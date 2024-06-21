Свищев о недостатках в деятельности Минспорта: «В основном они связаны с неполностью введенными строительными объектами»

Теги Дмитрий Свищев Министерство спорта России деньги Водные виды

Депутат Дмитрий Свищев объяснил недостатки в деятельности Минспорта.

Счетная палата выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 млрд рублей в деятельности министерства за 2023 год.

«Один из вопросов на вчерашнем заседании был отчет Счетной палаты о работе Минспорта за 2023 год. Нецелевого использования денег не было определено.

Действительно, недостатки были. В основном они связаны с неполностью введенными строительными объектами. В прошлом году министерство работала неплохо, более эффективно. Сейчас в новом составе Минспорту есть над чем работать.

Причины этому есть разные – недостаток финансирования, повышение стоимости спортивных материалов и услуг. В основном, это, конечно, проблемы с финансированием. Но это не дает основания не достраивать объекты.

Вчера мы рассматривали три вопроса – до сих пор не сданы три долгостроя в Самаре, Астраханской области и Республике Тыва. Туда вложены государственные инвестиции, это и региональный, и федеральный бюджет, большие деньги.

Самая плачевная ситуация в Астрахани и Тыве. Я неоднократно сам выезжал в центр водных видов спорта в Астрахани, надеюсь, что проблема будет решена.

В Тыве момент еще более сложный, объект не могут сдать с 2019 года, это не лезет ни в какие ворота. Министр спорта Тывы игнорирует вопрос и не выходит на связь. Мы обратим внимание главы региона на это.

Если так и продолжится, то скоро эти объекты просто станут руинами. Мы взяли под депутатский контроль каждый из объектов», – сказал Свищев.

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11 комментариев
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Пилите, Шура, пилите!
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скоро эти объекты просто станут руинами. --- Ну, нормально: сотни миллионов распилили, а объект спишут как руину.
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В общем ерунда какая-то, больше шума из ничего, со временем достроим, главное запастись терпением, не переживайте граждане… бла-бла-бла….🤥👋
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Школа Загитовой? 😳
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Там железную дорогу построить не могут, хотя в закладке рельсы участвовал сам... премьер-министр😏
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Я же не против, я просто читаю ... В основном... А не в основном с чем связаны? Все-таки, три лярда, даже если один процент приходится на не "в основном", все равно 30 миллионов подходят под особо крупный размер. Хочется знать, а что это так мимоходом-то?
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Слава богу каток Загитовой строит министерство спорта Татарстана там о точно таких проблем не будет, или будет
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А мне кажется, что связано это не с недостроем, а с наглым воровством всех сидящих на госкормушке. И реальные масштабы воровства - в 20-30 раз больше. И не только в спорте, а вообще во всех министерствах. И рыба больше всего гниет с головы
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Плачевная история в Туве и Астрахани потому, что Свищев неоднократно выезжал туда.
принять Свищева допогого стоит. к тому же он пишет о нехватке денег, а отчет о неизрасходованных.
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