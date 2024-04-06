Станислав Поздняков: «Олимпийский комитет России на стороне тех спортсменов, для кого условия МОК неприемлемы»
Поздняков заявил, что у ОКР и Минспорта разный подход к вопросу участия в Играх-2024.
«В своем комментарии от 26 февраля руководитель пресс-службы главы государства констатировал, что в России нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов на олимпийских играх в Париже.
Полностью согласен с данным утверждением, которое, в том числе, подчеркивает существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по данному вопросу.
Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме.
Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях.
Также необходимо должным образом поблагодарить каждого, кто не остается сейчас равнодушным к развернувшейся дискуссии по поводу выступления «спортсменов-теннисистов с российским паспортом», а именно такая формулировка содержится в решении исполкома МОК, на Играх в Париже.
Независимо от позиции и мнений, которые изложены на текущий момент», – написал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?
"Мы на стороне этих только..."
"Сборная иноагентов"...
И ВОТ ТАКИЕ люди при этом заявляют что "Запад нас разобщает и разъединяет и что спорт должен наоборот - не иметь политики и помогать общению и дружбе, ага
НО! Заметьте - сегодня уже "более обтекаемые формулировки" - палкой ткнули, видимо, сверху
А не то, что тебе твердят.
А будешь спрашивать разрешения,
Обязательно — запретят!"
(из "Песни про счастье")