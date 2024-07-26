«Это будет катастрофа». Французский метеоролог обещает ливень во время открытия Олимпиады-2024 в Париже

Теги открытие Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Метеоролог выразил опасения, что во время открытия Олимпиады-2024 будет ливень.

«В эти несколько часов будет катастрофа. Мы ожидаем, что утром пройдет небольшой дождь, ничего серьезного. Но после небольшого затишья днем дожди, к сожалению, возобновятся ближе к вечеру.

Общее количество осадков с 18 до 19 часов будет значительным – до 25-30 мм. Для сравнения: это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов. Это не разжигает огонь, а может потушить его.

От этого никуда не деться. Ожидается довольно сильный дождь, который затронет весь регион Иль‑де‑Франс»», – сказал французский синоптик Патрик Марльер.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет сегодня, начало – 20:30 по московскому времени (19:30 – по парижскому).

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18 комментариев
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Разгонять тучи у них не умеют что ли?
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Ответ Виктор Водчиц
а разве нельзя с помощью авиации и химии разогнать или отвести тучи отПарижа?
Для этого уже летят Миг31 и Ту 95 М
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а разве нельзя с помощью авиации и химии разогнать или отвести тучи отПарижа?
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Будет ржачно, если огонь потухнет, тогда открытие запомнится😹
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Вот и есть за что поболеть на этих ОИ.))) Пусть погаснет 🔥
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"Это катастрофа" генерал Бертино теперь синоптиком заделался?))
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"Мы в дерьме!"
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Русские вперёд! С нами БОГ!
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ужасные новости, как теперь жить с этим знанием?
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Гремит гром, сверкают молнии а Макрон плывёт по Сене и повторяет: "Врёшь – не возьмешь!"
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