Михаил Дегтярев: «Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей»
Михаил Дегтярев заявил, что Россия придерживается олимпийских ценностей.
23 июня отмечается Международный олимпийский день.
«Международный олимпийский день объединяет тысячи небезразличных людей, для которых спорт – важная составляющая здоровой нации и будущих поколений. Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов».
Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к своим соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей. В соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, которые заслужили это право своими высокими результатами. Совершенно недопустима дискриминация по национальному или религиозному признаку.
Олимпийское движение должно объединять страны, спортивное сообщество. А нам важно воспитывать молодое поколение будущих чемпионов в уважении к труду, честному и чистому спорту», – сказал министр спорта РФ.
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А кого и когда по религиозному признаку отстраняли? Адептов секты Святого Мельдония?
Потом срывают аплодисменты за всякую хню