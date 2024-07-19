Папа Римский Франциск: «Хочу, чтобы Олимпийские игры стали возможностью для всех отбросить предрассудки, укрепить уважение и дружбу»

Теги Олимпиада-2024 Папа римский Франциск Легкая атлетика

Папа Римский Франциск надеется, что Олимпиада поспособствует миру во всем мире.

19 июля Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Игры пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Олимпийские игры, если они действительно останутся играми, могут стать особенным местом для встречи народов, даже самых противоборствующих.

Я хочу, чтобы Олимпийские игры стали возможностью для всех, кто приезжает со всех стран мира, узнать и оценить друг друга, отбросить предрассудки, укрепить уважение там, где царит презрение и недоверие, а также укрепить дружбу там, где царит ненависть.

В этот сложный период, когда мир во всем мире находится под серьезной угрозой, я искренне желаю, чтобы каждый в глубине души уважал перемирие в надежде на разрешение конфликтов и возвращение к согласию. Да помилует нас Господь!» – цитирует Папу Римского Vatican News.

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15 комментариев
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все хотят, папа
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Аминь
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У высшего католического духовенства лицемерие в крови, особенно если это властью наделенный иезуит. А ведь найдутся люди, которые воспримут это чудовищное двуличие за чистую монету...
Но "ложь бегает спринты, а правда бегает марафоны"... Всему свое время.
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На войне политики дают боеприпасы, богатые дают еду, а бедные отдают своих детей! Когда война закончится, политики пожимают друг другу руки! Богатые поднимают цены на продовольствие, а бедные ищут могилы своих детей.
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что скажет Мама римская?
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Папа, да иди ты к парижской богоматери
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Жаль этого добряка
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Я вообще не понимаю, когда говорят, что спорт объединяет. Как соперничество может объединять? Объединять людей может совместное застолье например, а не противоборство, пусть даже и спортивное.
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Лицемер
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Махни кадилом и всё помирятся
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Deus vult!
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Лицемер
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Папа понимает, а Бахбах нет
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Хоти
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