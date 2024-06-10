Дружинин о возможном переносе Игр Дружбы: «Есть свои существенные плюсы и преимущества. Главное – никто не говорит об отмене и что идея Игр несостоятельна»

Станислав Дружинин заявил о существенных плюсах в возможном переносе Игр Дружбы.

Планируется, что соревнования пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Но по информации «Спорт-Экспресса», Игры с высокой вероятностью перенесут на следующий год.

«Интернет полон слухов о переносе Игр Дружбы. Разворачиваются конспирологические теории и поиски виновных. Во-первых, это только разговоры, официально никаких решений не объявлено. Во-вторых, в переносе, если он состоится, есть свои существенные плюсы и преимущества. Главное – никто не говорит об отмене соревнований и о том, что сама идея Игр Дружбы несостоятельна.

Мировому спортивному сообществу во время происходящих глобальных геополитических изменений крайне необходимы статусные соревнования именно с такой понятной концепцией, отраженной в самом названии. Реализовать настолько амбициозный проект может только Россия. Нет сомнений, что именно такие международные соревнования будут проведены у нас на высочайшем уровне, как мы это умеем делать.

Понимаю организаторов, когда буквально через пару месяцев после Игр БРИКС необходимо провести не менее масштабный международный турнир. Поэтому нет никаких проблем в предоставлении, если понадобится, дополнительного времени на его подготовку.

С другой стороны, в подготовку Игр Дружбы вмешались политики и чиновники МОК, которые подают их как альтернативу Олимпиаде. Уверен, что Игры, как новый формат международных соревнований, должны состояться, в них видна перспектива и есть ожидания как со стороны спортсменов, так и всех любителей спорта», – написал глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Дружинин в своем телеграм‑канале.

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