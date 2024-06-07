Михаил Дегтярев: «Бесплатные секции – это наша цель. Нам задачу президент поставил, мы с этого пути не сойдем»
Михаил Дегтярев назвал главную цель министерства спорта России.
«Мы провели зимнюю Спартакиаду, я хотел бы поблагодарить глав Челябинской, Свердловской, Тюменских областей, Краснодарского края и Красноярского. Все было сделано хорошо. Призовые были на уровне летней. Это движение мы, конечно, будет развивать.
По поводу доступности спорта: бесплатные секции – это наша цель. Нам задачу президент поставил, мы с этого пути не сойдем», – заявил министр спорта РФ на сессии «Глобальные проекты российского спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
1.Догнать Португалию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (2000)
2. Не менять Конституцию (2003, 2005, 2007).
3. Удвоить ВВП за десять лет (2004).
4.Оснастить поликлиники новым оборудованием, увеличить зарплаты врачам, учителям и учёным, подключить половину российских школ к интернету, разработать программу дешевой ипотеки и помочь кредитами агропромышленному комплексу (2005). Ничего из этого так и не было выполнено. Более того: вместо обещанного оборудования для поликлиник, система здравоохранения получила "оптимизацию": массовое закрытие больниц и увольнение врачей.
5.Не повышать пенсионный возраст (2005).
6.К 2015-2020 году вывести в Россию в пятёрку стран лидеров по ВВП по по паритету покупательной способности; сделать Россию самой привлекательной для жизни страной; обеспечить независимость экономики от цен на нефть; повысить долю среднего класса до 60-70% населения (2008).
7.Обеспечить к 2020 году рост заработной платы в 3,3 раза по сравнению с 2007 годом.
8.Площадь жилья среднестатистической российской семьи должна быть около 100 кв. М
9.Снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% в 2020 году; снижение инфляции до 3% в год.
10.Сдерживать рост тарифов ЖКХ (2011).
Поэтому придумают показуху, сделают в минимальном размере, а отчитаются и пропиарятся, что массово
Разбираем по фактам/реальности :
- Федеральный бюджет - даст совсем немного средств.
- Региональный(областной ) бюджет - даст ещё немного.
- Местный бюджет - основной акцент. А там денег НЕТ. НЕТ - от слова СОВСЕМ.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН ? ( Владимир Высоцкий).
Именно поэтому спортивные секции должны быть бесплатные!