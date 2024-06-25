Мальцев об Играх БРИКС: «Я не удивился, когда оказался один на пьедестале. Если бы были конкуренты, это ничего бы не поменяло»

Синхронист Александр Мальцев назвал Игры БРИКС значимыми соревнованиями.

– На этих соревнованиях было большое количество болельщиков. Это нас порадовало. Мы чувствовали их поддержку. Нам было очень приятно. Это придавало дополнительные силы. Наконец‑то было ощущение, что выступаем на значимых соревнованиях. Присутствие иностранных спортсменов тоже нас обрадовало. Мы смогли с ними пообщаться, обменяться опытом. Для нас это было очень приятно.

– Как оцените свое выступление?

– Любой спортсмен стремится к совершенству и понимает, что есть над чем работать. Всегда хочется лучше, мы видим, что можно усовершенствовать, – сказал .

Спортсмен завоевал золото в произвольной программе солистов, будучи единственным участником.

– Мне прислали знакомые разные мемы. Я спокойно к этому отнесся. Для меня ситуация понятна. – соревнования, на которые не все смогли приехать. Некоторые спортсмены испытывали давление, параллельно проходил чемпионат Европы. Многие не приехали поэтому.

Я не удивился, когда оказался один на пьедестале. На международных соревнованиях я не раз оказывался первым. Если бы были конкуренты на Играх БРИКС, то это ничего не поменяло бы для меня.

– Как при отсутствии конкуренции выйти и показать максимум?

– На тренировках мы всегда стремимся к лучшему прогону, вне зависимости – есть конкуренты или нет. Могу сказать, что выступать при пустых трибунах даже сложнее, чем без конкурентов. Во время пандемии мы выступали даже без судей, они оценивали онлайн. Но ничего, мы справлялись, – отметил синхронист.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?