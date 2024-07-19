Папа Римский Франциск: «Хочу, чтобы Олимпийские игры стали возможностью для всех отбросить предрассудки, укрепить уважение и дружбу»

Папа Римский Франциск надеется, что Олимпиада поспособствует миру во всем мире.

19 июля Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Игры пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Олимпийские игры, если они действительно останутся играми, могут стать особенным местом для встречи народов, даже самых противоборствующих.

Я хочу, чтобы Олимпийские игры стали возможностью для всех, кто приезжает со всех стран мира, узнать и оценить друг друга, отбросить предрассудки, укрепить уважение там, где царит презрение и недоверие, а также укрепить дружбу там, где царит ненависть.

В этот сложный период, когда мир во всем мире находится под серьезной угрозой, я искренне желаю, чтобы каждый в глубине души уважал перемирие в надежде на разрешение конфликтов и возвращение к согласию. Да помилует нас Господь!» – цитирует Папу Римского Vatican News.