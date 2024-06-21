Счетная палата выявила недостатки в 3,5 млрд рублей в деятельности Министерства спорта за 2023 год

Теги Министерство спорта России деньги Легкая атлетика

В деятельности Минспорта за 2023 год выявили недостатки в 3,5 млрд рублей.

Счетная палата выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 млрд рублей в деятельности министерства спорта за 2023 год.

Согласно докладу, представленному заместителем председателя Счетной палаты Галиной Изотовой на заседании комитета Госдумы по спорту, бюджетная отчетность ведомства за 2023 год признана достоверной.

Расходы министерства спорта составили 71,4 млрд рублей. Выполнение результатов госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» составило 71,0%, федеральной программы «Спорт – норма жизни» – 76,5%.

Причинами недостижения результатов названы недопуск российских спортсменов до международных соревнований, удорожание стоимости стройматериалов и корректировка сметы, невыполнение графика строительно-монтажных работ и позднее заключение госконтрактов.
 
Также зафиксированы завышение субсидий регионам на создание спортобъектов на 582,7 млн рублей и нарушения предоставления грантов спортивным федерациям, в частности, не принято решение об отказе в предоставлении гранта федерациям на приобретение оргтехники и транспортных средств на сумму 16,2 млн рублей и не издан указ об утверждении перечня имущества для материально-технического обеспечения сорных команд России.

Минспорт получил оценку 38,5 балла по качеству управления государственными финансами. Лучше результат был достигнут в 2020 году (46 баллов). Согласно решению коллегии Счетной палаты направлены информационные письма в Правительство РФ, Минспорт и Минстрой России, а также обращение в Генпрокуратуру страны и Росстат. Заключение о результатах направлено в Совет Федерации и Госдуму.

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25 комментариев
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Мелочитесь тоже из-за каких-то пары-тройки миллиардов. А вот вы представьте что их на десятерых надо поделить ровно,вот где проблема!
+19
-2
+17
«Недостатки»? Теперь это так называется?😄
+16
-2
+14
Ответ Люсия Федосова
Ну ждём обыски и посадки чиновников из Министерства Спорта .
Ну ждите 🤣
+11
-2
+9
Где деньги, Лебовски?
+8
-2
+6
"Ало, ну как там с деньгами?"
+7
-2
+5
Не украли, а выявили недостатки, не перепутайте
+3
0
+3
Ответ Люсия Федосова
Ну ждём обыски и посадки чиновников из Министерства Спорта .
Люсия, за коррупция сажают в богомерзкой Европе, не надо нам насаждать эти нетрадиционные ценности. В минспорта работают правильные люди, у них даже плакат с президентом висит над столом, они СВО поддерживают. А вы их под суд.
+4
-1
+3
Ответ Роберт Скуратов
"Ало, ну как там с деньгами?"
"С какими деньгами?"
+3
0
+3
Проблема с деньгами решена, их нет!
+3
0
+3
Снова клятое НАТО облапошило Минспорта.
+6
-3
+3
Ну ждём обыски и посадки чиновников из Министерства Спорта .
+5
-3
+2
Ответ Максим Гафаров
Не украли, а выявили недостатки, не перепутайте
не взрыв, а хлопок
не наводнение, а подтопление
+2
0
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Я конечно понимаю, что у всех свои недостатки, но будет ли производиться расследование, куда делись 3.5 млрд? Поиск виновных, возмещение ущерба? Или упомянули расхождение в отчетике и все, проехали, деньги успешно испарились
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Вот и начался разбор полётов ...
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Ухх, щас головы полетят! Полетят же, правда?
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Ответ Илья Савчук
Снова клятое НАТО облапошило Минспорта.
товарищ сталин ничего не знал, в ЦК пробрались враги
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Ответ TheDustman
«Недостатки»? Теперь это так называется?😄
Для памперсного поколения , "недостатки" и "недостача" одно и тоже. То ли еще будет.
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А бывшего уже успели наградить.
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Я тебе рубль дал, за кефиром послал где деньги? Что то из Ералаша
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«И борьба вроде бы ведется, а чего-то результатов мало. А результат в таких случаях — это посадки в тюрьму. Где посадки?».

ВВП в разговоре на президиуме правительства с представителями МВД, ФСБ и прокуратуры о борьбе с контрабандой и нелегальным производством, июнь 2009 г.
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Теперь поделим недостающие 3,5 млрд. на 75 млн. якобы занимающихся спортом (по уверениям бывшего министра) - получится 47 руб. - "полтинник" (бутылка пива). Ерунда, о чем речь!
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Ай-яй-яй, а кто это сделал?! 🤔
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Ответ Nomer22
Мелочитесь тоже из-за каких-то пары-тройки миллиардов. А вот вы представьте что их на десятерых надо поделить ровно,вот где проблема!
На десятерых можно что угодно разделить. А вот на 9 или 11...
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