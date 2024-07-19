Васильев о российских спортсменах на Олимпиаде: «Если хотят быть униженными, пусть едут. А они будут унижены»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Олимпиада-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российских спортсменов унизят на Олимпиаде.

«Будут ли провокации со стороны Запада? Конечно, будут. Я об этом говорил еще год назад, что есть аргументы, которые говорят, почему не стоит ехать на Олимпиаду.

Первое – безопасность. Российским спортсменам никто не обеспечит безопасность. А желающих навредить спортсменам с российским паспортом найдутся. Кто потом будет решать вопросы по вызволению наших соотечественников? Об этом почему-то не думают.

Второй аргумент – судейство. В видах спорта, где оценивают соревнования судьи, будет предвзятость. Это нельзя не учитывать.

Если они хотят быть униженными, то пусть едут. А они будут унижены.

В моем понимании, нет никакого смысла ехать туда. Те, кто туда поедет, должны отдавать себе отчет, с чем они там столкнутся», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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43 комментария
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Вчера он требовал включения трансляций.
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Ответ Ильнур Хасанов
Вчера он требовал включения трансляций.
Сегодня маятник качнулся в обратную сторону...
Хорошего по немногу.
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Большая логическая ошибка, думать, что с тобой поступят как ты хотел поступить.
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Васильев .. тебя вообще женщина рожала?
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Плевать на унижения,
Да! Я готов унизиться!
Ээх, я готов унизиться!
Лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.
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Ответ Dinamik1
А губер говорит надо ехать. Провокации однозначно будут от отморозков с Украины да и не только. Ни чего не светит но главное участие олимпийский лозунг.
Губер дурачок, это все знают
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Ответ Каратель88
Что еще от фрика можно услышать?)))Чтоб такую дичь не читать,надо его мнение не спрашивать )))
Вы можете объяснить, в чем дикость? Почему вы считаете, что никаких эксцессов, провокаций, оскорблений не будет? Я не утверждаю, что всё это точно будет, но откуда у вас такая уверенность, что нет?
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«Будут ли провокации со стороны Запада? Конечно, будут. --- Какие, нахрен, провокации? Кому нужны 15 человек, если в странах Запада постоянно живут миллионы россиян!
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Ответ Raphanus
Другой же Васильев...
Да вроде тот же.
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Ответ Ильнур Хасанов
Вчера он требовал включения трансляций.
Другой же Васильев...
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Ответ Roman Shnel
чем этот шанс отличается от чемпионата мира ?
Для спортсмена отличается примерно как полёт в космос от рейса на самолёте.
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Такие как Васильев, только разжигают ненависть. Иди стреляй по мишеням,шутер:)
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Ответ Каратель88
Что еще от фрика можно услышать?)))Чтоб такую дичь не читать,надо его мнение не спрашивать )))
Я так понимаю, вместо ответа "минус". Тогда это пустая болтовня.
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Ответ ste300
Большая логическая ошибка, думать, что с тобой поступят как ты хотел поступить.
Мы с Вами практически одновременно одно и то же написали. )
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Всё очень просто на самом деле. Если нашего спортсмена там откровенно засудят, или не дай Бог на него кто то нападёт на улице, а помочь не смогут власти своевременно и отреагировать.Если на трибунах начнут выкрикивать брань, оскорбления в его адрес. То у нас в стране от мала до велика все скажут одну железную беспроигрышную фразу : А мы вас все долго и много раз предупреждали об этом........... И ведь нашим спортсменам даже пожаловаться нельзя будет, потому что опять таки в ответ услышат, что мы вас предупреждали, но вы нас все равно не послушали. Кто теперь вам виноват, кроме вас самих?
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Ответ PolarBear
Всё очень просто на самом деле. Если нашего спортсмена там откровенно засудят, или не дай Бог на него кто то нападёт на улице, а помочь не смогут власти своевременно и отреагировать.Если на трибунах начнут выкрикивать брань, оскорбления в его адрес. То у нас в стране от мала до велика все скажут одну железную беспроигрышную фразу : А мы вас все долго и много раз предупреждали об этом........... И ведь нашим спортсменам даже пожаловаться нельзя будет, потому что опять таки в ответ услышат, что мы вас предупреждали, но вы нас все равно не послушали. Кто теперь вам виноват, кроме вас самих?
Да хорош уже демонизировать ситуацию.Никаких эксцессов с россиянами там не будет я уверен.Такие, как ты нагоняют жути просто.На самом деле это будет праздник, но праздник без таких, как ты.
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Ответ K.O Runde
Да хорош уже демонизировать ситуацию.Никаких эксцессов с россиянами там не будет я уверен.Такие, как ты нагоняют жути просто.На самом деле это будет праздник, но праздник без таких, как ты.
Вот увидешь, я буду прав
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Ответ Serz_biatlon
Мнение Васильева для многих пустое место, как и сам персонаж, но здесь должно было чётко определится государство, а не только допущенные спортсмены, которых унизили уже до приезда на игры. Двуличные твари из МОК и гейропы выставляют российских спортсменов, как зверей в зоопарке. Вот Вам кость ,грызите , но в клетке.
Да что ты, чёрт, побери такое придумал сейчас?Каких зверей в клетке?
Прямой пример разжигания-вот, мол, русских обижают.Без примеров, без фактов..Вообще без ничего.А ведь некоторый читатель спортса так и зафиксирует-российские спортсмены-звери в клетке, в зоопарке…
Ужас
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Эксперт...
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Российским спортсменам никто не обеспечит безопасность. --- Чушь собачья. Безопасность ВСЕМ обеспечивают силовые структуры принимающей стороны.
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Во Франции, перед олимпийскими играми, в рамках борьбы с домашним насилием запретили бить жён по яйцам...
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Васильев это тот у которого проблемы часто с булочкой?
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А губер говорит надо ехать. Провокации однозначно будут от отморозков с Украины да и не только. Ни чего не светит но главное участие олимпийский лозунг.
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Вообще-то это называется "проекцией", когда свои чувства, мысли, комплексы приписываешь другому человеку.
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Если есть возможность надо ехать на олимпиаду, больше такого шанса может и не будет …
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