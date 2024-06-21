Замминистра спорта Андрей Федоров о недостатках в 3,5 млрд: «Проведем служебные проверки. Большая группа нарушений связана с пропуском сроков принятия решений»

Замминистра спорта Андрей Федоров сказал о недостатках в ведомстве в 2023 году.

Счетная палата выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Уточненная бюджетная отчетность за 2023 год признана достоверной.

«Нет причин сомневаться в объективности проверки. Фактов нецелевого расходования бюджетных средств нет.

Установлены сроки проведения служебных разбирательств, министр все поручения дал. Будут проведены служебные проверки. Большая группа нарушений связана с целым рядом пропуска сроков принятия решений», – сказал Федоров.