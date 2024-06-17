МОК: «Все проверки по уже опубликованным спортсменам завершены. Новые не запланированы»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

МОК не будет дополнительно проверять допущенных к Олимпиаде россиян.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет. 

На данный момент к Играм допущены 14 российских спортсменов. 

«Все проверки по уже опубликованным спортсменам завершены. Новые не запланированы», – заявили в МОК. 

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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5 комментариев
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Но будут еще другие виды спорта, ждем
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Люди уже не замечают, похоже, насколько крипи это всё звучит. Классика музыкального искусства по этому случаю

https://youtu.be/skh2fuwrmqU?si=npb0NaCfM2Q1yBuh
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Ответ nwgdm7y2p6
Но будут еще другие виды спорта, ждем
Какие виды спорта появились там наших нет. А новых видов спорта больше не было и не будет
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Ответ Александр Кудрявцев
Какие виды спорта появились там наших нет. А новых видов спорта больше не было и не будет
Будут
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