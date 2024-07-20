МОК про олимпийское перемирие: «Мы не наивны и не надеемся, что оно приведет к тому, что все прекратят огонь. Это скорее символический акт»

Теги МОК сборная Израиля Олимпиада-2024 Марк Адамс Политика Р-Спорт Джеймс Маклауд НОК Израиля Легкая атлетика

В МОК заявили, что олимпийское перемирие является символическим актом.

Перемирие стартует за неделю до открытия Олимпиады и заканчивается через неделю после закрытия Паралимпиады.

«К сожалению, в нашем мире идут от 20 до 30 войн и конфликтов – и в Африке, и в Азии, и в Европе.

Мы не наивны и не надеемся, что олимпийское перемирие приведет к тому, что они все прекратят огонь, но мы выступаем за культурный мир, мы на Олимпиаде показываем, как нации могут мирно сосуществовать.

Олимпийское перемирие является скорее символическим актом», – сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклауд отметил, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке израильские спортсмены получают угрозы.

«Мы в контакте с НОК Израиля, как и со всеми остальными. Израильские спортсмены регулярно получают угрозы, их надежно охраняют службы безопасности», – сказал Маклауд.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

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14 комментариев
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Вы не наивны, вы просто мерзкие лицемеры.
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Израильских ф-тов охраняют, россиян до начала СВО уже не пускали.
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ИБД - имитация бурной деятельности
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Если перемирие символический акт, то смысл его объявлять?
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Опять какой-то красивый, но словесный бред.
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Игры в Париже тоже являются символическим актом.
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Предлагаю мужику в зеленой фктболке прекратить воевать и сложить оружие))
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Ну ну, сегодня Израиль такой олимпийский огонь в Йемене зажег, что с другого берега Красного моря наверное было видно.
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Чисто анекдот про сову и мышек.
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Сборище лицемерных сволочей!
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Что не помешало мотивировать нарушением олимпийского перемирия отстранение россиян.
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лицемерный орган с предвзятым отношением! вы топите за перемирие, а сами избирательно выдвигаете условия для участия определённых спортсменов. вы такие же лживые подонки, как и те, кто развязывают войны, даже хуже!
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Ответ Kazan R
Израильских ф-тов охраняют, россиян до начала СВО уже не пускали.
Ну так даты начала конфликтов изучи. 1948 и 3014. В 2016 еще вполне охраняли. А за давностью веков арабо-израильский конфликт останоаить невозможно было. Еще и Мюнхен-72 разогрел. Совершенно разные истории. Культурно-цивилизауионная и местечково-скучная для всего мира
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