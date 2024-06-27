Станислав Поздняков: «К 2032 году российские спортсмены будут снова выступать под флагом и с гимном своей страны»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Олимпиада-2032 Легкая атлетика

Станислав Поздняков считает, что россияне выступят под своим флагом на ОИ-2032.

«Безусловно, к 2032 году российские спортсмены, среди которых, вполне вероятно, окажутся и участники сегодняшних игр «Дети Азии», будут снова выступать под флагом и с гимном своей страны.

Но я надеюсь, что это произойдет раньше. Любая политическая турбулентность рано или поздно закончится, а фундаментальные олимпийские ценности остаются вне зависимости от того, кто будет у руля Международного олимпийского комитета в Лозанне», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

Поздняков об Олимпиаде-2028: «Считаю, к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя»

Поздняков о юношеских Олимпийских играх-2026: «Существует высокая степень уверенности, что наши спортсмены смогут участвовать в соревнованиях»

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55 комментариев
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Что-то сроки все дальше и дальше возвращения
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+52
и буквально под этой же новостью ссылки на: "Поздняков: На Олимп играх 2026 спортсмены будут выступать на соревнованиях...", "Поздняков: "На Олимп играх 2028 все вернется на круги своя...", теперь вот и до 2032 добрался))
забавно видеть как у него с каждым разом сроки все дальше и дальше сдвигаются))
+40
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+39
как страна называться будет?
+34
-3
+31
Вспоминается притча про Ходжу Насреддина, шаха и ишака.
+22
-1
+21
Астролог, блин.
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0
+18
Ответ Artur Kovas
Что-то сроки все дальше и дальше возвращения
Скоро (с)
+17
0
+17
Знакомая песня . Вы держитесь , к 32му к 36му обязательно всё будет.
+13
-1
+12
Ответ GLW
как страна называться будет?
разные будут названия, видимо.
+13
-2
+11
Ну, насчет 2032 не уверен, но в 2082 - сто процентов))) Либо ишак сдохнет, либо падишах...
+10
0
+10
Техника развешивания лапши у наших чиновников всегда на высоте. Главное, уверенности в голосе побольше.
+10
-2
+8
Поздняков сам себе противоречит. Постоянно была риторика о том, что Олимпийское движение разваливается, статус игр падает, теряется интерес. Теперь говорит о неизменных олимпийских ценностях. Похоже забывает о том, что говорил ранее.
+7
0
+7
Получается что Вадим Вадимыч к 2032 уже того...
+8
-2
+6
Ответ Potapson
Астролог, блин.
Дожить бы, а то с такой риторикой и угрозами далеко не уедем, куда уж там до 2032 года, не смешите!….)
+7
-1
+6
Об этом говорит средний возраст советских генсеков или как он определил?
+6
0
+6
Если бы 2036-й сказал, хоть какая-то логика бы прослеживалась.
+5
-1
+4
Нда прогноз как в притче про восточного мудреца - или ишак подохнет , или падишах к тому времени помрет или сам мудрец коньки откинет
+6
-2
+4
Это типа , они с Фетисовым так решили?
+4
0
+4
"К первому ноября дорога будет готова!"
"15-ого ноября откроем!"
"Да что вы пристали с этой дорогой!?"
+3
0
+3
Как же тошнит от вас, словоблудов ((
+3
0
+3
Развязать войну в Европе = политическая турбулентность. Как все просто у него голове
+4
-2
+2
А что вдруг если нет?
+2
0
+2
24 июня Поздняков об Олимпиаде-2028: «Считаю, к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя»

27 июня Станислав Поздняков: «К 2032 году российские спортсмены будут снова выступать под флагом и с гимном своей страны»
...
30 июня Поздняков: к 2036 году всё будет путём
+2
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Слишком оптимистичный прогноз
+1
0
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Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.
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Забыл добавить что надо лишь немного потерпеть.
+2
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А прогнозы всё хуже и хуже ...
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А Ходжа научит осла говорить. А к 2036-ому - ещё и танцевать.
+2
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Вангует...
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до 32 не каждый еше доживет...
+1
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Осталось только дожить🤔
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