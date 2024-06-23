Михаил Дегтярев: «Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей»

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Михаил Дегтярев заявил, что Россия придерживается олимпийских ценностей.

23 июня отмечается Международный олимпийский день.

«Международный олимпийский день объединяет тысячи небезразличных людей, для которых спорт – важная составляющая здоровой нации и будущих поколений. Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов». 

Олимпийское движение учит равноправию, дружбе и уважению к своим соперникам. Россия всецело придерживается этих ценностей. В соревнованиях должны участвовать сильнейшие спортсмены, которые заслужили это право своими высокими результатами. Совершенно недопустима дискриминация по национальному или религиозному признаку.

Олимпийское движение должно объединять страны, спортивное сообщество. А нам важно воспитывать молодое поколение будущих чемпионов в уважении к труду, честному и чистому спорту», – сказал министр спорта РФ.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бла, бла, бла,бла...........
+6
-2
+4
. Совершенно недопустима дискриминация по национальному или религиозному признаку.

----

А кого и когда по религиозному признаку отстраняли? Адептов секты Святого Мельдония?
+4
-3
+1
Сначала заканчивают ранхигсы под аплодисменты
Потом срывают аплодисменты за всякую хню
+2
-1
+1
ну и прекрасно, пусть и дальше придерживается, уважая воображаемых соперников на плюшевых играх.
+1
0
+1
Ни одно высказывание не обходится без ссылки на ВВП. И о каких национальностях он говорит тоже неясно? Дискриминация каких национальностей ? . Россия многонациональная страна.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий