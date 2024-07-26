Площадка для проведения олимпийского турнира по дзюдо не готова за сутки до начала соревнований

Теги дзюдо Олимпиада-2024 Единоборства

Одна из площадок Олимпийских игр в Париже не готова к соревнованиям.

На арене «Марсово поле», где должен пройти турнир по дзюдо, пришлось заменить пол. Причиной стала установка неправильного покрытия. 

О ситуации высказался глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номи. 

«Это исправлено, но одна из самых больших проблем – это уборка, потому что пыль повсюду. Очень много пыли, а дзюдоисты выступают босиком», – отметил Номи. 

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде-2024 стартуют 27 июля. 

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11 комментариев
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Ответ Петрович
Комментарий скрыт
Не знаю как там чиновники, но случись такое в России, ты бы точно накинул на вентилятор. И даже прикинул бы объемы распила.:)
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Откуда пыль взялась в цветущем саду?
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Так еще ЦЕЛЫЕ сутки, это же куча времени!
+5
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У французов не постелен мат
Это Путин виноват
+3
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+1
Ответ MosFzz
Не знаю как там чиновники, но случись такое в России, ты бы точно накинул на вентилятор. И даже прикинул бы объемы распила.:)
вынипанимаити - этадругое
+3
-2
+1
Русский след и рука Кремля уже найдены?
+2
-2
0
Видно, что к ОИ лягушатники неплохо так подготовились😂
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нормально нечаевские вычищают каменты

ладно, каменты про тех, кто "не смотрит" оставим на будущее, а новость кринге
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так сказали дождь завтра в Париже будет неимоверный, как раз все смоет)
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