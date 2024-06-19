Шубенков о том, как долго планирует выступать: «Очень хочу до 38 продержаться. Потому что Олимпийские игры»
Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как долго планирует выступать.
– Еще верите, что когда-нибудь примете участие на чемпионате мира или Европы?
– Нет, ну когда-нибудь... Когда-нибудь-то, наверное, все произойдет. В ближайшие год-два, наверное, нет, но все зависит от нашего высокого руководства и результатов в военных конфликтах, скажем так.
– Готовы еще из принципа продолжать выступать, чтобы дождаться этого момента?
– Я посмотрю. Не знаю пока. Осталось не так много лет, когда я могу себе позволить потренироваться и повыступать на высоком уровне.
– Какой предельный возраст для себя обозначили?
– Ну я очень хочу до 38 продержаться. Но... Не знаю.
– Почему именно до 38?
– Ну потому что Олимпийские игры.
– Значит, все-таки рассчитываете поехать в Лос-Анджелес?
– Конечно! – сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.