«Это будет катастрофа». Французский метеоролог обещает ливень во время открытия Олимпиады-2024 в Париже

Метеоролог выразил опасения, что во время открытия Олимпиады-2024 будет ливень.

«В эти несколько часов будет катастрофа. Мы ожидаем, что утром пройдет небольшой дождь, ничего серьезного. Но после небольшого затишья днем дожди, к сожалению, возобновятся ближе к вечеру.

Общее количество осадков с 18 до 19 часов будет значительным – до 25-30 мм. Для сравнения: это эквивалентно 15 дням осадков всего за несколько часов. Это не разжигает огонь, а может потушить его.

От этого никуда не деться. Ожидается довольно сильный дождь, который затронет весь регион Иль‑де‑Франс»», – сказал французский синоптик Патрик Марльер.

Церемония открытия Олимпийских игр в пройдет сегодня, начало – 20:30 по московскому времени (19:30 – по парижскому).