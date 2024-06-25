У 20 стран на Играх БРИКС не было заявлено ни одного участника. Среди них: Великобритания, Германия, Испания и Корея

Теги Игры БРИКС Легкая атлетика

У 20 стран на Играх БРИКС в Казани не было заявлено ни одного участника.

Это Алжир, Боливия, Ботсвана, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Мавритания, Мексика, Парагвай, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Южная Корея, Словакия, Того, Хорватия, Чили, Швейцария, Эсватини.

За Францию была заявлена только гимнастка Виктория Перисик, которая еще в 2023-м выступала за Россию. У многих других стран в составах заявлены по 1-2 спортсмена, причем часто даже не указаны виды спорта, в которых они выступают.

От Италии и Японии выступали только брейкдансеры.

Всего на сайте турнира указаны 90 стран-участниц соревнований. Медали на Играх БРИКС завоевали спортсмены из 38 стран. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 509 наград, 266 из которых – золотые.

32 комментария
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Гойда
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Ответ Денис Грибанов
Брейкдансеры? Я правильно прочитал? Глазам не верю.
На играх дружбы еще инфлюенсеров позовут!
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Теперь по правилам эти страны получат дисквал на 2 следующие игры брикс?)
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Брейкдансеры? Я правильно прочитал? Глазам не верю.
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Кто то не поленился и посчитал дальше буквы "В"
+7
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Я верил в нашу победу ! Смотрел как вручали все 509 медалей и церемонию открытия и закрытия… а чего ещё в тюряге делать? Скучно
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90 стран ...
А по факту ....
Красиво пустили пыль в глаза.
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А почему не отмечена победа литовского спортсмена, Андреса Мазеика, который даже приехал на игры....?
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Эсватини, Того, Ботсвана, недоработка большая
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Ответ Kappa Pride
Теперь по правилам эти страны получат дисквал на 2 следующие игры брикс?)
Вот же расстроятся бедняги)
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Ответ Dr Gonzo
Стебаться оно конечно можно. Но посмотрите в каком составе и в каком представительстве проходили первые современные олимпийские игры. Если олимпийское движение продолжит раскол и будет допускать спортсменов только с правильными взглядами и из правильных стран, то какие-нибудь 5-6 игры БРИКС будут выглядеть совсем иначе.
😂😂😂😂.
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Кто бы что ни говорил, все это лютый цирк. И понимают это все
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Понять, почему в списке вообще есть страны не из числа БРИКС, мне не дано
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братушки из ботсваны, как же так? 😢
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Понять, почему в списке вообще есть страны не из числа БРИКС, мне не дано
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Нету смысла проводить Олимпиаду уже в этом году - тотальное превосходство.
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вообще не ясно на какую аудиторию сделан этот стыд ... кто это смотри , болеет? на одного деда, которому уже все до лампочки?
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Ответ Денис Грибанов
Брейкдансеры? Я правильно прочитал? Глазам не верю.
А что не так?
Справедливости ради, я не вижу никаких глобальных отличий если брать в расчёт какую-нибудь разновидность гимнастики, скейтбординг, сноубординг или что-то в таком роде, где большую роль играет координация и наработанные движения и элементы которые оценивают судьи🤷‍♂️
И там и там требуется некислая физ.подготовка, выносливость, и пластика.
Естественно я не беру в расчёт брейданс уровня "пацаны под пивасик мутят движ на танцполе на сельской или школьной дискотеке".
Ты если посмотришь нарезки современного брейка высшего уровня, у тебя потом всё тело и шея будет болеть неделю только от просмотра.
Там чуваки нормально так физически упарываются, что абсолютно точно тянет на спорт.
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Ответ leon01
Я верил в нашу победу ! Смотрел как вручали все 509 медалей и церемонию открытия и закрытия… а чего ещё в тюряге делать? Скучно
Владимир Владимирович дал вам возможность участия в танковом биатлоне на свежем воздухе с призовыми в 250 тыс. рублей в месяц и суперпризом в 5 млн. рублей, а вы скучаете!
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Отомстим им на Олимпиаде тем же самым!
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Ответ Dr Gonzo
Стебаться оно конечно можно. Но посмотрите в каком составе и в каком представительстве проходили первые современные олимпийские игры. Если олимпийское движение продолжит раскол и будет допускать спортсменов только с правильными взглядами и из правильных стран, то какие-нибудь 5-6 игры БРИКС будут выглядеть совсем иначе.
Лол так это и были 5 игры брикс))))))
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Ответ oasis-columbia
вообще не ясно на какую аудиторию сделан этот стыд ... кто это смотри , болеет? на одного деда, которому уже все до лампочки?
Конечно.
Главное, что бы он отчёт прочитал и ему понравилось.
Остальное декорация.
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Ответ R Kukhov
На играх дружбы еще инфлюенсеров позовут!
Ну не сильно удивлюсь после брейкдансеров😂
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Сообщите пожалуйста поскорее когда состоятся следующие игры БРИКС, будем ждать с нетерпением!🤫
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Сколько же бабок вбухали в эту клоунаду?)))
Там олимпиада и ЧЕ наверное нервно курят в сторонке)
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Об уровне этих игр говорят следующие цифры. Беларусь завоевала на них 247 медалей!!!!! На ОИ, если Беларусь привозила 5-8 медалей, это считался огромный успех. Это все что нужно знать об этих играх и их уровне.
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Саботаж
Дисквалифицировать на неопределенное время
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Вот это поворот :)
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