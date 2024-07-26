Менее одного процента спортсменов, выступавших на Олимпийских играх с 2016 по 2022 год, использовали ТИ – исследование WADA

Теги допинг WADA Паралимпийские игры Рио-2016 Пхенчхан-2018 Токио-2020 Олимпиада-2022 Олимпиада-2024 Алан Вернец Легкая атлетика

WADA провело исследование на предмет распространения ТИ среди олимпийцев.

Авторы исследования пришли к выводу, что разрешение на терапевтическое использование запрещенных веществ и методов (TUE) не получило широкого распространения в спорте высших достижений.

Доля спортсменов с действующими TUE, выступавших на Олимпийских и Паралимпийских играх с 2016 по 2022 год, составляла менее 1% и менее 3% соответственно.

«В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже мы приветствуем результаты еще одного исследования, демонстрирующего низкую распространенность TUE в спорте высших достижений.

Подобные исследования важны для спортивного сообщества и могут помочь в разработке будущей политики и образовательных инициатив в области спорта и борьбы с допингом.

Программа TUE является необходимой частью спорта, позволяя спортсменам с заболеваниями получать надлежащее лечение. Она широко принята и используется спортсменами, врачами и спортивными чиновниками во всем мире, и существуют надежные механизмы, позволяющие избежать злоупотреблений системой.

Результаты этого исследования предоставляют объективные данные, позволяющие развеять некоторые опасения и заблуждения, связанные с TUE, в частности, о том, ими злоупотребляют или они служат средством «узаконенного» допинга», – сказал медицинский директор WADA Алан Вернец.

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7 комментариев
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А процент медалей они, часом, не подсчитали?
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Ответ salogiannis
А процент медалей они, часом, не подсчитали?
А им это невыгодно. 1% - как бы и мало, а вот если окажется, что этот 1% берет 10% медалей, то призывы отменить допинг контроль и выдавать медикам чё-то типа Кубка Конструкторов Мутантов будет звучать все громче
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Их исследование - полная брехня. Как поймают кого-то на допинге из неприкасаемых, скажут, что был разрешенный препарат. Как у норвежских астматиков, например.
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Интереснее сделать выборку по видам спорта, странам и результатам
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Так эти ТИ WADA делает только для спортсменов из "избранных" стран!!! А, к примеру, мельдоний, у которого так и не доказано влияние на спортивные результаты быстренько забанила и успела "покосить" немало наших спортсменов.
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Ответ pavlo-one
Их исследование - полная брехня. Как поймают кого-то на допинге из неприкасаемых, скажут, что был разрешенный препарат. Как у норвежских астматиков, например.
В предыдущем исследовании, где анализировали олимпиады 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018, было указано, что обладатели TUE завоевали 21 медаль.
Учитывая, что в данной новости упомянуты игры 2016 и 2018, то сомнительно, что в 2021 и 2022 вдруг резко увеличилось количество ТИшных медалей, аж в 10%.
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