Площадка для проведения олимпийского турнира по дзюдо не готова за сутки до начала соревнований
Одна из площадок Олимпийских игр в Париже не готова к соревнованиям.
На арене «Марсово поле», где должен пройти турнир по дзюдо, пришлось заменить пол. Причиной стала установка неправильного покрытия.
О ситуации высказался глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номи.
«Это исправлено, но одна из самых больших проблем – это уборка, потому что пыль повсюду. Очень много пыли, а дзюдоисты выступают босиком», – отметил Номи.
Соревнования по дзюдо на Олимпиаде-2024 стартуют 27 июля.
Это Путин виноват
ладно, каменты про тех, кто "не смотрит" оставим на будущее, а новость кринге