, что не все имеют право комментировать олимпийских чемпионов - одна из заповедей религии хронических минусодрочеров. Ты сегодня уже молился чемпионам?
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Ответ Data Architector
У "патриотов" зто будет главное комментируемое событие церемонии открытия олимпиады...
У нас за 3 дня проведения олимпиады уже столько событий для обсуждения набралось, около 10, если не больше, поэтому не переживай, будет разнообразие)
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