У 20 стран на Играх БРИКС не было заявлено ни одного участника. Среди них: Великобритания, Германия, Испания и Корея
У 20 стран на Играх БРИКС в Казани не было заявлено ни одного участника.
Это Алжир, Боливия, Ботсвана, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Мавритания, Мексика, Парагвай, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Южная Корея, Словакия, Того, Хорватия, Чили, Швейцария, Эсватини.
За Францию была заявлена только гимнастка Виктория Перисик, которая еще в 2023-м выступала за Россию. У многих других стран в составах заявлены по 1-2 спортсмена, причем часто даже не указаны виды спорта, в которых они выступают.
От Италии и Японии выступали только брейкдансеры.
Всего на сайте турнира указаны 90 стран-участниц соревнований. Медали на Играх БРИКС завоевали спортсмены из 38 стран. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 509 наград, 266 из которых – золотые.
А по факту ....
Красиво пустили пыль в глаза.
Справедливости ради, я не вижу никаких глобальных отличий если брать в расчёт какую-нибудь разновидность гимнастики, скейтбординг, сноубординг или что-то в таком роде, где большую роль играет координация и наработанные движения и элементы которые оценивают судьи🤷♂️
И там и там требуется некислая физ.подготовка, выносливость, и пластика.
Естественно я не беру в расчёт брейданс уровня "пацаны под пивасик мутят движ на танцполе на сельской или школьной дискотеке".
Ты если посмотришь нарезки современного брейка высшего уровня, у тебя потом всё тело и шея будет болеть неделю только от просмотра.
Там чуваки нормально так физически упарываются, что абсолютно точно тянет на спорт.
Главное, что бы он отчёт прочитал и ему понравилось.
Остальное декорация.
Там олимпиада и ЧЕ наверное нервно курят в сторонке)
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