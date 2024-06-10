Дружинин о возможном переносе Игр Дружбы: «Есть свои существенные плюсы и преимущества. Главное – никто не говорит об отмене и что идея Игр несостоятельна»

Теги МОК РФПВ Политика Станислав Дружинин Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Станислав Дружинин заявил о существенных плюсах в возможном переносе Игр Дружбы.

Планируется, что соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Но по информации «Спорт-Экспресса», Игры с высокой вероятностью перенесут на следующий год.

«Интернет полон слухов о переносе Игр Дружбы. Разворачиваются конспирологические теории и поиски виновных. Во-первых, это только разговоры, официально никаких решений не объявлено. Во-вторых, в переносе, если он состоится, есть свои существенные плюсы и преимущества. Главное – никто не говорит об отмене соревнований и о том, что сама идея Игр Дружбы несостоятельна.

Мировому спортивному сообществу во время происходящих глобальных геополитических изменений крайне необходимы статусные соревнования именно с такой понятной концепцией, отраженной в самом названии. Реализовать настолько амбициозный проект может только Россия. Нет сомнений, что именно такие международные соревнования будут проведены у нас на высочайшем уровне, как мы это умеем делать.

Понимаю организаторов, когда буквально через пару месяцев после Игр БРИКС необходимо провести не менее масштабный международный турнир. Поэтому нет никаких проблем в предоставлении, если понадобится, дополнительного времени на его подготовку.

С другой стороны, в подготовку Игр Дружбы вмешались политики и чиновники МОК, которые подают их как альтернативу Олимпиаде. Уверен, что Игры, как новый формат международных соревнований, должны состояться, в них видна перспектива и есть ожидания как со стороны спортсменов, так и всех любителей спорта», – написал глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Дружинин в своем телеграм‑канале.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

13 комментариев
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Чтобы не случилось - это было так задумано и делает нас сильнее!
+30
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Концепция очень простая, заманить кучу спортсменов и федераций огромным баблом просто за участие, грубо говоря купить их))
К спорту это не имеет вообще никакого отношения
+14
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+14
Ответ Al561
Концепция очень простая, заманить кучу спортсменов и федераций огромным баблом просто за участие, грубо говоря купить их)) К спорту это не имеет вообще никакого отношения
Концепция ещё проще - выманить бабла на подготовку и раскрутку игр, как в своё время сделал Пёс, обещавший Объединенный футбольный чемпионат России и Украины, а потом тихо слиться...☝️👏👏👏
+14
0
+14
Ответ Margor
Так а в чем причина?
Дружбы нет
+12
0
+12
Ну ладно, ну потратим мы охулиарды денег на организацию, ну решат завалить орги спортсменов баблом, ну захотят те вполне объяснимо заработать и приедут, что это изменит-то, в чем кроме пропагандистского пука смысл сего мероприятия будет-то?
+8
0
+8
Так а в чем причина?
+7
-1
+6
Ответ Margor
Так а в чем причина?
Да деньги однако закончились
+6
0
+6
Эритрея, Сомали и Афганистан очень расстроены
+4
-1
+3
Прям как в старом анекдоте, где стена рушится: "О, половина одиннадцатого. Точно по графику!"
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Налейте ему воду в бассейн, может с головой чуть получше станет.
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это все происки иноагентов. депутатам стоит
найти и наказать врагов
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Лучше всего вывести свои войска и начнется постепенное улучшение и взаимопонимание между странами
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Ответ Atsuktuvas
Чтобы не случилось - это было так задумано и делает нас сильнее!
Вспоминается универсальный штамп Серны Михайловны
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