Олимпийский чемпион Никита Нагорный стал послом Игр дружбы-2024

Теги спортивная гимнастика Никита Нагорный Игры дружбы Гимнастика

Никита Нагорный стал послом Игр дружбы-2024.

Об этом было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). 

Нагорный – олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике, трехкратный чемпион мира.

«Для меня Игры дружбы – единственная мотивация заниматься спортом на сегодня и оставаться действующим спортсменом, поэтому быть причастным к этому не только как спортсмен, но еще и как посол, конечно, невероятная ответственность. Для меня это возможность», – приводит слова Нагорного РИА Новости.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года, однако сообщалось об их вероятном переносе на 2025 год.

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10 комментариев
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Есть Посол, но нет друзей. Такие вот игры.
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Послом где? Куда его пошлют?
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стал послом Игр дружбы-2024, которые уже превратились в 2025, что написано на майке талисмана.
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Будут игры или нет, но зарплату посла начислят
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Он первый, кого послали
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"Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной..." (c) В.Высоцкий
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