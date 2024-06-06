Олимпийский чемпион Никита Нагорный стал послом Игр дружбы-2024

Никита Нагорный стал послом Игр дружбы-2024.

Об этом было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике, трехкратный чемпион мира.

«Для меня Игры дружбы – единственная мотивация заниматься спортом на сегодня и оставаться действующим спортсменом, поэтому быть причастным к этому не только как спортсмен, но еще и как посол, конечно, невероятная ответственность. Для меня это возможность», – приводит слова Нагорного РИА Новости.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года, однако сообщалось об их вероятном переносе на 2025 год.

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