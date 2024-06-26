Данил Лысенко: «Хочу прыгнуть не хуже первой тройки на Олимпиаде. Чтобы там помнили, что было бы по-другому, если бы мы поехали в Париж»

Теги сборная России прыжки в высоту сборная Италии по легкой атлетике Париж-2024 Мутаз Баршим сборная Катара Данил Лысенко Джанмарко Тамбери Игры БРИКС Легкая атлетика

Прыгун в высоту Данил Лысенко поделился мнением об Играх БРИКС.

Игры БРИКС как-то компенсируют отсутствие у вас международных соревнований?

— Я думаю, да. Классно было в Казани. Все равно это что-то новое. Новый уровень по сравнению с внутрироссийскими соревнованиями. И какие-то воспоминания. Всё это хорошо. Особенно в том случае, когда от нас ничего не зависит в плане выступлений на международной арене. Считаю классным то, что в России организовали такие соревнования, как Игры БРИКС.

— Уровень выше, чем, к примеру, на чемпионате России?

— Ну да. Все-таки второе и третье места в моей дисциплине заняли белорусы. С ними мы, конечно, частенько встречаемся в последние два года в секторах. Но все равно они повышают уровень по сравнению с внутренними соревнованиями в нашей стране.

А ребята, которые из других стран, конечно, показали результаты сильно ниже, чем мы и белорусы. Но там было много молодых. Думаю, все лучшие не приехали, потому что готовятся к Олимпиаде. Такое не совместишь физически с Играми БРИКС. Так что в принципе я их понимаю. И в общем это не делает соревнования в Казани хуже.

— Будете смотреть Олимпиаду в Париже?

— Высоту посмотрю. Интересно ее посмотреть.

— Кого считаете фаворитом в высоте на Олимпиаде?

Джанмарко Тамбери, естественно. По Мутазу Баршиму пока не знаю, на что он сейчас способен.

— Какие дальнейшие планы на нынешний сезон?

— Конкретных планов пока нет. Впереди еще много интересных соревнований. Будем прыгать, где получится. Ну и, конечно, хочется показать хороший результат, чтобы заочно посоперничать с теми, кто будет выступать на Олимпиаде.

— Есть цель перепрыгнуть олимпийский результат?

— Да. Хотя бы прыгнуть не хуже первой тройки на Олимпиаде. Чтобы он был выше, чем у кого-то с олимпийского пьедестала. Чтобы они не то чтобы расслаблялись... Но помнили, что было бы по-другому, если бы в Париж мы поехали, – рассказал серебряный призер чемпионата мира-2017.

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2 комментария
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Не говори "Гоп", пока не перепрыгнул.
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А чего не поехал на олимпиаду. ? Губерниев с Карелиным таких не одобряют.
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