Михаил Дегтярев: «На физкультуру и спорт в России оценочно тратится полтриллиона рублей. Это большие деньги»

Михаил Дегтярев назвал сумму, которая тратится на физкультуру и спорт в России.

Министр спорта РФ рассказал о разработке комплексной программы развития спортивной отрасли в стране, а также заявил, что вложенные средства должны иметь максимальную отдачу.

«Комплексно это значит, что будут учитываться все источники денег – государственный и региональные бюджеты, а также средства частных и государственных корпораций. Учет, это для начала. То есть распределение государственных денег, да, это наша функция, мы регулятор, но учитывать и видеть мы просто обязаны.

Это огромные деньги. На сегодняшний день наши прямые бюджетные траты за последние годы колеблются от 65 до 50 миллиардов рублей. Это вроде бы небольшие деньги, но в целом в отрасли тратится на физкультуру и спорт оценочно полтриллиона рублей. Это большие деньги», – сказал Дегтярев.