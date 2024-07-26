Площадка для проведения олимпийского турнира по дзюдо не готова за сутки до начала соревнований

Одна из площадок Олимпийских игр в Париже не готова к соревнованиям.

На арене «Марсово поле», где должен пройти турнир по дзюдо, пришлось заменить пол. Причиной стала установка неправильного покрытия.

О ситуации высказался глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номи.

«Это исправлено, но одна из самых больших проблем – это уборка, потому что пыль повсюду. Очень много пыли, а дзюдоисты выступают босиком», – отметил Номи.

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде-2024 стартуют 27 июля.