Счетная палата выявила недостатки в 3,5 млрд рублей в деятельности Министерства спорта за 2023 год

В деятельности Минспорта за 2023 год выявили недостатки в 3,5 млрд рублей.

Счетная палата выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 млрд рублей в деятельности министерства спорта за 2023 год.

Согласно докладу, представленному заместителем председателя Счетной палаты Галиной Изотовой на заседании комитета Госдумы по спорту, бюджетная отчетность ведомства за 2023 год признана достоверной.

Расходы министерства спорта составили 71,4 млрд рублей. Выполнение результатов госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» составило 71,0%, федеральной программы « – норма жизни» – 76,5%.

Причинами недостижения результатов названы недопуск российских спортсменов до международных соревнований, удорожание стоимости стройматериалов и корректировка сметы, невыполнение графика строительно-монтажных работ и позднее заключение госконтрактов.



Также зафиксированы завышение субсидий регионам на создание спортобъектов на 582,7 млн рублей и нарушения предоставления грантов спортивным федерациям, в частности, не принято решение об отказе в предоставлении гранта федерациям на приобретение оргтехники и транспортных средств на сумму 16,2 млн рублей и не издан указ об утверждении перечня имущества для материально-технического обеспечения сорных команд России.

Минспорт получил оценку 38,5 балла по качеству управления государственными финансами. Лучше результат был достигнут в 2020 году (46 баллов). Согласно решению коллегии Счетной палаты направлены информационные письма в Правительство РФ, Минспорт и Минстрой России, а также обращение в Генпрокуратуру страны и Росстат. Заключение о результатах направлено в Совет Федерации и Госдуму.