Михаил Дегтярев: «Бесплатные секции – это наша цель. Нам задачу президент поставил, мы с этого пути не сойдем»

Теги Министерство спорта России детский спорт Михаил Дегтярев Р-Спорт массовый спорт Легкая атлетика

Михаил Дегтярев назвал главную цель министерства спорта России.

«Мы провели зимнюю Спартакиаду, я хотел бы поблагодарить глав Челябинской, Свердловской, Тюменских областей, Краснодарского края и Красноярского. Все было сделано хорошо. Призовые были на уровне летней. Это движение мы, конечно, будет развивать.

По поводу доступности спорта: бесплатные секции – это наша цель. Нам задачу президент поставил, мы с этого пути не сойдем», – заявил министр спорта РФ на сессии «Глобальные проекты российского спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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26 комментариев
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Президент у нас действует по принципу "расшибусь - но пообещаю"!
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Обещания Путина, которые он не выполнил:

1.Догнать Португалию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (2000)
2. Не менять Конституцию (2003, 2005, 2007).
3. Удвоить ВВП за десять лет (2004). 
4.Оснастить поликлиники новым оборудованием, увеличить зарплаты врачам, учителям и учёным, подключить половину российских школ к интернету, разработать программу дешевой ипотеки и помочь кредитами агропромышленному комплексу (2005). Ничего из этого так и не было выполнено. Более того: вместо обещанного оборудования для поликлиник, система здравоохранения получила "оптимизацию": массовое закрытие больниц и увольнение врачей.
5.Не повышать пенсионный возраст (2005).
6.К 2015-2020 году вывести в Россию в пятёрку стран лидеров по ВВП по по паритету покупательной способности; сделать Россию самой привлекательной для жизни страной; обеспечить независимость экономики от цен на нефть; повысить долю среднего класса до 60-70% населения (2008).
7.Обеспечить к 2020 году рост заработной платы в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом.
8.Площадь жилья среднестатистической российской семьи должна быть около 100 кв. М
9.Снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% в 2020 году; снижение инфляции до 3% в год. 
10.Сдерживать рост тарифов ЖКХ (2011).
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+13
А в бюджете на это деньги есть? А то ведь пообещать и я могу
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А может лучше сделать так, чтобы население (родители) могли столько зарабатывать, чтобы спокойно оплачивать любые спортивные занятия своих детей. А уж эти деньги шли бы на развитие самих секций, чтобы им не стоять с протянутой рукой ожидая милостей от Дегтярева и пр. чиновников. Заодно, как это принято в нормальной рыночной экономике, выживали и развивались бы секции бы с самыми качественными и оптимальными по цене услугами. Мечты, мечты...
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Гений !!!! Как же тебя за спиной Владимир Вольфович разглядел ?
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Цвет русской нации.
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А кто-то заставляет сворачивать?
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Сказки на ночь
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Ахаха
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Ответ Насонов Дмитрий
А в бюджете на это деньги есть? А то ведь пообещать и я могу
заморозят пенсии еще лет на 100
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На это нужно масса денег, а их нет и не предвидится.
Поэтому придумают показуху, сделают в минимальном размере, а отчитаются и пропиарятся, что массово
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Шёл 33-й год капитализма в России
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Холуй конкретный 😏
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Озвученная цель.

Разбираем по фактам/реальности :
- Федеральный бюджет - даст совсем немного средств.
- Региональный(областной ) бюджет - даст ещё немного.
- Местный бюджет - основной акцент. А там денег НЕТ. НЕТ - от слова СОВСЕМ.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН ? ( Владимир Высоцкий).
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«Бесплатные секции – это наша цель. --- Позвольте, а что же тогда Тут-зе кушать будет? А ей ещё двоих в Америке надо содержать.
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Ответ Al561
На это нужно масса денег, а их нет и не предвидится. Поэтому придумают показуху, сделают в минимальном размере, а отчитаются и пропиарятся, что массово
Собственно как и всегда с ним.
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Ответ Ебздрогыч
Обещания Путина, которые он не выполнил: 1.Догнать Португалию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (2000) 2. Не менять Конституцию (2003, 2005, 2007). 3. Удвоить ВВП за десять лет (2004).  4.Оснастить поликлиники новым оборудованием, увеличить зарплаты врачам, учителям и учёным, подключить половину российских школ к интернету, разработать программу дешевой ипотеки и помочь кредитами агропромышленному комплексу (2005). Ничего из этого так и не было выполнено. Более того: вместо обещанного оборудования для поликлиник, система здравоохранения получила "оптимизацию": массовое закрытие больниц и увольнение врачей. 5.Не повышать пенсионный возраст (2005). 6.К 2015-2020 году вывести в Россию в пятёрку стран лидеров по ВВП по по паритету покупательной способности; сделать Россию самой привлекательной для жизни страной; обеспечить независимость экономики от цен на нефть; повысить долю среднего класса до 60-70% населения (2008). 7.Обеспечить к 2020 году рост заработной платы в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом. 8.Площадь жилья среднестатистической российской семьи должна быть около 100 кв. М 9.Снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% в 2020 году; снижение инфляции до 3% в год.  10.Сдерживать рост тарифов ЖКХ (2011).
За такие комменты и экстремизм могут впаять
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Ответ Khorunzhiy
Вообще не понимаю с чего такая проблема назрела?? Я занимался плаванием - платил 500₽ в месяц при зарплате средней у моих родителей в 25-30 тысяч..ушел в легкую Атлетику - платил только за кроссовки которые сам и покупал…сестра художественной гимнастикой занималась - единственные расходы это обручи и ленточки
Ты бы знал сколько приходится платить чиновникам и депутатам ГосДумы за то чтобы их дети занимались гольфом, теннисом, хоккеем наконец...
Именно поэтому спортивные секции должны быть бесплатные!
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Ответ RS919
Чёрный хлеб и воду 😏
Скорее она родителей своих учениц на хлеб и воду посадит.
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Ответ Viks
«Бесплатные секции – это наша цель. --- Позвольте, а что же тогда Тут-зе кушать будет? А ей ещё двоих в Америке надо содержать.
Чёрный хлеб и воду 😏
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Ответ Ебздрогыч
Обещания Путина, которые он не выполнил: 1.Догнать Португалию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (2000) 2. Не менять Конституцию (2003, 2005, 2007). 3. Удвоить ВВП за десять лет (2004).  4.Оснастить поликлиники новым оборудованием, увеличить зарплаты врачам, учителям и учёным, подключить половину российских школ к интернету, разработать программу дешевой ипотеки и помочь кредитами агропромышленному комплексу (2005). Ничего из этого так и не было выполнено. Более того: вместо обещанного оборудования для поликлиник, система здравоохранения получила "оптимизацию": массовое закрытие больниц и увольнение врачей. 5.Не повышать пенсионный возраст (2005). 6.К 2015-2020 году вывести в Россию в пятёрку стран лидеров по ВВП по по паритету покупательной способности; сделать Россию самой привлекательной для жизни страной; обеспечить независимость экономики от цен на нефть; повысить долю среднего класса до 60-70% населения (2008). 7.Обеспечить к 2020 году рост заработной платы в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом. 8.Площадь жилья среднестатистической российской семьи должна быть около 100 кв. М 9.Снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% в 2020 году; снижение инфляции до 3% в год.  10.Сдерживать рост тарифов ЖКХ (2011).
Ты ступаешь на скользкую дорожку, Алешка Терминатор уже в пути со своими контркомментариями...
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Если их цель бесплатные секции, то они все их и займут. А людям снова платные останутся?
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Хотелось спросить про права человека, а то ведь человек есть а прав не очень , ну типа один человек только и прав
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Бесплатные в плане зарплаты тренеров и закупки оборудования??
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"это наша цель. мы с этого пути не сойдем» === Наша цель - коммунизм! Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка!
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