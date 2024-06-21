Свищев о недостатках в деятельности Минспорта: «В основном они связаны с неполностью введенными строительными объектами»

Депутат Дмитрий Свищев объяснил недостатки в деятельности Минспорта.

Счетная палата выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 млрд рублей в деятельности министерства за 2023 год.

«Один из вопросов на вчерашнем заседании был отчет Счетной палаты о работе Минспорта за 2023 год. Нецелевого использования денег не было определено.

Действительно, недостатки были. В основном они связаны с неполностью введенными строительными объектами. В прошлом году министерство работала неплохо, более эффективно. Сейчас в новом составе Минспорту есть над чем работать.

Причины этому есть разные – недостаток финансирования, повышение стоимости спортивных материалов и услуг. В основном, это, конечно, проблемы с финансированием. Но это не дает основания не достраивать объекты.

Вчера мы рассматривали три вопроса – до сих пор не сданы три долгостроя в Самаре, Астраханской области и Республике Тыва. Туда вложены государственные инвестиции, это и региональный, и федеральный бюджет, большие деньги.

Самая плачевная ситуация в Астрахани и Тыве. Я неоднократно сам выезжал в центр водных видов спорта в Астрахани, надеюсь, что проблема будет решена.

В Тыве момент еще более сложный, объект не могут сдать с 2019 года, это не лезет ни в какие ворота. Министр спорта Тывы игнорирует вопрос и не выходит на связь. Мы обратим внимание главы региона на это.

Если так и продолжится, то скоро эти объекты просто станут руинами. Мы взяли под депутатский контроль каждый из объектов», – сказал .