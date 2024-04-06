Станислав Поздняков: «Олимпийский комитет России на стороне тех спортсменов, для кого условия МОК неприемлемы»

Поздняков заявил, что у ОКР и Минспорта разный подход к вопросу участия в Играх-2024.

«В своем комментарии от 26 февраля руководитель пресс-службы главы государства констатировал, что в России нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов на олимпийских играх в Париже.



Полностью согласен с данным утверждением, которое, в том числе, подчеркивает существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по данному вопросу.

Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме.

Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях.



Также необходимо должным образом поблагодарить каждого, кто не остается сейчас равнодушным к развернувшейся дискуссии по поводу выступления «спортсменов-теннисистов с российским паспортом», а именно такая формулировка содержится в решении исполкома МОК, на Играх в Париже.

Независимо от позиции и мнений, которые изложены на текущий момент», – написал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?