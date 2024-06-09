Мария Кочанова: «В прыжках в высоту в России интересная конкуренция. Если сравнивать с европейскими странами, уровень у нас куда выше»

Теги сборная России жен прыжки в высоту ТАСС Мария Кочанова Наталья Спиридонова Легкая атлетика

Прыгунья в высоту Мария Кочанова сравнила конкуренцию в России и в Европе.

«В нашем виде уже достаточно давно очень интересная конкуренция, потому что в России не менее пяти спортсменок могут прыгнуть за 1,90 метра. И это очень хороший уровень, если сравнивать с европейскими странами, то у нас все куда выше.

До последнего нельзя предсказать победительницу и ее результат, все девчонки хорошо готовы, все сильные, все с характерами, все умеют бороться.

Кочанова победила на мемориале братьев Знаменских с результатом 1,95 м. На зимнем чемпионате России ровесница Кочановой Наталья Спиридонова стала первой с прыжком на 2 м.

«Мы с детства вместе выступаем, и я очень уважительно отношусь как к Наташе, так и ко всем остальным девчонкам. И мысль, что Наташка прыгнула на два метра, есть в моей голове.

Значит, надо соответствовать, а то появился просвет в наших с ней результатах, который необходимо потихоньку сокращать», – добавила Кочанова.

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