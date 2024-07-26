Менее одного процента спортсменов, выступавших на Олимпийских играх с 2016 по 2022 год, использовали ТИ – исследование WADA
WADA провело исследование на предмет распространения ТИ среди олимпийцев.
Авторы исследования пришли к выводу, что разрешение на терапевтическое использование запрещенных веществ и методов (TUE) не получило широкого распространения в спорте высших достижений.
Доля спортсменов с действующими TUE, выступавших на Олимпийских и Паралимпийских играх с 2016 по 2022 год, составляла менее 1% и менее 3% соответственно.
«В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже мы приветствуем результаты еще одного исследования, демонстрирующего низкую распространенность TUE в спорте высших достижений.
Подобные исследования важны для спортивного сообщества и могут помочь в разработке будущей политики и образовательных инициатив в области спорта и борьбы с допингом.
Программа TUE является необходимой частью спорта, позволяя спортсменам с заболеваниями получать надлежащее лечение. Она широко принята и используется спортсменами, врачами и спортивными чиновниками во всем мире, и существуют надежные механизмы, позволяющие избежать злоупотреблений системой.
Результаты этого исследования предоставляют объективные данные, позволяющие развеять некоторые опасения и заблуждения, связанные с TUE, в частности, о том, ими злоупотребляют или они служат средством «узаконенного» допинга», – сказал медицинский директор WADA Алан Вернец.
Учитывая, что в данной новости упомянуты игры 2016 и 2018, то сомнительно, что в 2021 и 2022 вдруг резко увеличилось количество ТИшных медалей, аж в 10%.