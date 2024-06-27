Станислав Поздняков: «К 2032 году российские спортсмены будут снова выступать под флагом и с гимном своей страны»

Станислав Поздняков считает, что россияне выступят под своим флагом на ОИ-2032.

«Безусловно, к 2032 году российские спортсмены, среди которых, вполне вероятно, окажутся и участники сегодняшних игр «Дети Азии», будут снова выступать под флагом и с гимном своей страны.

Но я надеюсь, что это произойдет раньше. Любая политическая турбулентность рано или поздно закончится, а фундаментальные олимпийские ценности остаются вне зависимости от того, кто будет у руля Международного олимпийского комитета в Лозанне», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

Поздняков об Олимпиаде-2028: «Считаю, к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя»

Поздняков о юношеских Олимпийских играх-2026: «Существует высокая степень уверенности, что наши спортсмены смогут участвовать в соревнованиях»