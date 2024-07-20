МОК про олимпийское перемирие: «Мы не наивны и не надеемся, что оно приведет к тому, что все прекратят огонь. Это скорее символический акт»

В МОК заявили, что олимпийское перемирие является символическим актом.

Перемирие стартует за неделю до открытия и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.

«К сожалению, в нашем мире идут от 20 до 30 войн и конфликтов – и в Африке, и в Азии, и в Европе.

Мы не наивны и не надеемся, что олимпийское перемирие приведет к тому, что они все прекратят огонь, но мы выступаем за культурный мир, мы на Олимпиаде показываем, как нации могут мирно сосуществовать.

Олимпийское перемирие является скорее символическим актом», – сказал директор по коммуникациям .

Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклауд отметил, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке израильские спортсмены получают угрозы.

«Мы в контакте с НОК Израиля, как и со всеми остальными. Израильские спортсмены регулярно получают угрозы, их надежно охраняют службы безопасности», – сказал Маклауд.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?