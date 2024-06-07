Михаил Дегтярев: «Бесплатные секции – это наша цель. Нам задачу президент поставил, мы с этого пути не сойдем»

Михаил Дегтярев назвал главную цель министерства спорта России.

«Мы провели зимнюю Спартакиаду, я хотел бы поблагодарить глав Челябинской, Свердловской, Тюменских областей, Краснодарского края и Красноярского. Все было сделано хорошо. Призовые были на уровне летней. Это движение мы, конечно, будет развивать.

По поводу доступности спорта: бесплатные секции – это наша цель. Нам задачу президент поставил, мы с этого пути не сойдем», – заявил на сессии «Глобальные проекты российского спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).