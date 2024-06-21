Замминистра спорта Андрей Федоров о недостатках в 3,5 млрд: «Проведем служебные проверки. Большая группа нарушений связана с пропуском сроков принятия решений»

Теги Министерство спорта России Р-Спорт деньги Андрей Федоров Легкая атлетика

Замминистра спорта Андрей Федоров сказал о недостатках в ведомстве в 2023 году.

Счетная палата выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Уточненная бюджетная отчетность за 2023 год признана достоверной.

«Нет причин сомневаться в объективности проверки. Фактов нецелевого расходования бюджетных средств нет.

Установлены сроки проведения служебных разбирательств, министр все поручения дал. Будут проведены служебные проверки. Большая группа нарушений связана с целым рядом пропуска сроков принятия решений», – сказал Федоров.

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21 комментарий
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3,5 миллиарда растворились, но фактов нецелевого расходования финансов не обнаружено.... Кто бы сомневался, мыши сгрызли.
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И это всего лишь спорт, и то что смогли обнаружить...
Представляете какие суммы бесследно исчезают в МО?
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Ответ Westmoreland
3,5 миллиарда растворились, но фактов нецелевого расходования финансов не обнаружено.... Кто бы сомневался, мыши сгрызли.
Главное в ходе следствия не выйти на самих себя! (с.)
+6
0
+6
Ответ Westmoreland
3,5 миллиарда растворились, но фактов нецелевого расходования финансов не обнаружено.... Кто бы сомневался, мыши сгрызли.
Усушка, утруска, не только одни мыши виноваты ;)
+6
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Мы не тырили, мы просто решения поздно приняли.
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Сейчас всё аккуратно замылят ...
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Ну, как говорится, главное в ходе расследования не выйти на самих себя
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главное не выйти на самих себя
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Назначат виноватыми тех, кто ничего не решает.
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Если даже 100 человек задействовать в этой схеме , это уже 35 лямов на каждого , ну так с пивом потянет
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Как, однако, деликатно недостача названа недостатком. И верно, ведь недостатки есть у всех.
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Будет виновата вечерняя смена уборщиц, которая систематически похищала из столов чиновников случайно забытые ими взятки и бюджетные средства,ну чиновникам тоже свойственна забывчивость,а бессовестные уборщицы воспользовались этим.
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Просто к.... е , вам там как дышится то , живётся, министры , и прочие, осознавая что вы детей кинули на спортивные достижения и развитие .
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Вовремя не принял решение, и все. Миллиардов как не бывало
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Да че там расследовать, копейки несчастные. Сдвинем пенсионный возраст на пару годиков, делов то
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Зам. министру следовало бы перевести на русский язык, что значит туманная фраза: "Большая группа нарушений связана с целым рядом пропусков принятия решений". Т.е не понятно деньги на 3,5 миллиарда пропали или не пропали, или более понятными словами, их украли или нет? А если деньги пропали, то кто конкретно не принимал нужных решений, а деньги на эти не принятые решения были все же потрачены или украдены? Все эти объяснения выглядят как обычное словоблудие чиновников, оправдывающих свою не компетенцию или свою нечистоплотность и это еще мягко сказано.
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Недостатки в 3,5 миллиарда р есть, но они достоверные.
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Это Госдеп США заставил деньги пропасть через ЦБ РФ😏
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Ответ Westmoreland
3,5 миллиарда растворились, но фактов нецелевого расходования финансов не обнаружено.... Кто бы сомневался, мыши сгрызли.
Вы неправильно понимаете природу претензий.

Условно, заключили договор на поставку услуг. По мнению аудиторов он должен был быть заключён 1 июня, но заключили его 1 июля. Или приказы на сборы подписаны позже - это не нецелевое использование средств.

Либо тренер взял на сборы спортсмена, который по формальным причинам не мог в них участвовать,, но тренер решил, что это нужно.
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