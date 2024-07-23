Снуп Догг, MC Solaar, Сергей Бубка и Летиция Каста поучаствуют в эстафете олимпийского огня

Снуп Догг, MC Solaar, Сергей Бубка и Летиция Каста пронесут олимпийский факел.

Как сообщает Le Parisien, рэперы Снуп Догг и MC Solaar, олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и актриса Летиция Каста поучаствуют в эстафете огня в Сен-Сен-Дени (пригороде Парижа) за несколько часов до церемонии открытия Игр-2024 в Париже. Она состоится 26 июля.

Отмечается, что приглашение пробежать эстафету отклонил актер и режиссер Брэдли Купер.

Ранее сообщалось, что Снуп Догг будет работать экспертом телеканала NBC во время Игр.