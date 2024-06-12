Сергей Шубенков: «Надеялись на Игры дружбы, но нас от них освобождают в последний момент. Обидно, но придется еще годик продержаться»

Сергей Шубенков рассказал, что надеялся выступить на Играх дружбы в этом году.

Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Но в оргкомитете заявили, что в ближайшее время появится информация о переносе.

– Во сколько раз меньше ты стал зарабатывать без международных стартов?

– Ну, раз в 10.

– Что тебя мотивирует продолжать? Олимпиады нет, Игры дружбы съехали, остались только БРИКС.

– На самом деле, мы прицеливались именно на Дружбу. Тот старт, к которому хотелось очень хорошо подвестись. Вот выигрываешь этот турнир – и уже точно можно спокойно уходить. Но ее, судя по новостям, переносят на 2025-й. Получается, придется еще годик повоевать!

– С твоей стороны этот перенос не воспринимается как кидалово?

– Да так оно у нас и работает. Мы надеялись на чемпионат мира, потом на Игры дружбы, а нас от них освобождают в самый последний момент. Такова жизнь. Рано или поздно и карьера закончится. Кстати, у меня для тебя плохие новости: и умирать нам всем когда-то придется.

Обидно за Дружбу? Обидно. Но придется еще годик продержаться. Да и думаю я не об отменах и переносах, а о том, на что могу повлиять. У меня есть насущные проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас, – сказал чемпион мира в барьерном беге в интервью Sports.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова