Чемпионат Европы по легкой атлетике. Магучих, Эшер-Смит, Новицкий, Краузе, Пелетейро-Компаоре одержали победы, другие результаты

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На чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме прошел третий день соревнований.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Рим, Италия

Женщины

100 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,99

2. Эва Свобода (Польша) – 11,03

3. Зайнаб Доссо (Италия) – 11,03

1500 м

1. Сиара Маджиан (Ирландия) – 4.04,66

2. Джорджия Белл (Великобритания) – 4.05,33

3. Агата Гийемо (Франция) – 4.05,69

3000 м с/п

1. Геза Фелицитас Краузе (Германия) – 9.18,06

2. Элизабет Берд (Великобритания) – 9.18,39

3. Стелла Рутто (Румыния) – 9.22,36

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01

2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95

Тройной прыжок

1. Ана Пелетейро-Компаоре (Испания) – 14,85

2. Тугба Данышмаз (Турция) – 14,57

3. Илионис Гийом (Франция) – 14,43

Полумарафон

1. Каролине Гревдал (Норвегия) – 1:08.09 

2. Джоан Челимо Мелли (Румыния) – 1:08.55

3. Калли Хогер-Такери (Великобритания) – 1:08.58

Мужчины

800 м

1. Габриэль Туаль (Франция) – 1.44,87

2. Мохамед Аттауи (Испания) – 1.45,20

3. Каталин Текучану (Италия) – 1.45,40

Полумарафон

1. Йеманеберхан Криппа (Италия) – 1:01.03

2. Пьетро Рива (Италия) – 1:01.04

3. Аманал Петрос (Германия) – 1:01.07

Молот

1. Войцех Новицкий (Польша) – 80,95

2. Бенце Халаш (Венрия) – 80,49

3. Михаил Кохан (Украина) – 80,18

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