Олимпийский отбор в США. Холл, Хокер и Дэвис победили, Норман – 2-й, Лоусон – 3-й
В Юджине проходят олимпийские отборочные старты в сборную США по легкой атлетике.
Национальные соревнования завершатся 30 июня. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Олимпийский отбор в США
Юджин
24 июня
Женщины
800 м
1. Ниа Акинс – 1.57,36
2. Элли Уилсон – 1.58,32
3. Джульетт Уиттакер – 1.58,45
5000 м
1. Элинор Пурье Сен-Пьер – 14.40,34
2. Элиз Крэнни – 14.40,36
3. Карисса Швейцер – 14.45,12
Прыжки в высоту
1. Чарити Хафнэгель – 1,94
2. Рейчел Гленн – 1,94
3-4. Вашти Каннингем – 1,91
3-4. Дженна Роджерс – 1,91
Мужчины
400 м
1. Куинси Холл – 44,17
2. Майкл Норман – 44,41
3. Крис Бэйли – 44,42
1500 м
1. Коул Хокер – 3.30,59
2. Яред Нугусе – 3.30,86
3. Хоббс Кесслер – 3.31,53
Прыжки в длину
1. Джеремайя Дэвис – 8,20
2. Малкольм Клемонс – 8,18
3. Джэррион Лоусон – 8,18