Сергей Шубенков: «Надеялись на Игры дружбы, но нас от них освобождают в последний момент. Обидно, но придется еще годик продержаться»

Теги Бег сборная России Сергей Шубенков Игры дружбы Легкая атлетика

Сергей Шубенков рассказал, что надеялся выступить на Играх дружбы в этом году.

Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Но в оргкомитете заявили, что в ближайшее время появится информация о переносе.

– Во сколько раз меньше ты стал зарабатывать без международных стартов?

– Ну, раз в 10.

– Что тебя мотивирует продолжать? Олимпиады нет, Игры дружбы съехали, остались только БРИКС.

– На самом деле, мы прицеливались именно на Дружбу. Тот старт, к которому хотелось очень хорошо подвестись. Вот выигрываешь этот турнир – и уже точно можно спокойно уходить. Но ее, судя по новостям, переносят на 2025-й. Получается, придется еще годик повоевать!

– С твоей стороны этот перенос не воспринимается как кидалово? 

– Да так оно у нас и работает. Мы надеялись на чемпионат мира, потом на Игры дружбы, а нас от них освобождают в самый последний момент. Такова жизнь. Рано или поздно и карьера закончится. Кстати, у меня для тебя плохие новости: и умирать нам всем когда-то придется. 

Обидно за Дружбу? Обидно. Но придется еще годик продержаться. Да и думаю я не об отменах и переносах, а о том, на что могу повлиять. У меня есть насущные проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас, – сказал чемпион мира в барьерном беге в интервью Sports. 

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова

24 комментария
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Ответ Молодец
Сергей хороший спортсмен. А простейшие выводы он умеет делать? Причины почему он не участвует во всех топовых международных соревнованиях, почему и кто его лишил любой работы и дохода? Если понимает, то почесу нет заявлений по этому поводу?
Не хочет в тюрьму или чтобы отправили умирать, чё тут думать-то. Мы по этому же поводу молчим.
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+23
Наивный бедняга. Он всё ещё не понял, что обещания властей вообще, а, главное, лично президента не стоят вообще ничего в России? Пускай изучит хотя бы последние 10 лет заявлений с высоких трибун в разрезе "обещали-сделали"
+25
-4
+21
Но два плюс два сложить не получается никак
+18
-5
+13
Игры Дружбы перегруппировались на более выгодные рубежи 🙃
+12
-1
+11
Сергей хороший спортсмен. А простейшие выводы он умеет делать? Причины почему он не участвует во всех топовых международных соревнованиях, почему и кто его лишил любой работы и дохода? Если понимает, то почесу нет заявлений по этому поводу?
+12
-2
+10
Да за последние годы мы уже привыкли к «освобождению» о котором нас не просили.
+4
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+3
никакого сочувствия такие деятели не вызывают. в голове только бабки
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Иди работать тренером. В чем трудности? С такими достижениями можно приличные деньги заработать. Набрал три-четыре группы по 6-8 человек, с каждого по 500-600 рублей. Вот тебе и заработок. В день можно по 5-6К зарабатывать. Вполне пристойно.
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Ответ kost68
звание чемпиона ОИ можно монетезировать, не здесь, так там. просто бубочка не хочет ничего делать, хочет чтобы ему все на блюдечке принесли
Он не чемпион ОИ.
+2
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Комик.
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Ответ Melnikov1968
Иди работать тренером. В чем трудности? С такими достижениями можно приличные деньги заработать. Набрал три-четыре группы по 6-8 человек, с каждого по 500-600 рублей. Вот тебе и заработок. В день можно по 5-6К зарабатывать. Вполне пристойно.
звание чемпиона ОИ можно монетезировать, не здесь, так там. просто бубочка не хочет ничего делать, хочет чтобы ему все на блюдечке принесли
+1
0
+1
Ответ kost68
звание чемпиона ОИ можно монетезировать, не здесь, так там. просто бубочка не хочет ничего делать, хочет чтобы ему все на блюдечке принесли
Он правда не ОИ, но в основном ваша правда.
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Ответ kost68
и не будет. если участвовать не будет в ОИ
В нынешней своей форме даже гипотетически едва ли он им бы стал. Получить нейтральный статус, не рискуя остатками карьеры можно только при содействии государства.
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Ответ papadok
Он не чемпион ОИ.
и не будет. если участвовать не будет в ОИ
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Ответ Syndycate
Все всё понимают, но что ты от них хочешь? Ну выскажется он, и что? Всё сразу наладится?)
Топовые спортсмены спокойно могли бы высказаться, но почти никто этого не сделал.
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Ответ Молодец
Сергей хороший спортсмен. А простейшие выводы он умеет делать? Причины почему он не участвует во всех топовых международных соревнованиях, почему и кто его лишил любой работы и дохода? Если понимает, то почесу нет заявлений по этому поводу?
Все всё понимают, но что ты от них хочешь? Ну выскажется он, и что? Всё сразу наладится?)
+4
-4
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Ответ kost68
никакого сочувствия такие деятели не вызывают. в голове только бабки
А у тебя? Что в жизни главное?
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Поражён вашей неудачей!!!
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И через год этих Игр дружбы не будет.
На них сложно обеспечить нормальное представительство сильнейших спортсменов, а денег вбухать надо немеряно.
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А он наверное ещё не слышал, что у нас хороший паритет покупательной способности.
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Был профессионалом - стал философом, интересно кем будет на пенсии.
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Годик еще терпим
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Держитесь там, ага, ведь век спортсмена такой длинный.
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