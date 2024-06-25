Олимпийский отбор в США. Холл, Хокер и Дэвис победили, Норман – 2-й, Лоусон – 3-й

В Юджине проходят олимпийские отборочные старты в сборную США по легкой атлетике.

Национальные соревнования завершатся 30 июня. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпийский отбор в США

Юджин

24 июня

Женщины

800 м

1. Ниа Акинс – 1.57,36

2. Элли Уилсон – 1.58,32

3. Джульетт Уиттакер – 1.58,45

5000 м

1. Элинор Пурье Сен-Пьер – 14.40,34

2. Элиз Крэнни – 14.40,36

3. Карисса Швейцер – 14.45,12

Прыжки в высоту

1. Чарити Хафнэгель – 1,94

2. Рейчел Гленн – 1,94

3-4. Вашти Каннингем – 1,91

3-4. Дженна Роджерс – 1,91

Мужчины

400 м

1. Куинси Холл – 44,17

2. Майкл Норман – 44,41

3. Крис Бэйли – 44,42

1500 м

1. Коул Хокер – 3.30,59

2. Яред Нугусе – 3.30,86

3. Хоббс Кесслер – 3.31,53

Прыжки в длину

1. Джеремайя Дэвис – 8,20

2. Малкольм Клемонс – 8,18

3. Джэррион Лоусон – 8,18