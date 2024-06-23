Михаил Дегтярев: «Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей»

Михаил Дегтярев заявил, что Россия придерживается олимпийских ценностей.

23 июня отмечается Международный олимпийский день.

«Международный олимпийский день объединяет тысячи небезразличных людей, для которых спорт – важная составляющая здоровой нации и будущих поколений. Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов».

Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к своим соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей. В соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, которые заслужили это право своими высокими результатами. Совершенно недопустима дискриминация по национальному или религиозному признаку.

Олимпийское движение должно объединять страны, спортивное сообщество. А нам важно воспитывать молодое поколение будущих чемпионов в уважении к труду, честному и чистому спорту», – сказал министр спорта РФ.