Михаил Дегтярев: «На физкультуру и спорт в России оценочно тратится полтриллиона рублей. Это большие деньги»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев деньги массовый спорт Легкая атлетика

Михаил Дегтярев назвал сумму, которая тратится на физкультуру и спорт в России.

Министр спорта РФ рассказал о разработке комплексной программы развития спортивной отрасли в стране, а также заявил, что вложенные средства должны иметь максимальную отдачу.

«Комплексно это значит, что будут учитываться все источники денег – государственный и региональные бюджеты, а также средства частных и государственных корпораций. Учет, это для начала. То есть распределение государственных денег, да, это наша функция, мы регулятор, но учитывать и видеть мы просто обязаны.

Это огромные деньги. На сегодняшний день наши прямые бюджетные траты за последние годы колеблются от 65 до 50 миллиардов рублей. Это вроде бы небольшие деньги, но в целом в отрасли тратится на физкультуру и спорт оценочно полтриллиона рублей. Это большие деньги», – сказал Дегтярев.

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8 комментариев
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Ещё расскажите, сколько оседает в карманах чинуш
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Любимая игра чинуш - кидание в массы ничем не обоснованные цифры
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Пол триллиона на зп футболистам и хоккеистам🤷‍♂️
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Ладно бы на массовый спорт, детские секции, спортивные школы. А так по факту основная масса этих денег уходит на зарплаты футболистам/хоккеистам.
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"Пилите, Шура, пилите!"
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Полтриллиона долларов, евро или рублей сейчас тратится несомненно, но это точно не физкультура и спорт, Мишаня!!!
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На лечение больным детям всё ещё по sms-ке собирают деньги?
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Ответ Desperadoes
Ещё расскажите, сколько оседает в карманах чинуш
Я хотел с дочкой просто побросать мяч в корзину. Выяснилось, что бесплатно это сделать в городе-герое Смоленске просто негде. Поход в бассейн на двоих - 1050 рублей. А где же эти полтриллиона, Зин?
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