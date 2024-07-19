Васильев о российских спортсменах на Олимпиаде: «Если хотят быть униженными, пусть едут. А они будут унижены»
Дмитрий Васильев считает, что российских спортсменов унизят на Олимпиаде.
«Будут ли провокации со стороны Запада? Конечно, будут. Я об этом говорил еще год назад, что есть аргументы, которые говорят, почему не стоит ехать на Олимпиаду.
Первое – безопасность. Российским спортсменам никто не обеспечит безопасность. А желающих навредить спортсменам с российским паспортом найдутся. Кто потом будет решать вопросы по вызволению наших соотечественников? Об этом почему-то не думают.
Второй аргумент – судейство. В видах спорта, где оценивают соревнования судьи, будет предвзятость. Это нельзя не учитывать.
Если они хотят быть униженными, то пусть едут. А они будут унижены.
В моем понимании, нет никакого смысла ехать туда. Те, кто туда поедет, должны отдавать себе отчет, с чем они там столкнутся», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
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Хорошего по немногу.
Да! Я готов унизиться!
Ээх, я готов унизиться!
Лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.
Прямой пример разжигания-вот, мол, русских обижают.Без примеров, без фактов..Вообще без ничего.А ведь некоторый читатель спортса так и зафиксирует-российские спортсмены-звери в клетке, в зоопарке…
Ужас