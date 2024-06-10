Чемпионат Европы по легкой атлетике. Магучих, Эшер-Смит, Новицкий, Краузе, Пелетейро-Компаоре одержали победы, другие результаты
На чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме прошел третий день соревнований.
Чемпионат Европы по легкой атлетике
Рим, Италия
Женщины
100 м
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,99
2. Эва Свобода (Польша) – 11,03
3. Зайнаб Доссо (Италия) – 11,03
1500 м
1. Сиара Маджиан (Ирландия) – 4.04,66
2. Джорджия Белл (Великобритания) – 4.05,33
3. Агата Гийемо (Франция) – 4.05,69
3000 м с/п
1. Геза Фелицитас Краузе (Германия) – 9.18,06
2. Элизабет Берд (Великобритания) – 9.18,39
3. Стелла Рутто (Румыния) – 9.22,36
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01
2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95
Тройной прыжок
1. Ана Пелетейро-Компаоре (Испания) – 14,85
2. Тугба Данышмаз (Турция) – 14,57
3. Илионис Гийом (Франция) – 14,43
Полумарафон
1. Каролине Гревдал (Норвегия) – 1:08.09
2. Джоан Челимо Мелли (Румыния) – 1:08.55
3. Калли Хогер-Такери (Великобритания) – 1:08.58
Мужчины
800 м
1. Габриэль Туаль (Франция) – 1.44,87
2. Мохамед Аттауи (Испания) – 1.45,20
3. Каталин Текучану (Италия) – 1.45,40
Полумарафон
1. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 1:01.03
2. Пьетро Рива (Италия) – 1:01.04
3. Аманал Петрос (Германия) – 1:01.07
Молот
1. Войцех Новицкий (Польша) – 80,95
2. Бенце Халаш (Венрия) – 80,49
3. Михаил Кохан (Украина) – 80,18