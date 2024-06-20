Минспорт поддержал законопроект об обязательном поднятии флага России на всех спортивных мероприятиях

Минспорт поддержал поднятие флага России на всех спортивных мероприятиях.

Министерство спорта РФ поддержало законопроект об обязательном поднятии российского флага во время торжественных церемоний на всех спортивных мероприятиях в стране.

«Поддерживаем законопроект без каких-либо замечаний», – сказал на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заместитель министра спорта Андрей Федоров.

Депутаты Свищев и Слуцкий подготовили законопроект об обязательном поднятии флага России на соревнованиях в стране