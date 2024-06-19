Сергей Шубенков: «Спасибо тем, кто проводит такие турниры, как Игры БРИКС, другие старты. Это дает нам возможность продолжать заниматься любимым делом»

Теги сборная России Сергей Шубенков Артем Макаренко Бег Игры БРИКС Легкая атлетика

Легкоатлет Сергей Шубенков поблагодарил организаторов Игр БРИКС.

Турнир проходит в Казани. Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами.

– С учетом бана и невозможности участвовать на Олимпиаде и чемпионатах мира как в последние два года находите мотивацию для продолжения выступлений?

– Мотивация у меня остается. Нам для этого сделали классные соревнования, на которых можно проявлять себя. Плюс есть неплохие призовые. Поэтому все в порядке. Даже со всеми своими травмами хочется и можется выступать. И даже иногда получается.

– Насколько вообще эти соревнования способны заменить вам Олимпиады и чемпионаты мира?

– Понятно, что чисто спортивный уровень ниже, поскольку на Олимпийских играх и чемпионатах мира собираются лучшие спортсмены планеты. Но что нам из-за этого теперь ничего не делать? Не организовывать соревнования и не участвовать в них?

Не мы отказались от участия в международных соревнованиях – это уже к МОК и международным спортивным федерациям вопросы, почему они так с нами поступили. Так что спасибо тем, кто проводит такие турниры, как Игры БРИКС, другие старты. Это дает нам возможность продолжать заниматься любимым делом.

– Организация Игр БРИКС как вам?

– Все отлично. Соревнования отличные, все организовано на самом высоком уровне. Конечно, не Олимпийские игры – там все гораздо масштабнее. Но в остальном особых отличий не вижу. А особенно приятно, что смог выступить под своим флагом, послушать на награждении российский гимн, пусть он был и не в мою честь, а в честь победившего Артема Макаренко. Которого я поздравляю с победой.

– Когда в последний раз выступали под российским флагом?

– В 2019 году на Военных играх в Китае. Редко появляется такая возможность выйти на международный старт под символикой своей страны. Так что за это организаторам Игр БРИКС особая благодарность. Жаль, что только выиграть не удалось в такой ситуации, – сказал Шубенков.

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5 комментариев
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Шубенков говорит спасибо тем, кто лишил нас Олимпиады и подарил нам Игры БРИКС, от души спасибо, блин.
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Шубенков: Спасибо тем кто проводит такие Игры.
Это позволяет таким как я очень хорошо зарабатывать.
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Позавчера говорил, что боится, что снимут с госфинансирования. Вот и подтверждение.
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весёлые старты...
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Что это ещё за дело такое, какая от него людям польза? Никак не могу понять я этого госфинансирования.
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