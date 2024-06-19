Сергей Шубенков: «Спасибо тем, кто проводит такие турниры, как Игры БРИКС, другие старты. Это дает нам возможность продолжать заниматься любимым делом»

Легкоатлет Сергей Шубенков поблагодарил организаторов Игр БРИКС.

Турнир проходит в Казани. Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами.

– С учетом бана и невозможности участвовать на Олимпиаде и чемпионатах мира как в последние два года находите мотивацию для продолжения выступлений?

– Мотивация у меня остается. Нам для этого сделали классные соревнования, на которых можно проявлять себя. Плюс есть неплохие призовые. Поэтому все в порядке. Даже со всеми своими травмами хочется и можется выступать. И даже иногда получается.

– Насколько вообще эти соревнования способны заменить вам Олимпиады и чемпионаты мира?

– Понятно, что чисто спортивный уровень ниже, поскольку на Олимпийских играх и чемпионатах мира собираются лучшие спортсмены планеты. Но что нам из-за этого теперь ничего не делать? Не организовывать соревнования и не участвовать в них?

Не мы отказались от участия в международных соревнованиях – это уже к МОК и международным спортивным федерациям вопросы, почему они так с нами поступили. Так что спасибо тем, кто проводит такие турниры, как Игры БРИКС, другие старты. Это дает нам возможность продолжать заниматься любимым делом.

– Организация Игр БРИКС как вам?

– Все отлично. Соревнования отличные, все организовано на самом высоком уровне. Конечно, не Олимпийские игры – там все гораздо масштабнее. Но в остальном особых отличий не вижу. А особенно приятно, что смог выступить под своим флагом, послушать на награждении российский гимн, пусть он был и не в мою честь, а в честь победившего Артема Макаренко. Которого я поздравляю с победой.

– Когда в последний раз выступали под российским флагом?

– В 2019 году на Военных играх в Китае. Редко появляется такая возможность выйти на международный старт под символикой своей страны. Так что за это организаторам Игр БРИКС особая благодарность. Жаль, что только выиграть не удалось в такой ситуации, – сказал .