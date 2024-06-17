МОК: «Все проверки по уже опубликованным спортсменам завершены. Новые не запланированы»

МОК не будет дополнительно проверять допущенных к Олимпиаде россиян.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

На данный момент к Играм допущены 14 российских спортсменов.

«Все проверки по уже опубликованным спортсменам завершены. Новые не запланированы», – заявили в МОК.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в .

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?