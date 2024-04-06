Станислав Поздняков: «Олимпийский комитет России на стороне тех спортсменов, для кого условия МОК неприемлемы»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Министерство спорта России Париж-2024 Легкая атлетика

Поздняков заявил, что у ОКР и Минспорта разный подход к вопросу участия в Играх-2024.

«В своем комментарии от 26 февраля руководитель пресс-службы главы государства констатировал, что в России нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов на олимпийских играх в Париже.

Полностью согласен с данным утверждением, которое, в том числе, подчеркивает существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по данному вопросу.

Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме.

Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях.

Также необходимо должным образом поблагодарить каждого, кто не остается сейчас равнодушным к развернувшейся дискуссии по поводу выступления «спортсменов-теннисистов с российским паспортом», а именно такая формулировка содержится в решении исполкома МОК, на Играх в Париже.

Независимо от позиции и мнений, которые изложены на текущий момент», – написал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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20 комментариев
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Олимпийский комитет России подлежит расформированию
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С такими друзьями и врагов не надо
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ОКР официально отстранен, можно не обращать внимание на лозунги его т.н. руководителя.
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"Баррикады"...

"Мы на стороне этих только..."

"Сборная иноагентов"...

И ВОТ ТАКИЕ люди при этом заявляют что "Запад нас разобщает и разъединяет и что спорт должен наоборот - не иметь политики и помогать общению и дружбе, ага

НО! Заметьте - сегодня уже "более обтекаемые формулировки" - палкой ткнули, видимо, сверху
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Ответ Hardy
Олимпийский комитет России подлежит расформированию
Они все, как один, в списках на награждение.
+2
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Получил по шапке, холуй?
+2
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Ответ Viks
Поздняков еврей что ли? "на стороне тех спортсменов, для кого условия МОК неприемлемы» --- Что за игра словами? Путин чётко дал Позднякову указание: Представить РЕКОМЕНДАЦИИ!
Нет, он кретин, причём русский, а ты антисемит и пойдёшь в бан
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Ответ Viks
ОКР отстранён от международных дел, а внутренние решения выдавать ему никто не запрещал.
Олимпиада это вроде про международные дела? Какой смысл существования этого комитета, если Россия не участвует?
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В гос. органы только по результатам отрицательного отбора попадают
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ОКР дисквалифицирован, так что все это не более чем пук в лужу. Поедут как миленькие и Винер им не помеха
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Это все уже было 110 лет назад. Большевики, меньшевики и монархисты.
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Олимпийский комитет России делит спортсменов на первый, правильный, сорт и низший сорт
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"Так что сам выдавай решения,
А не то, что тебе твердят.
А будешь спрашивать разрешения,
Обязательно — запретят!"
(из "Песни про счастье")
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А нахрен он нужен, этот окр, если он против участия на ои
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Пусть лучше мои налоги уйдут на спортсменов, отобравшихся в Париж, нежели чем на ОКР и войну в Украине
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Ответ 87mores
С такими друзьями и врагов не надо
Лучше врагов это хитрожопые друзья
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Ответ Gonzo754
ОКР официально отстранен, можно не обращать внимание на лозунги его т.н. руководителя.
ОКР отстранён от международных дел, а внутренние решения выдавать ему никто не запрещал.
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Президент заявил что спортсмены если хотят должны ехать, другое дело, что чинуши пугают, что РФ не сможет ничем помочь тем кто поедет, что тоже конечно такое, для столь сильной страны, как РФ, но подобные заявления должны быть как минимум официально осуждены, хотя бы говорящими усами
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