Папа Римский Франциск: «Хочу, чтобы Олимпийские игры стали возможностью для всех отбросить предрассудки, укрепить уважение и дружбу»
Папа Римский Франциск надеется, что Олимпиада поспособствует миру во всем мире.
19 июля Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Игры пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
«Олимпийские игры, если они действительно останутся играми, могут стать особенным местом для встречи народов, даже самых противоборствующих.
Я хочу, чтобы Олимпийские игры стали возможностью для всех, кто приезжает со всех стран мира, узнать и оценить друг друга, отбросить предрассудки, укрепить уважение там, где царит презрение и недоверие, а также укрепить дружбу там, где царит ненависть.
В этот сложный период, когда мир во всем мире находится под серьезной угрозой, я искренне желаю, чтобы каждый в глубине души уважал перемирие в надежде на разрешение конфликтов и возвращение к согласию. Да помилует нас Господь!» – цитирует Папу Римского Vatican News.
Но "ложь бегает спринты, а правда бегает марафоны"... Всему свое время.