Снуп Догг, MC Solaar, Сергей Бубка и Летиция Каста поучаствуют в эстафете олимпийского огня

Теги Сергей Бубка Олимпиада-2024 эстафета олимпийского огня Snoop Dogg Легкая атлетика

Снуп Догг, MC Solaar, Сергей Бубка и Летиция Каста пронесут олимпийский факел.

Как сообщает Le Parisien, рэперы Снуп Догг и MC Solaar, олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и актриса Летиция Каста поучаствуют в эстафете огня в Сен-Сен-Дени (пригороде Парижа) за несколько часов до церемонии открытия Игр-2024 в Париже. Она состоится 26 июля.

Отмечается, что приглашение пробежать эстафету отклонил актер и режиссер Брэдли Купер.

Ранее сообщалось, что Снуп Догг будет работать экспертом телеканала NBC во время Игр.

 

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18 комментариев
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Снупу как раз будет от чего прикуривать.
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Каста как всегда красавцы!
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Ответ Арсений1990
Каста как всегда красавцы!
Каста здесь!)
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Снуп дог таким образом станет первым кто прикурит от олимпийского факела?
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+14
ЕЕЕЕЕ, меня услышали! Я ж писал, что из Снупа получится лучший f///ckелоносец!
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Ответ Bahmut
Снупу как раз будет от чего прикуривать.
и он вечно одет в спортивный костюм - всегда готов!
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Бубка тут явно не за олимпийские регалии, так полагаю
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Drop it like it’s hot
Drop it like it’s hot
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Снуп Дог на уровне.
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А кличко, не поучаствует ?
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Без трансгендеров, кастратов и темнокожих зоофилов? Скукота...
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Даже интересно, с творчеством MC Solaar-а, многие ли знакомы.
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Солар это патриарх французского рэпа, у меня даже в учебнике по английскому (sic!) в школе про него написано было) могли бы еще IAM позвать, тогда совсем круто было бы)
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