Шубенков о том, как долго планирует выступать: «Очень хочу до 38 продержаться. Потому что Олимпийские игры»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков Лос-Анджелес-2028 Легкая атлетика

Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, как долго планирует выступать.

– Еще верите, что когда-нибудь примете участие на чемпионате мира или Европы?

– Нет, ну когда-нибудь... Когда-нибудь-то, наверное, все произойдет. В ближайшие год-два, наверное, нет, но все зависит от нашего высокого руководства и результатов в военных конфликтах, скажем так.

– Готовы еще из принципа продолжать выступать, чтобы дождаться этого момента?

– Я посмотрю. Не знаю пока. Осталось не так много лет, когда я могу себе позволить потренироваться и повыступать на высоком уровне.

– Какой предельный возраст для себя обозначили?

– Ну я очень хочу до 38 продержаться. Но... Не знаю.

– Почему именно до 38?

– Ну потому что Олимпийские игры.

– Значит, все-таки рассчитываете поехать в Лос-Анджелес?

– Конечно! – сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.

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5 комментариев
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Ага) Три Олимпиады пропустил, а в Лос-Анджелес поедет в 38.
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🤣
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Много людей за то, чтоб он поехал на следующие ОИ.
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Ответ selso99
Ага) Три Олимпиады пропустил, а в Лос-Анджелес поедет в 38.
Ни в какой ЭлЭй он, конечно, не поедет, просто хочет еще четыре года просто так получать деньги по ставке члена сборной плюс деньги от региона.
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